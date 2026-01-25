Deportes

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”

El delantero se perfila para ser el titular de Néstor Lorenzo en los próximos partidos amistosos de la selección Colombia y en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Suárez ha participado en
Luis Suárez ha participado en al menos un gol en los últimos seis encuentros con el Sporting de Lisboa - crédito Sporting Lisboa

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se ha consolidado como uno de los protagonistas más destacados en el fútbol europeo tras su reciente actuación decisiva con el Sporting de Lisboa, donde logró un doblete en la victoria 2-1 frente al Arouca por la Liga de Portugal y sumó cifras que lo colocan en la élite goleadora de la temporada. Este rendimiento no solo impulsa a su club en la lucha por el título, sino que también refuerza su proyección en la Selección Colombia y en las competiciones internacionales.

El partido ante Arouca reflejó el momento de Suárez desde la primera parte, cuando abrió el marcador al minuto 35 con un remate tras una asistencia del uruguayo Maximiliano Araújo. Luego de que el local empatara mediante Barbero al 48, el delantero colombiano selló la victoria cuando muchos ya daban por seguro el empate. De los futbolistas sudamericanos presentes, también destacaron el propio Araújo, los brasileños Alisson Santos, Luis Guilherme y Matheus Reis, este último expulsado tras 80 minutos por protestar ante el cuerpo arbitral.

En los minutos adicionales de un partido que parecía cerrado, Suárez firmó el triunfo para el Sporting al marcar su segundo tanto en el minuto 90+6, aprovechando un centro de Geny Catamo. Este gol selló una actuación que representó el séptimo tanto con el que el colombiano asegura tres puntos para su equipo en lo que va de campaña.

Portadas de los medios de
Portadas de los medios de Portugal sobre el rendimiento de Luis Suárez - crédito X/@VelezFutbol

La prensa portuguesa también subrayó el impacto de Suárez al señalarlo como el “héroe” de la jornada y destacar su contribución determinante en los momentos cruciales. Mientras otros le otorgaron el calificativo de “Matador” por su rendimiento en el ataque del cuadro de Lisboa.

El propio Suárez, entrevistado por la televisión portuguesa atribuyó el resultado a la labor colectiva: “Fue un partido muy duro y complicado, pero creo que el héroe fue realmente todo el equipo, porque luchamos hasta el último minuto y conseguimos el gol. Al final, pero lo conseguimos”.

Las estadísticas de Suárez en el Sporting son contundentes. Hasta el momento acumula 17 goles y cinco asistencias en 19 partidos disputados en la Liga de Portugal, igualando el registro de Vangelis Pavlidis del Benfica en la cima de la tabla de artilleros. En el cómputo total de la temporada, ha participado en 31 encuentros, anotando 24 goles y sirviendo cinco asistencias entre liga, copa y Champions.

Luis Suárez marcó el gol
Luis Suárez marcó el gol de la victoria de Sporting Lisboa sobre el Aroaca en la última jugada del partido - crédito Sporting Lisboa

En apenas el último mes, Suárez suma nueve goles y dos asistencias en seis partidos, incluyendo un doblete frente al París Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, lo que confirma su estado de gracia ante rivales de alto nivel.

Este desempeño le permitió ser incluido en el once ideal de la semana en Champions. Además, contribuye a que el Sporting de Lisboa mantenga una racha de 15 partidos invictos en el campeonato portugués, permaneciendo en la segunda posición de la tabla con 48 puntos, solo cuatro por detrás del líder Porto, que tiene un encuentro menos.

¿Cuándo volverá a jugar la selección Colombia?

La selección Colombia jugará por
La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia afrontará en marzo dos partidos amistosos esenciales como parte de su ciclo de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Estas citas, consideradas la última oportunidad antes de la convocatoria oficial al torneo, medirán al equipo dirigido por Néstor Lorenzo con selecciones de la élite europea, destacando la exigencia del calendario y el nivel de los rivales en el cierre previo al mayor certamen internacional de fútbol.

Entre las particularidades de estos duelos, resalta la confirmación oficial por parte de las federaciones de los días, sedes y horarios. El calendario inicia el jueves 26 de marzo, cuando Colombia se enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, un escenario con capacidad para 65 mil personas. El pitazo inicial está fijado para las 7:30 p. m. (hora colombiana). Croacia, actual subcampeona mundial, llega liderada por referentes como Luka Modric, figura del AC Milán, así como Joško Gvardiol, central del Manchester City, y Josip Stanisic, quien milita en el Bayern Múnich junto al colombiano Luis Díaz.

En el último tercio del mes, el domingo 29 de marzo, el conjunto nacional se medirá contra Francia en el estadio Northwest de Landover, Maryland, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). Esta cita fue confirmada por Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, tras el sorteo del Mundial.

