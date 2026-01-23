Deportes

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: ganó en la categoría especial en los premios Altius 2026

El extremo de Barrancas (La Guajira) fue destacado por su impacto decisivo en el Bayern Múnich y su liderazgo en la Selección Colombia, símbolo de una generación que sigue elevando el fútbol nacional en el panorama mundial

Guardar
Luis Díaz tuvo un reconocimiento
Luis Díaz tuvo un reconocimiento importante en los premios Altius - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 22 de enero de 2026, el deporte colombiano vivió una celebración marcada por el reconocimiento a sus más destacados representantes internacionales y la diversidad de sus disciplinas en los Premios Altius 2026, ceremonia centralizada en los galardones especiales para Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol.

Organizada por el Comité Olímpico Colombiano en Bogotá, la gala reconoció logros individuales y colectivos que definieron la temporada 2025, así como el impacto del fútbol local en la escena global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Guajiro fue destacado por su labor en el Liverpool 2024-2025 y en Bayern Múnich - crédito @olimpicoscol / Instagram

El reconocimiento a Luis Díaz se fundamentó en su actuación durante la temporada 2025. El extremo de La Guajira se consolidó como una de las figuras más relevantes del Bayern Múnich, aportando goles y ejerciendo una influencia constante en el juego ofensivo, tanto en competiciones locales como internacionales. La organización del Comité Olímpico Colombiano destacó su papel como referente del fútbol nacional en el exterior y su liderazgo en la Selección Colombia en el proceso rumbo al Mundial de la FIFA.

Según el Comité Olímpico Colombiano, Luis Díaz fue premiado por su “sobresaliente representación internacional del país durante la temporada 2025”.

La Federación Colombiana de Fútbol también recibió un galardón especial, atribuido a la clasificación de cinco de seis selecciones nacionales a los mundiales de la FIFA, incluido el regreso de la selección de mayores a la próxima Copa del Mundo. La campaña previa fue definida por la regularidad y la fortaleza colectiva del equipo nacional, aspectos que permitieron enfrentar con éxito a rivales directos, consolidar recambios generacionales y asegurar un cupo en la cita global.

Estos fueron los ganadores del Premio Altius: Emiliana Arango fue otra de las destacadas

Emiliano Arango fue una de
Emiliano Arango fue una de las más destacadas en los premios - crédito Tingshu Wang / REUTERS

Uno de los momentos finales de la noche fue la entrega del premio al Juego Limpio a Emiliana Arango, quien fue distinguida por su ejemplo de respeto y compromiso deportivo durante la final del WTA 500 de Guadalajara.

Además, la ceremonia entregó galardones a personalidades de larga trayectoria, como María Emma Gaviria, impulsora de la arquería en el país, y el periodista David Cañón Cortés, con más de seis décadas dedicadas al periodismo deportivo.

En la entrega se resaltó también al Campeonato Panamericano Panam Aquatics, realizado en Medellín, como el mejor certamen deportivo, y a la Federación Colombiana de Tenis por su contribución al medio ambiente.

En total, la décimo tercera edición de los Premios Altius entregó 19 estatuillas a 14 atletas, dirigentes y acontecimientos destacados de la temporada, lo que evidenció el crecimiento y la diversidad del panorama deportivo colombiano. La gala, presidida por Ciro Solano Hurtado, reunió a exponentes de disciplinas olímpicas y no olímpicas y trazó un mapa de reconocimiento que abarcó desde figuras consagradas hasta jóvenes promesas.

En la esfera competitiva, Yeison López y Gabriela Rueda fueron los grandes protagonistas de la noche al obtener los Altius de Oro. López se impuso como campeón mundial en arranque y total en la categoría de 88 kilogramos, alcanzando además récords del mundo, mientras que Rueda brilló en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, reafirmando su lugar en la élite nacional del patinaje de velocidad.

Gabriela Rueda, acompañada de sus
Gabriela Rueda, acompañada de sus colegas Alexander Jiménez y Brayan Carreño, brillaron en los Premios Atius de Oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

La lista de atletas olímpicos premiados incluyó a Natalia Linares, medallista mundial que recibió el Altius de Plata, y a Stefany Cuadrado, ciclista de pista que sumó un bronce luego de su desempeño global. En deportes no olímpicos se reconoció a Alexander Jiménez en natación con aletas y a Brayan Carreño en patinaje artístico, ambos múltiples campeones mundiales en sus respectivas disciplinas.

Las categorías juveniles también tuvieron un lugar destacado, con los Altius de Oro para Camilo Vera en gimnasia artística y Samuel Sosa en natación con aletas, tras sus actuaciones sobresalientes en campeonatos mundiales juveniles. Junto a ellos fueron reconocidos Valeria Hernández y Tomás Restrepo en deportes olímpicos juveniles y Daniela Verswyvel junto a Manuela Rodríguez en disciplinas juveniles no olímpicas.

La entrega de estos reconocimientos por parte del Comité Olímpico Colombiano reflejó un año en el que el deporte local no solo celebró el rendimiento de sus estrellas consolidadas como Luis Díaz, sino que también promovió el impulso de nuevas generaciones y la proyección internacional de Colombia en una amplia gama de competencias deportivas.

A continuación, este fue el listado de ganadores:

Los galardonados en los Premios Altius

Atleta del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

  • Yeison López – Levantamiento de Pesas
  • Natalia Linares – Atletismo
  • Stefany Cuadrado – Ciclismo pista 

Atleta del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

  • Gabriela Rueda – Patinaje 
  • Alexander Jiménez – Actividades Subacuáticas 
  • Brayan Carreño – Patinaje Artístico 

Promesa del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

  • Camilo Vera – Gimnasia 
  • Valeria Hernández – Ciclismo pista 
  • Tomás Restrepo – Golf 

Promesa del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

  • Samuel Sosa – Actividades Subacuáticas
  • Daniela Verswyvel – Esquí náutico
  • Manuela Rodríguez – Patinaje 

Entrenadores:

  • Jairo Ruiz - Gimnasia
  • Martín Suárez - Atletismo
  • Luis Arrieta - Levantamiento de pesas
  • Elías del Valle -  Patinaje
  • John Jaime González - Ciclismo Pista 

Certamen Deportivo:

  • Panam Aquatics – Medellín 2025 

Contribución al Medio Ambiente:

  • Federación Colombiana de Tenis 

Juego Limpio:

  • Emiliana Arango – Tenis 

Premio especial:

  • Luis Díaz
  • Fútbol Federación Colombiana de Fútbol 

Vida y obra:

  • María Emma Gaviria
  • David Cañón Cortés

Temas Relacionados

Premios AltiusLuis DíazComité Olímpico ColombianoFederación Colombiana de FútbolBayern MúnichSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

El Embajador llega a Pasto con la necesidad de sumar tres puntos urgentes, en medio de la presión de una hinchada que reclama resultados

Estadísticas preocupantes: el presente de

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League

El cuadro neerlandés se despidió de la competencia tras caer 2-1 ante los bávaros; ‘Lucho’ asistió en el gol decisivo para el conjunto alemán

Bayern Múnich derrotó al PSV

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

El delantero de 39 años jugará su primer partido de 2026 en la capital de Nariño

Pasto se prepara para proteger

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de reivindicarse tras la caída del invicto en el campeonato alemán

PSV vs. Bayern Múnich: hora

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?

El defensor ha tenido experiencia en eliminatorias sudamericanas y Copa América

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

El cartagenero Hamilton llevará su

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Deportes

Estadísticas preocupantes: el presente de

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?