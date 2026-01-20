Deportes

Daniel Muñoz está de regreso con el Crystal Palace: el defensor de la selección Colombia superó la lesión y volverá ante Chelsea en la Premier League

El elegido como el mejor lateral derecho del 2025 del fútbol de Inglaterra tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en su rodilla, la cual lo alejó de las canchas por mes y medio

El colombiano jugará con el
El colombiano jugará con el Crystal Palace hasta el 2028 - crédito CPFC redes sociales

La inminente presencia de Daniel Muñoz en la convocatoria del Crystal Palace para el encuentro frente al Chelsea representa una noticia alentadora para el club inglés y la selección Colombia. Tras mes y medio de ausencia producto de una lesión de rodilla que requirió intervención quirúrgica, el defensor colombiano vuelve a estar disponible en una etapa clave de la Premier League.

Según confirmó el técnico Oliver Glasner en rueda de prensa, el regreso de Muñoz otorga alternativas necesarias en la configuración del once: “Dani solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene y debería estar disponible contra el Chelsea, al igual que Ismaïla Sarr. Esto nos dará más opciones”. Este anuncio se produjo en la previa del partido contra el Sunderland, duelo en el que el Palace fue derrotado 2-1 y se registró el regreso de Jefferson Lerma.

En este último tramo de la temporada, Glasner ya ha comunicado que se marchará al finalizar la campaña. Su ciclo ha estado marcado por tensiones con la dirigencia, especialmente tras la salida del capitán Guéhi rumbo al Manchester City, una transferencia que el entrenador cuestionó abiertamente. La falta de respaldo institucional y los pobres resultados recientes han precipitado esta decisión.

Daniel Muñoz y su asistencia
Daniel Muñoz y su asistencia contra Manchester United; Mateta aprovechó para su doblete - crédito Premier League

Durante la baja de Muñoz, el Crystal Palace solo consiguió dos victorias en los doce compromisos disputados. El equipo perdió solidez y profundidad por el sector derecho; en ese periodo, marcó 12 goles y recibió 20, una diferencia notoria respecto a la etapa con el colombiano en el campo. Esta estadística resalta la influencia táctica del defensor tanto en la fase ofensiva como en la contención defensiva.

Pese a perderse ocho jornadas de liga, Muñoz fue incluido en el once ideal de la primera parte de la temporada, lo que subraya su regularidad y nivel competitivo dentro de la liga inglesa. La valoración del lateral derecho ha ido en aumento desde su llegada al Selhurst Park y actualmente está tasado en 27 millones de euros, cifra que representa un incremento de 12 millones de euros respecto a su anterior cotización.

El austriaco celebró el tanto
El austriaco celebró el tanto de Daniel Muñoz - crédito @cpfc/Instagram

Aunque el futbolista colombiano mantiene contrato vigente hasta 2028, la potencial salida de Glasner y la progresiva desintegración de la base del plantel abren interrogantes sobre el futuro de Muñoz. Durante el último mercado de verano hubo vínculos con clubes de peso en Inglaterra, aunque no se concretaron traspasos. Por ahora, su regreso tras la lesión podría reactivar el interés de otros equipos en el próximo periodo de transferencias.

En paralelo, Lerma también se encuentra en la antesala de una salida, ya que no recibió propuesta de renovación. El mediocampista interesa a clubes de Turquía y, al concluir su vínculo, podría firmar un precontrato para la temporada 26/27.

Oliver Glasner inconforme con los directivos del Crystal Palace

Oliver Glasner llevó al Crystal
Oliver Glasner llevó al Crystal Palace a ser campeón por primera vez en su historia - crédito Reuters/Lee Smith

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, expresó que la plantilla atraviesa una fase crítica, con apenas 12 o 13 jugadores disponibles para competir y bajo una presión constante. El técnico mostró su descontento al considerar que el club no brinda apoyo suficiente para cubrir la salida de futbolistas clave, lo que afecta al rendimiento del equipo.

La reciente venta del capitán Marc Guéhi al Manchester City intensificó la división interna, al realizarse la operación el día previo a un partido de Premier League, hecho que Glasner calificó de incomprensible. El traspaso se concretó antes de la derrota del Palace contra el Sunderland por 2-1, ya sin el jugador inglés en la plantilla.

Glasner ratificó que abandonará Crystal Palace al finalizar la temporada, asegurando ante la BBC que su salida no está relacionada con las políticas de transferencia del club. No obstante, el entrenador aseguró haber aguantado en silencio hasta ahora, pero afirmó: “Siento que nos están abandonando completamente”, y lamentó que las decisiones de la directiva lo obligan a defender públicamente a sus dirigidos tras un extenso calendario de 35 partidos.

