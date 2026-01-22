Néstor Lorenzo destacó la fortaleza de Richard Ríos: “Tiene la personalidad para salir de este momento”

Richard Ríos quiere llegar en las mejores condiciones a la selección Colombia, tras su lesión con el Benfica - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, estará entre tres y cuatro semanas sin jugar tras una luxación traumática en el hombro derecho. La lesión, ocurrida en un partido ante Porto, ha generado preocupación en el club y en la selección Colombia, que sigue de cerca su proceso de recuperación.

Ríos ya inició su rehabilitación y se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos a mediados de febrero. El cuerpo médico estima que el futbolista podría regresar a la cancha el domingo 15 de ese mes frente al Santa Clara, por la Primeira Liga en Portugal.

Esta fecha es clave para el Benfica, ya que aspira a contar nuevamente con una de sus piezas fundamentales, tanto en el campeonato luso, como en las competiciones europeas como la Champions League, en caso de superar la fase de liga porque se ha complicado mucho en esta temporada.

“Richard Ríos tiene personalidad”

En rueda de prensa posterior al encuentro ante Porto, el entrenador José Mourinho subrayó el temple del centrocampista para afrontar una dolencia de gravedad: “Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros”.

Por su parte, Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, sigue atentamente la evolución del mediocampista. El argentino destacó en el medio Antena 1 la personalidad de Ríos y la comunicación constante entre ambos durante la recuperación, pues es una de sus piezas determinantes.

El momento en que Richard Ríos sale del campo por lesión, en la Copa de Portugal - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El técnico explicó: “Tiene personalidad, viene de un club con mucha presión, como el Palmeiras, tiene la personalidad para salir de este momento”. Añadió que el equipo no atraviesa su mejor etapa, pero que esto no es únicamente responsabilidad individual. Además, aseguró que el diálogo permanente le permite orientar a Ríos tanto en el club como en la selección.

“Tiene una luxación de hombro, una lesión que le llevará cuatro o cinco semanas. Esperamos que se recupere bien para que pueda volver sin dificultades y sin ninguna recaída”, terminó de decir el timonel de la Tricolor, que a comienzos de marzo presentará la lista de convocados para enfrentar a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Néstor Lorenzo tiene la esperanza de recuperar a Richard Ríos para llamarlo a la selección Colombia - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Dayro pide lugar en la Tricolor

En paralelo, la disputa por un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia se intensifica. Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, comenzó el año destacándose con dos goles y reafirmó su objetivo de jugar un mundial de mayores, pues fue con el equipo sub-20 a la edición de Países Bajos 2005.

“Tengo metas y sueños, primero quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en cuanto a goles, dejar la vara alta, y también lo que todos saben del sueño mundialista. Estoy trabajando para seguir demostrando que Dayro puede estar en el Mundial”, expresó Moreno en rueda de prensa, tras el doblete al Cúcuta Deportivo.

Dayro Moreno marcó dos goles en el triunfo 2-1 de Once Caldas sobre Cúcuta Deportivo - crédito Stefanny Peñaloza / Colprensa

El delantero añadió que “quiero seguir haciendo goles e historia, seguir sumando. Tengo que hacer mi trabajo y Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial y cumplir el sueño".

El entrenador del Once Caldas, Hernán Darío Arriero Herrera, reiteró su respaldo al delantero y dirigió un mensaje a Néstor Lorenzo, tal como lo hizo en 2025 para que lo llamara a las eliminatorias: “Lorenzo tiene un compromiso con Dayro… hay que llevarlo para que hagan goles en el Mundial”.

Esta situación refuerza el ambiente de competencia y expectativa en torno a la próxima convocatoria nacional, pues en marzo será la última prueba antes de definir los 26 jugadores para el mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se conocerá en mayo.