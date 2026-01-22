Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Santa Fe se coronó campeón de la Superliga BetPlay ante Junior en el estadio El Campín - crédito @SantaFe/X

Independiente Santa Fe celebró una nueva conquista en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) al proclamarse campeón de la Superliga BetPlay Dimayor la noche del miércoles 22 de enero de 2026. El conjunto bogotano superó con autoridad a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, imponiéndose 3-0 en el partido de vuelta y dejando sin opciones al equipo costeño, que había igualado 1-1 en el Metropolitano, actualmente en remodelación.

Con este título, Santa Fe reafirma su condición de protagonista y suma un nuevo campeonato en su palmarés quedando como el tercer club con más trofeos en el FPC con 19 títulos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pablo Repetto sumó su primer título con Santa Fe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, el cuadro Cardenal no se conforma con el trofeo y ya piensa en los retos inmediatos. El principal objetivo es construir una nómina competitiva para la Liga BetPlay, con la mira puesta en volver a celebrar un título local y, especialmente, avanzar en la Copa Libertadores, un torneo en el que el elenco bogotano busca dejar atrás las eliminaciones de temporadas anteriores.

En esa línea, el club anunció a través de su cuenta oficial de X la llegada de un nuevo refuerzo para la plantilla del charrúa. Juan Sebastián Quintero, zaguero de 30 años, se unirá al conjunto capitalino para aportar experiencia y solidez a la defensa. Su trayectoria incluye pasos por el fútbol europeo, brasileño y colombiano, factores que lo convierten en una pieza valiosa para el proyecto deportivo en 2026.

Trayectoria y experiencia internacional de Juan Sebastián Quintero

Juan Sebastián Quintero jugará para Santa Fe en la temporada 2026 - crédito @SantaFe/X

Quintero, nacido en Cali, inició su formación en las divisiones menores de Deportivo Cali, donde fue capitán y referente en las categorías juveniles. Sin embargo, ante la falta de oportunidades en el primer equipo, decidió continuar su carrera en el exterior.

Su primer destino fue el Sporting de Gijón, en España, donde debutó en agosto de 2017. Aunque su paso por el fútbol ibérico fue breve y marcado por críticas en la prensa local, le permitió sumar experiencia internacional.

Finalizada su oportunidad en España, el defensor recaló en Fortaleza de Brasil. Allí permaneció dos temporadas, aunque la llegada de Juan Pablo Vojvoda a la nómina en 2021 limitó sus oportunidades como titular. Posteriormente, Quintero tuvo breves etapas en Juventude y Vasco da Gama, sin lograr consolidarse en el competitivo fútbol brasileño.

El retorno a Colombia se produjo en marzo de 2023, cuando Deportivo Pereira le abrió las puertas. Tras una temporada en el club Matecaña, volvió al Brasileirao para jugar con Vila Nova, antes de regresar nuevamente a Pereira y al cuadro Azucarero. En su paso por el fútbol colombiano, el caleño celebró títulos importantes: la Superliga en 2014 y la Liga en 2015 con el conjunto vallecaucano. Hasta la fecha, suma 332 partidos como profesional y seis goles anotados, destacándose por su capacidad para el juego aéreo y su experiencia en diferentes ligas.

Santa Fe continúa activo en el mercado de fichajes

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, espera sumar dos nuevos refuerzos en este mercado de fichajes - crédito Independiente Santa Fe

El campeón de la Superliga no detiene su búsqueda de refuerzos. El presidente, Eduardo Méndez, confirmó que, además de Quintero, se sumaron a la plantilla jugadores como Helibelton Palacios, Edwin Mosquera, Kilian Toscano, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, y que esperan la llegada de al menos dos incorporaciones más.

“Llegan dos jugadores más que estamos buscando, con el fin de hacer una liga importante y una Libertadores que nos haga crecer”, expresó Méndez en la zona mixta de El Campín.

La directiva tiene claro que el objetivo es fortalecer cada línea de la nómina y dotar al técnico Pablo Repetto de alternativas para afrontar un calendario exigente, que incluye los compromisos de la Liga BetPlay y la primera fase de la Copa Libertadores.