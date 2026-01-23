Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: ganó en la categoría especial en los premios Altius 2026

Luis Díaz tuvo un reconocimiento importante en los premios Altius - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 22 de enero de 2026, el deporte colombiano vivió una celebración marcada por el reconocimiento a sus más destacados representantes internacionales y la diversidad de sus disciplinas en los Premios Altius 2026, ceremonia centralizada en los galardones especiales para Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol.

Organizada por el Comité Olímpico Colombiano en Bogotá, la gala reconoció logros individuales y colectivos que definieron la temporada 2025, así como el impacto del fútbol local en la escena global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Guajiro fue destacado por su labor en el Liverpool 2024-2025 y en Bayern Múnich - crédito @olimpicoscol / Instagram

El reconocimiento a Luis Díaz se fundamentó en su actuación durante la temporada 2025. El extremo de La Guajira se consolidó como una de las figuras más relevantes del Bayern Múnich, aportando goles y ejerciendo una influencia constante en el juego ofensivo, tanto en competiciones locales como internacionales. La organización del Comité Olímpico Colombiano destacó su papel como referente del fútbol nacional en el exterior y su liderazgo en la Selección Colombia en el proceso rumbo al Mundial de la FIFA.

Según el Comité Olímpico Colombiano, Luis Díaz fue premiado por su “sobresaliente representación internacional del país durante la temporada 2025”.

La Federación Colombiana de Fútbol también recibió un galardón especial, atribuido a la clasificación de cinco de seis selecciones nacionales a los mundiales de la FIFA, incluido el regreso de la selección de mayores a la próxima Copa del Mundo. La campaña previa fue definida por la regularidad y la fortaleza colectiva del equipo nacional, aspectos que permitieron enfrentar con éxito a rivales directos, consolidar recambios generacionales y asegurar un cupo en la cita global.

Estos fueron los ganadores del Premio Altius: Emiliana Arango fue otra de las destacadas

Emiliano Arango fue una de las más destacadas en los premios - crédito Tingshu Wang / REUTERS

Uno de los momentos finales de la noche fue la entrega del premio al Juego Limpio a Emiliana Arango, quien fue distinguida por su ejemplo de respeto y compromiso deportivo durante la final del WTA 500 de Guadalajara.

Además, la ceremonia entregó galardones a personalidades de larga trayectoria, como María Emma Gaviria, impulsora de la arquería en el país, y el periodista David Cañón Cortés, con más de seis décadas dedicadas al periodismo deportivo.

En la entrega se resaltó también al Campeonato Panamericano Panam Aquatics, realizado en Medellín, como el mejor certamen deportivo, y a la Federación Colombiana de Tenis por su contribución al medio ambiente.

En total, la décimo tercera edición de los Premios Altius entregó 19 estatuillas a 14 atletas, dirigentes y acontecimientos destacados de la temporada, lo que evidenció el crecimiento y la diversidad del panorama deportivo colombiano. La gala, presidida por Ciro Solano Hurtado, reunió a exponentes de disciplinas olímpicas y no olímpicas y trazó un mapa de reconocimiento que abarcó desde figuras consagradas hasta jóvenes promesas.

En la esfera competitiva, Yeison López y Gabriela Rueda fueron los grandes protagonistas de la noche al obtener los Altius de Oro. López se impuso como campeón mundial en arranque y total en la categoría de 88 kilogramos, alcanzando además récords del mundo, mientras que Rueda brilló en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, reafirmando su lugar en la élite nacional del patinaje de velocidad.

Gabriela Rueda, acompañada de sus colegas Alexander Jiménez y Brayan Carreño, brillaron en los Premios Atius de Oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

La lista de atletas olímpicos premiados incluyó a Natalia Linares, medallista mundial que recibió el Altius de Plata, y a Stefany Cuadrado, ciclista de pista que sumó un bronce luego de su desempeño global. En deportes no olímpicos se reconoció a Alexander Jiménez en natación con aletas y a Brayan Carreño en patinaje artístico, ambos múltiples campeones mundiales en sus respectivas disciplinas.

Las categorías juveniles también tuvieron un lugar destacado, con los Altius de Oro para Camilo Vera en gimnasia artística y Samuel Sosa en natación con aletas, tras sus actuaciones sobresalientes en campeonatos mundiales juveniles. Junto a ellos fueron reconocidos Valeria Hernández y Tomás Restrepo en deportes olímpicos juveniles y Daniela Verswyvel junto a Manuela Rodríguez en disciplinas juveniles no olímpicas.

La entrega de estos reconocimientos por parte del Comité Olímpico Colombiano reflejó un año en el que el deporte local no solo celebró el rendimiento de sus estrellas consolidadas como Luis Díaz, sino que también promovió el impulso de nuevas generaciones y la proyección internacional de Colombia en una amplia gama de competencias deportivas.

A continuación, este fue el listado de ganadores:

Los galardonados en los Premios Altius

Atleta del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Yeison López – Levantamiento de Pesas

Natalia Linares – Atletismo

Stefany Cuadrado – Ciclismo pista

Atleta del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Gabriela Rueda – Patinaje

Alexander Jiménez – Actividades Subacuáticas

Brayan Carreño – Patinaje Artístico

Promesa del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Camilo Vera – Gimnasia

Valeria Hernández – Ciclismo pista

Tomás Restrepo – Golf

Promesa del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Samuel Sosa – Actividades Subacuáticas

Daniela Verswyvel – Esquí náutico

Manuela Rodríguez – Patinaje

Entrenadores:

Jairo Ruiz - Gimnasia

Martín Suárez - Atletismo

Luis Arrieta - Levantamiento de pesas

Elías del Valle - Patinaje

John Jaime González - Ciclismo Pista

Certamen Deportivo:

Panam Aquatics – Medellín 2025

Contribución al Medio Ambiente:

Federación Colombiana de Tenis

Juego Limpio:

Emiliana Arango – Tenis

Premio especial:

Luis Díaz

Fútbol Federación Colombiana de Fútbol

Vida y obra:

María Emma Gaviria

David Cañón Cortés