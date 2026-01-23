Deportes

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

El club presentó el uniforme que usará para la Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Colombia, que también tendrá una novedad durante los partidos

Millonarios presentó su nueva camiseta
Millonarios presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, homenaje a los 80 años del club - crédito Millonarios FC

Millonarios hizo el anuncio de su camiseta para la temporada 2026, que es un homenaje a los 80 años de fundación de la institución, conocida en ese momento como Club Deportivo Los Millonarios, y que ya es todo un éxito entre los aficionados en las redes sociales.

Más allá del buen recibimiento del uniforme, el precio llama la atención, debido a que, para algunos, es muy elevado en las tiendas oficiales, tanto para hombres como para mujeres y niños, pero ya tiene a muchos hinchas deseando la prenda para la campaña actual.

De otro lado, existe un detalle inédito en la vestimenta de los embajadores, que pese a ir en contra de la historia de la institución, trae recuerdos entre los simpatizantes y se espera que sea bien visto para el encuentro frente a Junior de Barranquilla, el domingo 25 de enero en El Campín.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios?

Los azules sacudieron las redes sociales en la mañana del 23 de enero, con las imágenes del uniforme que utilizarán para la Liga BetPlay, Copa Sudamericana y la Copa Colombia, esperando que quede en la historia con algún título bajo el brazo a nivel local o internacional.

La camiseta tiene una trama en el pecho con el escudo de Millonarios en tamaño grande y la frase “80 años de pasión”, en un tono plateado, además del escudo en colores gris claro y oscuro, sumado al detalle en la nuca con la oración “80 años de pasión 1946 - 2026″.

Millonarios también sacó una camiseta
Millonarios también sacó una camiseta exclusiva para mujer y en manga corta - crédito Millonarios FC

Minutos después de la presentación, la marca deportiva Adidas puso a la venta el uniforme a todo público en su página web, que antes tuvo su etapa de preventa y con beneficios como una cena con los jugadores, que también fue un éxito por la cantidad de personas que accedieron.

Los precios de la camiseta de Millonarios van desde los 319.950 pesos, en versión para hombre y mujer, hasta los $269.950 para niños, que se pueden ver en el sitio web de la empresa y en las tiendas oficiales de la institución en Bogotá, donde posiblemente se venderán pronto las primeras unidades.

Las camisetas de Millonarios para
Las camisetas de Millonarios para 2026 superarán los 300.000 pesos en las tiendas oficiales - crédito Adidas

De otro lado, el uniforme de visita nuevo, así como una posible tercera vestimenta, saldrían para el segundo semestre de 2026, como se ha visto en los últimos años y que se acomoda al calendario de Europa, donde los clubes estrenan su “piel” durante el verano.

Detalle inédito en el uniforme

Desde los años 40, los embajadores han usado el azul y blanco como sus colores principales, con la camiseta con el color azul rey, pantaloneta clara y medias del mismo tono que la casaca, aunque con el paso de las décadas tuvo algunas modificaciones, detalles especiales y cambios.

Para la temporada 2026, Millonarios innovará con una pantaloneta azul, que fue revelada en la página de la marca Adidas, al mencionar que será parte del uniforme titular y hará ver a los jugadores de un solo tono durante sus compromisos en condición de local, algo que va a destacar mucho.

Millonarios usará pantaloneta azul, dejando
Millonarios usará pantaloneta azul, dejando atrás el color blanco, para la temporada 2026 - crédito Adidas

La última vez que el club se vistió totalmente de ese color fue en la temporada 2014, aunque solo se utilizó en el primer semestre, y antes de eso apareció la idea en 2007, con la plantilla del entrenador Mario Vanemerak y que se dio durante los juegos de la Copa Sudamericana, en la que llegó a semifinales.

Todo se sabrá en el duelo de la segunda jornada de la Liga BetPlay, cuando Millonarios reciba al Junior y con la necesidad de conseguir un triunfo, pues viene de perder como visitante frente al Bucaramanga por 2-1.

