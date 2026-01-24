Estas serían las cifras que Millonarios tendría que manejar para el fichaje de James Rodríguez: Gustavo Serpa le abrió las puertas

James Rodríguez y Millonarios tuvieron acercamientos para la temporada 2026, aunque se trata de una negociación complicada en los números y el deseo del jugador - crédito Joe Skipper/REUTERS

Millonarios fue uno de los equipos que mejor se reforzó en el mercado de fichajes, pues algunos de sus fichajes eran figuras del fútbol colombiano y del exterior, uno de ellos fue nada menos que Falcao García, que regresó al club después de siete meses de su despedida.

Los azules ahora quieren dar un nuevo golpe con James Rodríguez, volante que está libre tras su partida de León, busca un club que le brinde minutos y continuidad para llegar en buena forma a la Copa del Mundo de la FIFA, pues el objetivo es liderar a la selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la negociación no es tan sencilla para el club y el jugador, pues pese a que no lo ata un contrato, las cifras para llegar a un acuerdo superan cualquier cosa que se haya visto en la Liga BetPlay, incluso para una institución que ya había logrado eso con el primer ciclo del “Tigre” en 2024.

El dinero de Millonarios para James

Debido a su experiencia, carrera, logros y reconocimiento en el mundo, es claro que el mediocampista de 34 años pide un salario elevado, acorde a lo que ha sido su recorrido, pero que también le trajo problemas en la actualidad para llegar de manera sencilla a un equipo.

Cuando jugaba con León de México, James Rodríguez percibió un salario de cinco millones de dólares anuales, que fue catalogado como uno de los más costosos de la liga mexicana en 2025 y de un enorme esfuerzo por parte de la Fiera porque también pagó la rescisión de su vínculo con Rayo Vallecano.

James Rodríguez fue uno de los jugadores mejor pagados en la temporada 2025 de la Liga MX - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El medio Valora Analitik señaló también que, por conceptos de bonos, el colombiano recibía otros dos millones de dólares al año en el conjunto mexicano, lo que significó una carga enorme para la institución con el paso de los meses porque no se consiguieron los objetivos de la temporada.

Millonarios necesitaría tener, al menos, unos 2.000 millones de pesos para el salario mensual de James Rodríguez, en caso de que quiera pagarle lo mismo que percibía en León, sin contar premios u otras variables, que en caso de conseguirlos, sería una proeza para el fútbol colombiano.

Por el momento, no se sabe qué tan cerca ha estado Millonarios de contratar a James, pese a sus altas pretensiones - crédito FCF

En la experiencia de directivos como Gustavo Serpa, la única opción es acudir a empresas y patrocinadores que se encarguen del sueldo del mediocampista, tal como hicieron con Falcao, que gracias a dos entidades jugó con el club 29 partidos, y así también se dieron las llegadas de Juan Fernando Quintero al América y Luis Fernando Muriel a Junior.

Serpa espera por el volante

Millonarios ha manifestado públicamente su disposición a recibir a James Rodríguez en el fútbol colombiano, según revelaciones de Cesar Augusto Londoño en Caracol Radio. Las declaraciones indican que, aunque se trata de una opción remota, la posible llegada del histórico volante creativo depende exclusivamente de la decisión personal del jugador.

Gustavo Serpa es el representante del máximo accionista de Millonarios, que es Amber Capital - crédito Millonarios FC

Ante los rumores sobre el futuro de James Rodríguez, que recientemente quedó sin equipo tras su salida de León de México, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, le expresó al comunicador en El Pulso del Fútbol que “si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”. Esta aseveración pone de relieve el interés del club bogotano por incorporar al futbolista de 34 años.

A pesar de los acercamientos recientes, fuentes consultadas por el medio señalaron que James habría realizado contactos, aunque “evidentemente él no está listo para volver (al fútbol profesional colombiano)”, pues su futuro y deseo estarían en los Estados Unidos, pese a no contar con ofertas reales.