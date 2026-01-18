Deportes

Jhon Jader Durán fue perdonado por la UEFA y enfrentará al Aston Villa, su exequipo, en la Europa League

A pesar de que el nivel del delantero colombiano ha ido en aumento, los rumores de una salida por su actitud comienzan a tomar fuerza

Jhon Jáder Durán se coronó
Jhon Jáder Durán se coronó campeón por primera vez con el Fenerbahce, en la Supercopa de Turquía - crédito Fenerbahce SK

Jhon Jader Durán será habilitado para disputar el exigente duelo entre Fenerbahçe y Aston Villa, equipo en el cual el atacante militó previamente y dejó una huella notable.

Esta determinación no solo representa una buena noticia para el club turco, que lucha por consolidarse entre los mejores de la competición, sino que anticipa un reencuentro repleto de matices emotivos para el jugador. El club logró la reducción de la sanción a través de una apelación formal ante la entidad europea, permitiendo así que Durán regrese al terreno de juego antes de lo previsto.

La sanción que inicialmente apartaba a Durán de dos jornadas en competiciones internacionales tras su expulsión por enfrentarse a un rival al minuto 90+1 en el juego contra Ferencváros quedó reducida a una sola fecha. Ya sancionado frente al Brann, partido que culminó con un contundente 0-4 favorable al Fenerbahçe, el delantero antioqueño podrá alinearse para el encuentro ante el club inglés.

Jhon Jáder Durán no la
Jhon Jáder Durán no la ha pasado bien en el Fenerbahce y empieza a escuchar rumores de un reemplazo en el equipo - crédito Umit Bektas/REUTERS

Esta decisión del comité disciplinario fue confirmada por el portal turco Sporx: “El Departamento Jurídico de Fenerbahçe solicitó al Comité Disciplinario de la UEFA que se levantara la suspensión de Jhon Durán y apeló. Se presentó una apelación y se levantó la sentencia. Durán podrá jugar contra el Aston Villa”.

El cuadro de Estambul ocupa la casilla 12 de la Europa League con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Este puntaje deja al equipo aún en zona de clasificación, aunque la competencia es estrecha, especialmente considerando que el duelo ante los ingleses, actualmente terceros con 15 puntos, representa una oportunidad para acercarse a la cima, donde lidera el Olympique de Lyon con una ventaja de cuatro unidades.

El impacto emocional y deportivo también será significativo para Durán, que afrontará la llamada “ley del ex”. Durante su etapa en Aston Villa, disputó 78 partidos, anotó 20 goles y realizó una asistencia. Sus actuaciones le valieron el interés de entidades como West Ham, Chelsea y Bayern Múnich; finalmente, el goleador optó por el fútbol saudí cuando Al-Nassr desembolsó más de 70 millones de euros por su transferencia en enero de 2025.

Si bien la reciente actividad de Durán en la competición continental ha sido limitada, apenas suma tres partidos en la Europa League, sin goles y con tan solo 63 minutos de juego, enfrentando a equipos como Stuttgart, Viktoria Plzen y Ferencváros, su rendimiento reciente y la confianza recuperada por parte del entrenador Domenico Tedesco han sido determinantes para su reincorporación a la plantilla titular.

Jhon Durán, sancionado por conducta antideportiva en Turquía

Jhon Jáder Durán celebrando con
Jhon Jáder Durán celebrando con el título de la Supercopa de Turquía, aunque de mala presentación en el partido - crédito @jaderduran9/Instagram

El delantero colombiano Jhon Durán fue sancionado con una multa de 400.000 liras turcas (USD9.300) por el Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol debido a publicaciones consideradas antideportivas en redes sociales, tras los festejos por la obtención de la Supercopa de Turquía frente al Galatasaray.

El monto de la multa se determinó conforme al Artículo 36 del Reglamento Disciplinario de Fútbol de Turquía, que penaliza las conductas antideportivas, pero la sanción impuesta es únicamente económica.

Con 22 años, Durán suma ya 5 goles desde su llegada al Fenerbahce y permanece vinculado al equipo en calidad de préstamo hasta junio. El futbolista, tras el título obtenido, expresó en redes sociales que “Estambul era azul y amarilla” en referencia a los colores del club, hizo gestos de cortarse el cuello y subió una imagen de una persona mostrando el dedo índice, desacreditando las críticas en su contra.

En Italia ponen los ojos en Jhon Jader Durán

Jhon Jáder Durán aún no
Jhon Jáder Durán aún no se consolida con el Fenerbahce de Turquía, que se empezó a cansar por la actitud del colombiano - crédito Fenerbahce

El interés de uno de los clubes más emblemáticos de Italia ha colocado nuevamente a Jhon Jáder Durán en el centro de las especulaciones del mercado europeo. Tras el paso que lo convirtió en el futbolista colombiano más costoso de la historia con su fichaje por Al Nassr en la liga de Arabia Saudita, hoy el delantero destaca en el Fenerbahçe de Turquía y figura entre los principales candidatos para reforzar al Napoli en la próxima temporada, según indicó el diario Il Mattino.

El futuro del atacante estaría supeditado a los movimientos que realice el club napolitano en relación con su plantilla en ofensiva. De acuerdo con el tramo final del informe de Il Mattino, hay dos factores determinantes: la situación del danés Rasmus Højlund, actualmente cedido desde el Manchester United, y la del belga Romelu Lukaku, quien atraviesa una larga recuperación tras una lesión grave y pertenece a los registros del conjunto italiano. Cualquier avance en la negociación con Durán dependerá de cómo resuelva el Napoli ambos casos.

