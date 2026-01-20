Dayro Moreno se toma confianza y sueña con ir al Mundial 2026 con la selección Colombia: “Dios quiera que se me dé la oportunidad”

Este fue el momento cuando el delantero del Chicoral (Tolima), expresa su deseo de ir al Mundial de 2026 con Colombia - crédito Dimayor / YouTube

La destacada actuación de Dayro Moreno en el debut del Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo no solo impulsó el triunfo por 2-1, sino que reavivó la ambición personal del delantero, quien expresó abiertamente su deseo de disputar el Mundial 2026 con la selección colombiana.

Tras su doblete en el estadio General Santander, Moreno dejó claro que su meta trasciende los logros individuales y apunta ahora a una consagración internacional.

En el cierre de la jornada, el entrenador Hernán Darío Herrera solicitó al seleccionador Néstor Lorenzo que considere a Moreno de cara a las próximas convocatorias.

Con 40 años, Dayro Moreno sigue sumando hitos en su carrera. En este partido inaugural de la Liga BetPlay I-2026, el tolimense marcó dos goles: el primero, de penalti al minuto 62, y el segundo al 87, consolidándose como el máximo goleador histórico colombiano. Gracias a estos tantos, el Once Caldas empezó el torneo con una victoria fuera de casa y Moreno añadió nuevas cifras a su registro personal.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Dayro Moreno subrayó la importancia de comenzar con victoria y dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Siempre digo que el cuerpo técnico que tengo me ha ayudado muchísimo a lo que hoy me ha complementado en mi carrera futbolística. Importante, tengo metas, sueños. Creo que primero quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récord en lo personal y en los goles, quiero dejar la vara muy alta, y lo que siempre todos queremos y todos ya lo saben, ir a ese sueño mundialista. Estoy trabajando cada partido para seguir demostrando que Dayro también puede estar en el Mundial”, manifestó el artillero en la rueda de prensa.

Además, confesó que siempre trabaja para llegar de la mejor forma a los partidos con el Once Caldas y entregar su máximo rendimiento con el equipo de Manizales, para ser tenido en cuenta en el Mundial de 2026:

“Siempre trabajo, me levanto con la alegría de pensar en fútbol; es una motivación grande llegar a la institución de la cual soy hincha. Cada día voy con la ilusión de entrenarme bien, de seguir haciendo goles; eso es muy importante. Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial, pero tengo que hacer las cosas bien en el equipo. Yo sé que tengo con qué, porque tengo apoyo, entonces voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo cosas buenas para la institución y en lo individual también”, dijo.

Dayro Moreno y su nuevo récord

El atacante tolimense Dayro Moreno inscribió su nombre en la historia del fútbol colombiano, tras anotar un doblete en la victoria de Once Caldas por 2-1 frente a Cúcuta Deportivo el 19 de enero de 2026. Con estos tantos, Moreno se convirtió en el primer jugador colombiano que marca goles en 23 temporadas consecutivas en el fútbol profesional mundial, un récord confirmado por el estadígrafo Álvaro Hincapié.

El propio Álvaro Hincapié expuso, a través de su cuenta de X, la dimensión del logro:

“RÉCORD HISTÓRICO: Dayro Moreno es el primer jugador colombiano que marca goles en 23 TEMPORADAS CONSECUTIVAS EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL PROFESIONAL MUNDIAL: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026”, resaltó el analista.

Moreno, de 40 años, suma ahora 168 goles y se aproxima al récord de Sergio Galván Rey, máximo goleador histórico de Once Caldas con 171 anotaciones. “El honor de ser el máximo goleador histórico del Once Caldas está sentenciado para que Dayro Moreno lo sea muy pronto: Sergio Galván lleva 171, mientras que Dayro Moreno acumuló 168 goles“, destacó Hincapié.