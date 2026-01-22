Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

Así presentó el conjunto volcánico al guardameta español que fue campeón con Athletic Bilbao - crédito Deportivo Pasto

La llegada del portero español Iago Herrerín al Deportivo Pasto simboliza un nuevo capítulo en su carrera profesional, marcada por hitos destacados en clubes europeos y dos títulos de la Supercopa de España. Su llegada aporta experiencia internacional a la portería del equipo colombiano, en un contexto en el que el Pasto acaba de iniciar la liga con una victoria frente al Deportivo Independiente Medellín.

Según informó el club en sus redes sociales, el arquero de 37 años comenzará su primera etapa en el fútbol sudamericano tras una trayectoria que abarca equipos de España, Arabia Saudita, Bélgica y Chipre, así como reconocidos duelos ante figuras mundiales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El portero del Athletic Iago Herrerín. EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

Del conjunto vasco Athletic Club, donde Herrerín disputó 119 partidos y recibió 135 goles a lo largo de ocho temporadas entre 2013 y 2021, pasó por clubes como el Sestao River, Valencia, Leganés, Numancia, Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic y Barakaldo en España, además del Al-Raed saudí, el AEK Larnaca chipriota y el Olympic Charleroi de Bélgica, su destino la temporada pasada.

En el mensaje de bienvenida divulgado por el Deportivo Pasto en sus plataformas digitales, la entidad expresó: “Bienvenido Iago, ahora eres parte del Urkunina”. Además, acompañó el anuncio con un video que recopila algunas de las mejores atajadas del guardameta, incluyendo intervenciones en su etapa en el Athletic Club, donde logró sus conquistas nacionales en 2015 y 2021. El propio Herrerín saludó a la afición colombiana con la frase “Hola Volcánicos, ya estoy aquí”, subrayando su entusiasmo ante este nuevo reto.

El Deportivo Pasto, conocido como el equipo Volcánico, debutó en la Liga BetPlay I-2026 con un triunfo por 1-0 sobre el Deportivo Independiente Medellín, definido por un penal convertido por Andrey Estupiñán.

Cambios dirigenciales en Deportivo Pasto

Deportivo Pasto es protagonista de un escándalo por posibles amaños en los partidos, en medio de la crisis de resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El Deportivo Pasto finalizó su transición de asociación a sociedad anónima tras completar el registro mercantil en la Cámara de Comercio de Nariño. La nueva junta directiva quedará encabezada por Roberto Castro como presidente.

El cambio implica el nombramiento de Bernardo Guerrero como vicepresidente, Andrés Camilo Chávez como secretario, Remberto Castro como tesorero y Oscar Casabón como vocal. Este último deja atrás más de diez años al frente de la presidencia del club.

Entre los integrantes del equipo anterior, solo permanecen Oscar Casabón y Bernardo Guerrero.

“Roberto Castro, oriundo de San Andrés de Tumaco - Nariño y de 42 años de edad, es abogado, con una importante experiencia como abogado litigante. Su trayectoria profesional ha estado marcada por una cercanía permanente con el deporte, entendiendo sus dinámicas, sus retos y la importancia de una gestión responsable dentro del fútbol profesional. Esta visión lo llevó a fortalecer su formación académica, cursando actualmente una maestría en Gestión Deportiva, orientada a la administración moderna de las organizaciones deportivas.

Desde su llegada al Deportivo Pasto en 2025, se ha desempeñado como Gerente General, participando activamente en los procesos de planificación, organización y reestructuración administrativa y deportiva del club, aportando a la estabilidad institucional y al desarrollo de un proyecto con visión a mediano y largo plazo.

En esta nueva etapa, asume la Presidencia del Deportivo Pasto con el compromiso de continuar fortaleciendo la institución, trabajando de la mano de todos los estamentos del club y comprendiendo el fútbol como un proyecto integral, donde la gestión, la identidad y el trabajo colectivo son fundamentales" dice el comunicado de prensa del Deportivo Pasto.

Novedades en la plantilla de Deportivo Pasto

Bucaramanga llegó a los cuadrangulares con una dura caída de 3-0 ante el Deportivo Pasto, en la fecha 20 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Fichajes : Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito, Geovanni Banguera, Andrey Estupiñán, Joider Micolta, Matias Pisano, Iago Herrerín.

Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.