Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

La fecha 2 se terminará el 6 de abril cuando Atlético Nacional y Jaguares jueguen el partido aplazado por el concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot

América de Cali con David
América de Cali con David González goza de un buen momento en el fútbol colombiano - crédito Colprensa y América de Cali

El inicio de la jornada estuvo marcado por dos triunfos locales: Deportes Tolima superó 2-0 a Alianza FC en Ibagué e Internacional de Bogotá venció 2-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio de Techo.

Los equipos bogotanos enfrentaron una jornada adversa en la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-I: Millonarios cayó 2-1 ante Atlético Junior en El Campín, resultado que representa la primera victoria del equipo visitante en la capital en casi nueve años.

A pesar del empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, un gol del conjunto local en el cierre del partido dejó al conjunto albirrojo sin los tres puntos.

Deportivo Cali superó al Medellín
Deportivo Cali superó al Medellín por 3-1 en Palmaseca, por la fecha 2 de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Por su parte, Deportivo Pasto, próximo rival de Millonarios, venció 2-1 a domicilio a Águilas Doradas, mientras que Deportivo Cali logró su primera victoria al imponerse 3-1 a Deportivo Independiente Medellín.

El sábado, América de Cali sumó tres puntos tras derrotar a Boyacá Chicó por la mínima diferencia en Tunja, ubicándose en las posiciones superiores de la tabla. Además, el encuentro entre Llaneros y Atlético Bucaramanga terminó igualado 1-1, y el partido entre Deportivo Pasto y Fortaleza finalizó sin goles.

El partido pendiente entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, inicialmente programado para el lunes 26 de enero, fue aplazado debido a retrasos en la entrega del estadio Atanasio Girardot, ocasionados por conciertos de Bad Bunny en Medellín. De acuerdo con la Dimayor, el compromiso fue reprogramado para el lunes 6 de abril en horario por definir. Pese a tener un partido menos, Atlético Nacional continúa en el Grupo de los Ocho tras la goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó en la primera fecha.

En la tabla del descenso, el Cúcuta Deportivo permanece en el último puesto del descenso tras registrar su segunda derrota consecutiva. Aunque el venezolano Luifer Hernández adelantó a Cúcuta ante el Internacional de Bogotá, los locales revirtieron el resultado con tantos de Dereck Moncada y Facundo Boné, sellando el 2-1 en la capital.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

América de Cali ganó de
América de Cali ganó de visitante ante Boyacá Chicó por la mínima diferencia - crédito América de Cali
  1. América de Cali: 6 puntos / 2 partidos jugados / +4 diferencia de gol.
  2. Deportes Tolima: 6 puntos / 2 partidos jugados / +4 diferencia de gol.
  3. Deportivo Pasto: 6 puntos / 2 partidos jugados / +2 diferencia de gol.
  4. Llaneros FC: 4 puntos / 2 partidos jugados / +2 diferencia de gol.
  5. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol.
  6. Once Caldas: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol.
  7. Fortaleza CEIF: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol.
  8. Atlético Nacional: 3 puntos / 1 partido jugado / +4 diferencia de gol.
  9. Deportivo Cali: 3 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol.
  10. Jaguares FC: 3 puntos / 1 partido jugado / +1 diferencia de gol.
  11. Junior FC: 3 puntos / 2 partidos jugados / -1 diferencia de gol.
  12. Internacional de Bogotá: 3 puntos / 2 partidos jugados / -2 diferencia de gol.
  13. Independiente Santa Fe: 2 puntos / 2 partidos jugados / 0 diferencia de gol.
  14. Águilas Doradas: 1 puntos / 2 partidos jugados / -1 diferencia de gol.
  15. Deportivo Pereira: 1 puntos / 2 partidos jugados / -2 diferencia de gol.
  16. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / 2 partidos jugados / -2 diferencia de gol.
  17. Millonarios FC: 0 puntos / 2 partidos jugados / -2 diferencia de gol.
  18. Independiente Medellín: 0 puntos / 2 partidos jugados / -3 diferencia de gol.
  19. Alianza Valledupar FC: 0 puntos / 2 partidos jugados / -3 diferencia de gol.
  20. Boyacá Chicó: 0 puntos / 2 partidos jugados / -5 diferencia de gol.

