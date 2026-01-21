Vasco da Gama y Marino Hinestroza tienen todo acordado: la duración del contrato y la plata que recibirá Atlético Nacional

Marino Hinestroza regresa al fútbol de Brasil, luego de pasar por Palmeiras en los inicios de su carrera - crédito Colprensa

El acuerdo entre Atlético Nacional y Vasco da Gama por el pase del colombiano Marino Hinestroza se concretó para un contrato por cuatro años, hasta 2030, según confirmó el medio brasileño GloboEsporte.

El futbolista, de 23 años, llegará a Río de Janeiro esta semana para ser presentado como el tercer refuerzo del club carioca de cara a la temporada 2026.

La oferta aceptada incluye un pago de USD 5 millones por el 80% de los derechos económicos del jugador, mientras que el club antioqueño conservará un porcentaje, motivo por el que consideró la propuesta más ventajosa, de acuerdo con GloboEsporte. La operación con Boca Juniors estuvo avanzada, pero finalmente se frustró.

Hinestroza, que llegó a Atlético Nacional a mediados de 2024 procedente del Columbus Crew en la MLS, sumó 84 partidos, de los que 74 fueron como titular, con 11 goles y 11 asistencias en el conjunto verdolaga. El traspaso a Vasco da Gama supone la cuarta experiencia internacional para el extremo, quien anteriormente jugó en el Palmeiras Sub 20, Pachuca y el propio Columbus Crew.

La directiva de Vasco da Gama ya había mostrado interés en Hinestroza durante la campaña anterior y retomó los contactos tras cerrar el fichaje de Carlos Andrés Gómez. El equipo carioca arrancó el año con una victoria por 4-2 sobre Maricá y un empate sin goles ante Nova Iguacu en el Campeonato Carioca, y enfrentará a Flamengo esta noche en el Maracaná.

Este es el Vasco da Gama, nuevo club de Marino Hinestroza

La institución actualmente dirigida por Fernando Diniz —técnico que guio a Fluminense al título continental en 2023— cuenta con una presencia notable de jugadores colombianos: el defensor Carlos Cuesta y los atacantes Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez. Al sumar a Hinestroza, el plantel consolidaría una columna de talento extranjero en busca del equilibrio entre tradiciones y ambición renovadora.

La construcción de la identidad de Vasco da Gama fue tan progresiva como firme. Fundado el 21 de agosto de 1898, nació como un club de remo creado por inmigrantes portugueses, y desde sus inicios marcó diferencia frente a otras instituciones asociadas a las élites urbanas.

Su dedicación a la integración social quedó plasmada en episodios clave, como la llamada “Resposta Histórica” de 1924: el club rechazó excluir a jugadores por origen social o racial y optó por retirarse de la competencia antes que someterse a prejuicios. En los primeros años del siglo veinte, incluso llegó a contar con un presidente negro, y la camiseta negra con franja blanca fue interpretada como símbolo de integración, lo que cimentó su reputación de club popular y moralmente comprometido.

La sede del Estadio São Januário —inaugurado el 21 de abril de 1927 en un partido ante Santos— se transformó en uno de los escenarios fundamentales del panorama futbolístico y político del país. La fachada del estadio está reconocida como patrimonio histórico brasileño y llegó a ser utilizada por el expresidente Getúlio Vargas para actos públicos, reforzando así su valor como espacio de encuentro social y político.

En lo estrictamente deportivo, el palmarés de Vasco da Gama impresiona: logró ganar cuatro Campeonatos Brasileños (1974, 1989, 1997 y 2000), la Copa do Brasil 2011, varios Campeonatos Cariocas y títulos internacionales que incluyen la Copa Mercosur 2000 y, en especial, la icónica Copa Libertadores de 1998. Esa consagración le permitió superar a rivales históricos como Cruzeiro, Gremio, River Plate y finalmente imponerse ante el Barcelona de Guayaquil. Con ese triunfo, Vasco se consagró como campeón de América, inscribiendo su nombre entre la élite del continente.