Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

América de Cali entró en proceso de venta, después de ser manejado durante 10 años por el empresario Tulio Gómez - crédito América de Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó que la opción de venta del club permanece abierta, aunque el proceso podría extenderse hasta dos años y requiere un nuevo inversor que cumpla exigencias económicas y deportivas, pues espera un dueño que le dé al club mucha grandeza.

El empresario entregó detalles de lo que espera de su sucesor en el rojo, pues su sueño es que el club sea campeón por primera vez de la Copa Libertadores, certamen que se le escapó a la institución en cuatro finales, y para eso necesita de alguien que ponga mucho dinero en la mesa.

<i>“</i>Al América lo vamos a poner bonito<i>"</i>

En declaraciones al medio Deportes sin Tapujos, Tulio Gómez destacó que la prioridad es fortalecer al América y transformarlo en un equipo más competitivo antes de cualquier cambio accionarial, pues actualmente no gana títulos desde 2021 y en 2025 tuvo una campaña irregular.

“El América lo vamos a poner bonito, que sea el equipo que más gane títulos y que siga progresando, para que así pueda llegar un nuevo inversor. Creo que nosotros, como familia Gómez, ya hemos cumplido un ciclo”, declaró el directivo. La familia Gómez analiza seriamente la alternativa de vender el club tras soportar la presión y las críticas de una parte de la hinchada, molesta por la ausencia de títulos en los últimos años.

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

Para avanzar en el proceso de venta, Gómez explicó que primero se debe contratar una banca de inversión que defina el valor real del club y proponga cómo determinar el porcentaje accionario a transferir. “Luego de eso, hay que citar a una asamblea extraordinaria para definir el porcentaje a vender”, puntualizó el dirigente. Subrayó la necesidad de asegurar transparencia y rigor en cada etapa, y dejó claro que no se negociará nada hasta cumplir estos requisitos.

Gómez aseguró que el club se alista para recibir recursos externos: “Hoy el América está listo para que lleguen inversores que compren. Queremos un fondo grande que invierta y que piense que América puede ser campeón de Copa Libertadores”, afirmó, citado por El País Cali. El perfil buscado para el grupo inversor implica respaldo financiero robusto, además de visión y ambición deportiva.

América de Cali comenzó la temporada 2026 con la noticia de que será vendido en el largo plazo - crédito Colprensa

Existen interesados en la compra del club, pero, según Gómez, ninguna propuesta ha resultado plenamente convincente para la administración. “Han llegado algunos, pero los que han llegado no nos han convencido. Hay un fondo muy interesante y vamos a ver”, relató. Solo un grupo inversor sólido será considerado como opción válida para la transferencia accionaria.

El dirigente aclaró que su salida no será inminente y que la eventual transición podría tardar uno o dos años. Aunque han surgido acercamientos preliminares, hasta ahora no se han cerrado acuerdos ni existen compromisos firmes sobre la mesa, detalló Gómez.

Dos delanteros descartados

El arranque de la temporada 2026 trajo un resultado positivo: América de Cali venció 3-0 a Internacional de Bogotá, lo que anima el ambiente previo al encuentro frente a Boyacá Chicó. Bajo la dirección técnica de David González, el equipo busca consolidar sus refuerzos y responder a las expectativas de la afición.

América de Cali comenzó con triunfo 3-0 ante Internacional de Bogotá, siendo Yeison Guzmán la figura del compromiso - crédito Colprensa

En rueda de prensa, el antioqueño se refirió a los rumores sobre fichajes de alto perfil, aclarando: “No que yo sepa. No están dentro de las opciones que vengo trabajando con el club”. Así descartó la llegada de Fábio Gomes y Lucas Alario, cuyos nombres no figuran entre las contrataciones previstas para este ciclo. El club, en cambio, suma seis refuerzos: Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Carlos Sierra, Darwin Machís y Yeison Guzmán.

El futuro del América de Cali dependerá del interés real de un grupo inversor alineado con la visión institucional, mientras Gómez mantiene abierta la puerta para el cambio. No habrá apresuramiento; el club esperará la oferta adecuada antes de concretar cualquier movimiento.