PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Luis Díaz en la Champions League ha marcado tres goles en cinco partidos - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 8 de la Uefa Champions League entre el PSV de Países Bajos y el Bayern Múnich de Alemania, en donde se definirán los clasificados directamente a los octavos de final y a los play-off.
11:40 hsHoy
Ficha del partido
PSV vs. Bayern Múnich - Fecha 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Lugar: estadio Phillips - Eindhoven, Países Bajos.
Fecha y hora: miércoles 28 de enero - 3:00 p. m. hora colombiana.
Transmisión: ESPN y Disney +.
Posible alineación PSV: Matej Kovar; Kiliann Sildillia, Armando Obispo, Anass Salah-Eddine, Mauro Junior; Jerdy Schouten, Paul Wanner, Joey Veerman, Guus Til; Dennis Man, Ivan Perisic.
D. T. de PSV: Peter Bosz.
Posible alineación Bayern Múnich: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane.