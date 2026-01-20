Árbitros colombianos realizan pretemporada Conmebol y se preparan para la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

El árbitro Wilmar Roldán se destaca por su experiencia en el arbitraje del fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La temporada 2026 en las principales ligas de Sudamérica ya se encuentra en marcha o está próxima a comenzar. Los equipos que lograron la clasificación a competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana afinan detalles para afrontar estos retos.

Sin embargo, la preparación no es exclusiva de los clubes. Los jueces de la región también se alistan para asumir el desafío de dirigir en los torneos más exigentes del continente.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicó que el cuerpo arbitral nacional completó con éxito la pretemporada prevista para los colegiados adscritos a la FIFA y a la categoría A.

La concentración, que se desarrolló en Bogotá, tuvo una duración de doce días y contó con la participación de árbitros y asistentes, tanto hombres como mujeres, que trabajaron bajo un plan intensivo de formación física, técnica y táctica.

Imer Machado fue arbitro central del fútbol colombiano - crédito Colprensa

El director del Departamento de Arbitraje, Imer Machado, que lleva varias temporadas con ese rol, destacó la evolución del plantel arbitral y subrayó la exigencia creciente en el acondicionamiento.

“Hemos tenido una evolución positiva, un plantel que se ha renovado permanentemente; hemos sido más exigentes, buscando un nivel de excelencia en todos”, fueron las palabras de Machado. La federación resaltó que el tercer grupo de colegiados culminó satisfactoriamente su etapa de acondicionamiento, marcando el cierre oficial de las actividades proyectadas para este primer ciclo del año.

Conmebol es la confederación de asociaciones de fútbol nacionales de América del Sur - crédito infobae / Conmebol

A nivel continental, la Conmebol también anunció el inicio de la pretemporada para los 135 sudamericanos seleccionados para los diferentes torneos de clubes y selecciones.

Este encuentro, organizado por la Comisión de Árbitros de la confederación, se extiende desde el lunes 19 de enero hasta el domingo 1 de febrero de 2026 en Luque (Paraguay), con el objetivo de fortalecer los aspectos técnicos y operativos dentro del campo de juego.

“La preparación de un árbitro es continua y está orientada al cumplimiento de metas, lo que requiere dedicación y esfuerzo constante. En este 2026 nos esperan numerosas competiciones y, así como los equipos se preparan, nosotros también debemos hacerlo, manteniendo y fortaleciendo la identidad del árbitro sudamericano, reconocida en el mundo”, declaró Enrique Cáceres, presidente de la comisión.

Los colombianos que están presentes en la pretemporada

El rentado nacional cuenta con una representación de 13 oficiales en este periodo internacional: cinco mujeres y ocho hombres, quienes cumplen con las sesiones programadas en tierras paraguayas.

Entre los árbitros centrales se encuentran Wilmar Roldán, Carlos Betancur, John Ospina, María Victoria Daza y Paula Fernández.

En el grupo de asistentes figuran Alexander Guzmán, John León, David Fuentes, Miguel Roldán, Richard Ortiz, Mary Blanco, Jenny Torres y Nataly Arteaga.

El juez central referente de los últimos años de Colombia

Imer Machado es el director del Departamento de Arbitraje de la FCF y Wilmar Roldán actual árbitro del FPC - crédito Jesús Aviles / Infobae

El caso de Wilmar Roldán se destaca tanto a nivel nacional como internacional. Con 45 años, el antioqueño ha dirigido en los principales eventos del mundo, entre ellos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 y Rusia 2018, la Copa América, la Recopa Sudamericana y las eliminatorias sudamericanas.

Desde su debut en 2003 como árbitro profesional en el fútbol colombiano y tras recibir la escarapela FIFA en 2008, ha dirigido 591 partidos, convirtiéndose en uno de los jueces más experimentados y respetados del continente, pues le ha pitado a grandes referentes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Arturo Vidal, Harry Kane, entre otros.

El trabajo de los centrales es clave en el desarrollo de los torneos, y la profesionalización de su formación refleja el compromiso de la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol por mejorar la calidad y la imagen del arbitraje en Sudamérica, que no ha dejado buenas impresiones por sus constantes errores dentro del terreno de juego en las diferentes competiciones.