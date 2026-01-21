Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

James Rodríguez sigue sin equipo tras su salida de León de México - crédito Luisa González/REUTERS

Faltan cerca de cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, un evento que paralizará al planeta y que ya genera expectativas en las diferentes selecciones nacionales. Los equipos participantes ajustan sus planes, analizan a sus rivales y afinan detalles logísticos para llegar en la mejor forma posible a la competencia más importante del fútbol mundial.

En Colombia, la atención está puesta en el futuro de James Rodríguez, uno de los referentes y capitán de la selección Colombia. Desde su salida del León de México, el mediocampista cucuteño permanece sin club, una situación que inquieta tanto a la afición como al cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo. Con el reloj corriendo rumbo a la cita deportiva, la necesidad de que encuentre un club y retome ritmo competitivo se convierte en una de las prioridades del argentino.

El mediocampista Rodríguez es uno de los referentes de Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/REUTERS

Durante las últimas semanas, el nombre del ex Real Madrid ha estado en el centro de rumores y especulaciones sobre su posible destino. Distintos medios internacionales y perfiles en redes sociales lo han vinculado con clubes de todo el mundo, siendo la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos uno de los escenarios más mencionados. El Austin FC fue señalado como el principal interesado, lo que generó expectativas sobre la llegada del cafetero a la liga norteamericana.

No obstante, la versión fue desmentida de manera rotunda. El periodista estadounidense Tom Bogert, de The Athletic, aclaró en su cuenta de X que el Austin FC no ha tenido ningún acercamiento con el nacido en Cúcuta: “No. No están intentando fichar a James Rodríguez. No hubo acercamientos. No hubo conversaciones. No hubo ofertas”.

Bogert también desmintió rumores que vinculaban al mediocampista con el Orlando City y otros clubes de la MLS, descartando cualquier negociación en curso en la liga estadounidense.

La situación contractual del ex Mónaco se complica por sus altas pretensiones salariales. De acuerdo con Juan Felipe Cadavid, periodista de La FM, el futbolista ha recibido más de diez propuestas de diferentes equipos en el mercado extranjero.

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido aceptada debido a que los términos económicos no cumplen con las expectativas del exjugador de Porto. Entre las ofertas rechazadas figura la del Puebla de México, que no logró convencer al colombiano por el valor de la propuesta.

Mientras llega uno que convenza al 10 de la Tricolor, la incertidumbre crece en torno al futuro inmediato del capitán de la selección Colombia, no solo con el timonel gaucho Lorenzo, sino con sus seguidores y medios nacionales que mantienen la esperanza de contar con James en plenitud de condiciones para el mundial, pero la falta de continuidad en un club podría afectar no solo su rendimiento físico, sino también la dinámica del grupo en una competencia que exige máxima rendimiento desde el primer partido.

James Rodríguez sigue preparándose para lo que será la temporada 2026, a pesar de no tener equipo - crédito @jamesdrodriguez / X

A pesar del contexto, Rodríguez no se ha alejado de la actividad física ni del fútbol. El mediocampista de 34 años ha compartido a través de sus redes sociales videos e imágenes en los que se muestra entrenando, realizando ejercicios de reacondicionamiento físico, trabajos en gimnasio y prácticas de tiros libres tanto en condiciones soleadas como “bajo la lluvia”, así lo indicó en una publicación.

El recuerdo de la histórica actuación en Brasil 2014, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final y James se consagró como máximo goleador del torneo, anotando un gol memorable ante Uruguay en octavos de final, mantiene viva la ilusión de igualar o superar aquella hazaña en la próxima copa del mundo.