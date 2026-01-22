Presidentes de los clubes colombianos analizan crear un torneo sub-23: esto se sabe del campeonato que nacería por la polémica de los 25 jugadores

El máximo dirigente de Santa Fe analizó el inicio de la temporada. Aunque pide calma y reconoce que "hay que mejorar mucho", confirma que el club sigue activo en el mercado de fichajes y reveló la propuesta que hay sobre la mesa de un nuevo torneo juvenil - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Hoy ha nacido una nueva idea: hacer un campeonato sub-23 y ahí daría opción para utilizar algunos jugadores que pueden llegar al equipo profesional”, anunció Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, tras la conquista de la Superliga ante Junior FC.

La propuesta surge en un momento crítico para el fútbol colombiano, donde más de 200 futbolistas han quedado desempleados luego del inicio del torneo. Méndez plantea que este nuevo campeonato permitiría brindar espacio a jóvenes talentos y a jugadores que buscan continuidad, en medio de una coyuntura laboral adversa para el gremio.

El presidente de Santa Fe explicó que la idea responde tanto a la necesidad de fortalecer las bases del club como al compromiso social con el deporte nacional.

Otro de los directivos que ha ejercido presión para tomar acciones que le permitan a los clubes tener más jugadores profesionales disponibles es Fuad Char, máximo accionista del Junior FC. El “papá del Junior” pidió convocar a una marcha nacional para exigir que cada equipo pueda inscribir hasta 30 jugadores y no solo 25, como lo dicta la reciente normativa.

Char atribuyó esta situación a la inequidad que existe en la Asamblea de la Dimayor. En diálogo con el programa Medio Tiempo en Win Sports, detalló que solo “siete u ocho” de los treinta y seis clubes afiliados tienen la condición de equipos grandes y, en consecuencia, la capacidad de votar decisiones claves se encuentra desequilibrada: “Contra 36 perdemos, perdemos 26 a 8. Siempre perdemos, siempre perdemos”. Para Char, los equipos con mayor hinchada y arraigo “quedan sistemáticamente en desventaja” cuando se debaten normativas estructurales.

Torneo de Reservas en Argentina y los equipos B en España, los modelos en otros países que se adaptaría en Colombia

El torneo de reservas, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reúne a equipos conformados mayoritariamente por jugadores de hasta 21 años, aunque se permite la inclusión de algunos futbolistas mayores que necesitan sumar minutos, recuperarse de lesiones o mantenerse en ritmo competitivo. Cada club de Primera División tiene su equipo de reserva, que suele entrenar y competir bajo la supervisión del cuerpo técnico de la plantilla profesional.

El objetivo principal es preparar a los futbolistas jóvenes para el salto a la Primera División. Las reservas funcionan como una extensión directa de los planteles profesionales, lo que facilita el seguimiento y la adaptación de los jugadores a las exigencias tácticas y físicas del primer equipo. Por esta razón, los futbolistas que se destacan en el torneo de reservas suelen ser promovidos como refuerzos en la plantilla principal, especialmente cuando surgen lesiones o bajas en el equipo profesional.

En España, el sistema es distinto. Los clubes profesionales suelen tener equipos filiales, conocidos como “equipos B”, que compiten en las divisiones inferiores del fútbol español (Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación). Estos equipos están compuestos principalmente por jugadores sub-23, aunque también pueden participar algunos jugadores de mayor edad bajo ciertas condiciones reglamentarias.

Los filiales, como el Barcelona B o el Real Madrid Castilla, sirven como plataforma de desarrollo para futbolistas que superaron la etapa juvenil y aspiran a consolidarse en la élite. No pueden ascender a la misma división que el primer equipo, pero sí compiten oficialmente contra otros clubes, lo que les da experiencia en el fútbol profesional. Los jugadores que sobresalen en estos equipos suelen ser promovidos al plantel principal, convirtiéndose en alternativas para reforzar la plantilla profesional.

Tanto el torneo de reservas argentino como los equipos sub-23 o filiales en España representan el paso final en el proceso formativo antes del salto al fútbol profesional. Su función es preparar a los jóvenes para el máximo nivel, adaptándolos a las exigencias competitivas y facilitando su integración al primer equipo cuando el club lo requiere. Por este motivo, suelen ser la primera opción para reforzar la plantilla profesional ante la necesidad de cubrir puestos por lesiones, suspensiones o decisiones tácticas.