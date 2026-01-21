Deportes

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

Desde su salida de León de México, en noviembre de 2025, el cucuteño completará tres meses sin conseguir equipo

Guardar
James Rodríguez sigue sin equipo
James Rodríguez sigue sin equipo tras su salida de León de México - crédito Luisa González/REUTERS

Faltan cerca de cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, un evento que paralizará al planeta y que ya genera expectativas en las diferentes selecciones nacionales. Los equipos participantes ajustan sus planes, analizan a sus rivales y afinan detalles logísticos para llegar en la mejor forma posible a la competencia más importante del fútbol mundial.

En Colombia, la atención está puesta en el futuro de James Rodríguez, uno de los referentes y capitán de la selección Colombia. Desde su salida del León de México, el mediocampista cucuteño permanece sin club, una situación que inquieta tanto a la afición como al cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo. Con el reloj corriendo rumbo a la cita deportiva, la necesidad de que encuentre un club y retome ritmo competitivo se convierte en una de las prioridades del argentino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mediocampista Rodríguez es uno
El mediocampista Rodríguez es uno de los referentes de Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/REUTERS

Durante las últimas semanas, el nombre del ex Real Madrid ha estado en el centro de rumores y especulaciones sobre su posible destino. Distintos medios internacionales y perfiles en redes sociales lo han vinculado con clubes de todo el mundo, siendo la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos uno de los escenarios más mencionados. El Austin FC fue señalado como el principal interesado, lo que generó expectativas sobre la llegada del cafetero a la liga norteamericana.

No obstante, la versión fue desmentida de manera rotunda. El periodista estadounidense Tom Bogert, de The Athletic, aclaró en su cuenta de X que el Austin FC no ha tenido ningún acercamiento con el nacido en Cúcuta: “No. No están intentando fichar a James Rodríguez. No hubo acercamientos. No hubo conversaciones. No hubo ofertas”.

Bogert también desmintió rumores que vinculaban al mediocampista con el Orlando City y otros clubes de la MLS, descartando cualquier negociación en curso en la liga estadounidense.

La situación contractual del ex Mónaco se complica por sus altas pretensiones salariales. De acuerdo con Juan Felipe Cadavid, periodista de La FM, el futbolista ha recibido más de diez propuestas de diferentes equipos en el mercado extranjero.

James Rodríguez jugará en el
James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido aceptada debido a que los términos económicos no cumplen con las expectativas del exjugador de Porto. Entre las ofertas rechazadas figura la del Puebla de México, que no logró convencer al colombiano por el valor de la propuesta.

Mientras llega uno que convenza al 10 de la Tricolor, la incertidumbre crece en torno al futuro inmediato del capitán de la selección Colombia, no solo con el timonel gaucho Lorenzo, sino con sus seguidores y medios nacionales que mantienen la esperanza de contar con James en plenitud de condiciones para el mundial, pero la falta de continuidad en un club podría afectar no solo su rendimiento físico, sino también la dinámica del grupo en una competencia que exige máxima rendimiento desde el primer partido.

James Rodríguez sigue preparándose para
James Rodríguez sigue preparándose para lo que será la temporada 2026, a pesar de no tener equipo - crédito @jamesdrodriguez / X

A pesar del contexto, Rodríguez no se ha alejado de la actividad física ni del fútbol. El mediocampista de 34 años ha compartido a través de sus redes sociales videos e imágenes en los que se muestra entrenando, realizando ejercicios de reacondicionamiento físico, trabajos en gimnasio y prácticas de tiros libres tanto en condiciones soleadas como “bajo la lluvia”, así lo indicó en una publicación.

El recuerdo de la histórica actuación en Brasil 2014, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final y James se consagró como máximo goleador del torneo, anotando un gol memorable ante Uruguay en octavos de final, mantiene viva la ilusión de igualar o superar aquella hazaña en la próxima copa del mundo.

Temas Relacionados

James RodríguezSelección ColombiaCopa Mundial de la FIFA 2026Austin FCMLSColombia-Deportes

Más Noticias

Tulio Gómez recordó el pasado de América ligado al narcotráfico para defender su gestión: “Lo hemos construido”

El máximo accionista de la Mechita habló del trabajo que ha realizado y la posibilidad de vender el club en el corto plazo

Tulio Gómez recordó el pasado

Linda Caicedo lidera la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa de España: así fue su gol ante Atlético de Madrid

Una inspirada actuación de la delantera colombiana le dio el cupo a las merengues a la definición del título, que sería el primero de la institución en toda la historia

Linda Caicedo lidera la clasificación

Teófilo Gutiérrez hace historia en el fútbol colombiano, pero por una polémica razón

El atacante de 40 años no jugará la vuelta de la Superliga con Junior ante Santa Fe por expulsión, pero fue clave en la ida para marcar el empate 1-1

Teófilo Gutiérrez hace historia en

Árbitros colombianos realizan pretemporada Conmebol y se preparan para la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Trece jueces cafeteros, entre centrales y asistentes, participan en los entrenamientos realizados en Paraguay

Árbitros colombianos realizan pretemporada Conmebol

Otro partido de la Liga BetPlay se cruza con un concierto: Independiente Medellín, nuevamente afectado

La publicación del calendario para el torneo del primer semestre de 2026 no tuvo en cuenta la realización de un concierto que se anunció desde el año anterior

Otro partido de la Liga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Año electoral en medio del

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió múltiples preguntas

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Marilyn Patiño sorprendió en ‘La casa de los famosos’: “Me encanta que me digan put... y perr..., me fascina”

Deportes

Tulio Gómez recordó el pasado

Tulio Gómez recordó el pasado de América ligado al narcotráfico para defender su gestión: “Lo hemos construido”

Linda Caicedo lidera la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa de España: así fue su gol ante Atlético de Madrid

Teófilo Gutiérrez hace historia en el fútbol colombiano, pero por una polémica razón

Árbitros colombianos realizan pretemporada Conmebol y se preparan para la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Otro partido de la Liga BetPlay se cruza con un concierto: Independiente Medellín, nuevamente afectado