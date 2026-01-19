El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Óscar Córdoba fue portero referente de la selección Colombia - crédito Colprensa / @FCFSeleccionCol

Óscar Córdoba, uno de los grandes referentes del arco en la historia del Fútbol Profesional Colombiano, volvió a ser protagonista con sus análisis sobre la actualidad de la selección Colombia.

El exarquero, recordado por su carrera de más de 15 años en clubes nacionales e internacionales y por su destacado paso por la Tricolor, compartió su visión sobre el futuro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el Mundial FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Actualmente panelista en medios deportivos, participó en el programa Sí era gol de Red+ Noticias, en el que fue consultado acerca de las expectativas para la selección Colombia en la próxima cita mundialista que iniciará en el mes de junio 2026.

El caleño, que estuvo en la lista de convocados de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, aunque en ninguna de esas ediciones Colombia pudo superar la fase de grupos, valoró el crecimiento de la actual generación y el trabajo que viene realizando Lorenzo, en el que dirigirá su primer mundial como técnico de selecciones de fútbol.

Óscar Córdoba, exarquero de la selección Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

El exarquero del América de Cali y Boca Juniors no dudó en señalar que “si el equipo llega a alcanzar el nivel que se mostró en la Copa América 2024, más allá de que quieran decir que jugábamos con equipos centroamericanos, para mí Colombia puede llegar hasta las semifinales del Mundial 2026”. Cabe señalar que en la pasada Copa América la selección nacional logró llegar a la final ante Argentina, pero quedó subcampeón tras caer por la mínima diferencia.

“Los jugadores han evolucionado de forma correcta y ojalá lleguen físicamente en perfectas condiciones”, apuntó Óscar, reconociendo el trabajo que el cuerpo técnico ha venido realizando para consolidar una base de futbolistas competitivos como son el caso de Luis Díaz (Bayern Múnich), James Rodríguez (agente libre), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace), y otros que han sido referentes en la plantilla cafetera que esperan continuar con ritmo deportivo.

Los títulos obtenidos por el vallecaucano

Repasando su carrera, Óscar Córdoba ha obtenido en clubes y selección diferentes títulos: campeón de la liga colombiana con América de Cali en 1996, tricampeón del campeonato argentino con Boca Juniors, doble campeón de Copa Libertadores y Copa Intercontinental con el club Xeneize y campeón de la Superliga y Copa de Turquía con Besiktas.

Óscar Córdoba levantando la Copa América en el Estadio El Campín en el 2001 - crédito / Colprensa

A nivel de selección, su mayor logro fue la Copa América 2001, el único título de la Tricolor hasta el momento. Entre clubes y selección, Córdoba disputó 683 partidos oficiales, consolidándose como uno de los porteros más regulares y exitosos del fútbol sudamericano.

En cuanto al sorteo que dejó el Mundial FIFA 2026, Colombia forma parte del grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y un rival por definir, que saldrá del repechaje internacional.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

El duelo ante Portugal aparece como el más exigente de la zona, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo, que podría estar ante su última oportunidad de conquistar el único título que le falta en su carrera.

El equipo colombiano deberá mantener el equilibrio defensivo y la concentración en partidos clave para soñar con una clasificación histórica, pues en Brasil 2014 se logró llegar a cuartos de final, por lo que la ilusión de avanzar a instancias definitivas está presente en el entorno de la selección, que buscará mantener la solidez mostrada en la Copa América.

Por lo pronto, en el mes de marzo, la selección nacional jugará sus últimos partidos antes del mundial. El combinado cafetero se enfrentará ante Croacia el jueves 26 de marzo en el Camping World y ante Francia en el Northwest de Landover el domingo 29 del mismo mes, ambos en Estados Unidos; allí se empezarán a conocer los jugadores que estarán en la concentración.