Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El volante se encuentra como agente libre y espera conseguir equipo de cara a lo que será el Mundial de 2026 - crédito Jesús Aviles / Infobae

El panorama sobre el destino profesional de James Rodríguez permanece incierto, mientras aumenta la expectativa ante la proximidad del Mundial 2026.

El reconocido analista Carlos Antonio Vélez instó tanto al futbolista como a Millonarios, club vinculado a recientes especulaciones sobre un posible fichaje, a pronunciarse públicamente y despejar la incertidumbre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Antonio Vélez explicó que con la situación James Rodríguez - Millonarios, el mismo jugador debería salir a explicar la situación - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Vélez, en declaraciones al programa Palabras Mayores de Win Sports, advirtió sobre los efectos de la falta de claridad sobre la situación de su futuro deportivo en el espacio de Palabras Mayores, el 27 de enero de 2026: “El tema James es muy taquillero, pero puede lesionar a mucha gente si no hay claridad. Por lo que entiendo, de James no hay una versión oficial. Sería bueno que James salga y diga algo”.

En el tramo final de su intervención, Vélez recalcó que la confusión dominante perjudica tanto a la opinión pública como a los clubes implicados. El analista pidió transparencia a las partes involucradas:

“También sería bueno que Millonarios hablara porque Camacho dice que no, pero la prensa dice que sí, entonces no vayan a quedar mal porque hay mucho enredo”.

Asimismo, observó con preocupación que persiste un sentimiento de subvaloración hacia la liga colombiana, e interpretó que el mediocampista no contempla regresar al país:

“Yo creo que James no ha pensado en venir a Colombia, está pensando en otra cosa y sería bueno que lo aclare. Pero si se encuentra sin equipo, aquí alguien lo puede albergar, pero tendría que bajar sus pretensiones”.

Desde su salida del Club León en México, James Rodríguez se mantiene sin equipo, incrementando los rumores en torno a su futuro inmediato. En los días recientes, diversos medios han sugerido un interés de Millonarios, aunque el presidente del club, Enrique Camacho, lo descartó públicamente, mientras la prensa sigue manejando versiones opuestas.

Las versiones que vinculan a James Rodríguez con Millonarios

James Rodríguez estaría en los planes de Millonarios - crédito Rodrigo Valle/REUTERS/Millonarios FC

La posibilidad de que James Rodríguez se sume a Millonarios FC ha escalado a una fase inédita: según el periodista Julio Sánchez Cristo, Grupo Amber Capital, propietario de Azul y Blanco S. A., estaría dispuesto a satisfacer las demandas económicas del capitán de la selección Colombia para lograr su fichaje.

Esta operación representaría el mayor esfuerzo financiero en la historia reciente del club capitalino, con cifras alineadas a las percepciones salariales del jugador durante su paso por la liga mexicana. De concretarse, la llegada de James replicaría el impacto social y deportivo que causó Radamel Falcao García en el fútbol profesional colombiano, situando a Millonarios en un escenario similar al de los traspasos de otras figuras que regresaron al país bajo condiciones económicas excepcionales.

Desde la dirigencia del club, el presidente Enrique Camacho ratificó el interés en incorporar a jugadores de esa relevancia, aunque resaltó que la plantilla actual ya cuenta con alternativas sólidas en la posición de volante creativo.

“Siempre nos gustaría tener un jugador de la talla de James en el club y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular”, expresó Camacho durante una entrevista con Win Sports.

El directivo admitió la existencia de contactos anteriores con el jugador, pero precisó:

“Tenemos a David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en esa posición, lo que define la cobertura en la creación”.

Por otra parte, el director deportivo del club, Ariel Michaloutsos, comparó recientemente el posible fichaje con el impacto mediático y estructural que produjo Falcao García, señalando a Caracol Radio:

“Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas. No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”.

El contexto deportivo añade presión a la dirigencia. Millonarios sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga BetPlay tras caer 2-1 frente a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, con un desenlace que agravó la posición del técnico Hernán Torres frente al equipo y la hinchada. Junior rompió un ciclo de siete años sin imponerse en Bogotá, mientras que los vigentes campeones obtuvieron sus primeros tres puntos del torneo.

El cuadro azul tendrá como novedad principal el regreso de Falcao - crédito @MillosFCoficial / X

Ahora, Millonarios deberá jugar el 28 de enero de 2026 frente al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia). A continuación, estos son los convocados por parte de Hernán Torres, que deberá sumar los tres puntos debido a la situación crítica de resultados.

Arqueros

12. Diego Novoa.

38. David Rodríguez.

Defensas

2. Carlos Sarabia.

3. Samuel Martín.

6. Sergio Mosquera.

17. Jorge Arias.

20. Danovis Banguero.

22. Sebastián Valencia.

26. Andrés Llinás.

Volantes

7. Carlos Darwin Quintero.

18. Rodrigo Ureña.

19. Mateo García.

28. Stiven Vega.

30. Sebastián Del Castillo.

33. Alex Castro.

Delanteros

9. Falcao García.

11. Beckham Castro.

23. Leonardo Castro.

24. Julian Angulo.

27. Rodrigo Contreras.