PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

Luis Díaz en la Champions
Luis Díaz en la Champions League ha marcado tres goles en cinco partidos - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 8 de la Uefa Champions League entre el PSV de Países Bajos y el Bayern Múnich de Alemania, en donde se definirán los clasificados directamente a los octavos de final y a los play-off.

Ficha del partido

  • PSV vs. Bayern Múnich - Fecha 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League.
  • Lugar: estadio Phillips - Eindhoven, Países Bajos.
  • Fecha y hora: miércoles 28 de enero - 3:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación PSV: Matej Kovar; Kiliann Sildillia, Armando Obispo, Anass Salah-Eddine, Mauro Junior; Jerdy Schouten, Paul Wanner, Joey Veerman, Guus Til; Dennis Man, Ivan Perisic.
  • D. T. de PSV: Peter Bosz.
  • Posible alineación Bayern Múnich: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane.
  • D. T. de Bayern Múnich: Vincent Kompany.

