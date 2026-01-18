Chicago Bears vs. Los Ángeles Rams se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los ‘playoffs’

El enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Chicago Bears define al finalista de la Conferencia Nacional de la NFL 2026 - crédito David Banks/Reuters

El enfrentamiento entre los Los Angeles Rams y los Chicago Bears por la Ronda Divisional de la temporada 2026 de la NFL concentra la atención de los aficionados por su potencial ofensivo y el atractivo de dos franquicias históricas.

El ganador avanzará a la final de la Conferencia Nacional, colocándose a tan solo una victoria del Super Bowl LX.

El antecedente inmediato entre ambos equipos se remonta a 2024, cuando Los Angeles Rams se impusieron a los Bears con un marcador de 24-18. En los últimos seis cruces de temporada regular, cada equipo ha ganado tres partidos, lo que evidencia la paridad en este clásico. En contraste, el partido más desequilibrado entre ambos ocurrió en 2015, cuando Chicago ganó por 37-13 a Los Angeles.

Matthew Stafford lidera a los Rams en sus aspiraciones de sumar un nuevo título del Super Bowl tras el obtenido en 2022 - crédito Jim Dedmon/Reuters

La franquicia angelina es vista por muchos como candidata al Super Bowl, especialmente por la experiencia del mariscal de campo Matthew Stafford, quien volvió a situar a su equipo entre los favoritos tras conquistar previamente el campeonato.

No obstante, los Chicago Bears han demostrado en la presente temporada una capacidad de reacción notable en instancias decisivas, consolidándose como aspirantes serios a dar la sorpresa en los playoffs.

Ambas escuadras llegaron a la Ronda Divisional tras superar la fase de comodines días atrás y donde las ofensivas de ambos equipos se hicieron notar. Los Rams superaron a los Carolina Panthers 31-34, mientras que los Bears se impusieron ante los Green Bay Packers 31-27.

Los encuentros recientes han mostrado que tanto Rams como Bears despliegan su máximo potencial sobre el final del partido. Los últimos dos cuartos suelen ser los más intensos y arriesgados, con ambos equipos dispuestos a modificar la estrategia para buscar el triunfo cuando están en desventaja, descolocando a sus rivales.

Kevin Byard, uno de los interceptores más fiables de los Bears, podría ser clave para detener a los Rams - crédito David Banks/Reuters

Para los Bears, la cita representa la oportunidad de regresar al partido de Conferencia por primera vez desde 2010, como paso previo a romper su ausencia del Super Bowl desde 2006, y de afianzar el sueño de su primera consagración desde 1986.

Los Bears, una de las dos únicas que permanecen desde la fundación de la liga en 1920 junto a Arizona, enfrenta a unos Rams que, tras pasar por Cleveland y San Luis, viven actualmente su segunda etapa en Los Ángeles iniciada en 2016, en la que ya levantaron su primer Vince Lombardi en 2022, cuando se impusieron a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI.

Todos los ojos se centrarán en Stafford, que se perfila como candidato a recibir el premio al Jugador Más Valioso de la temporada y que ya lideró a los Rams en su consagración en 2022. Ahora tendrá que demostrar su valía ante una defensa de los Bears reconocida por su agresividad y astucia para imponerse a las ofensivas rivales, especialmente en los momentos de mayor igualdad.

Tratándose de dos escuadras reactivas, serán los nombres específicos los que marquen la diferencia. Stafford en los Rams, y el liniero Joe Thuney en los Bears son las principales apuestas de ambos equipos para acumular yardas. En cuanto a la defensa, las intercepciones del safety de Chicago, Kevin Byard, podrían ser el principal argumento de estos para frenar la ofensiva de los Rams.

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Chicago Bears y Los Ángeles Rams

El duelo tendrá lugar el domingo 18 de enero de 2026 en el Soldier Field de Chicago a partir de las 06:30 p. m. (hora colombiana). Las incidencias del juego podrán seguirse a través de ESPN en cableoperador, y Disney + en plataformas de streaming.

El ganador de este enfrentamiento se encontrará en la definición por el campeonato de la Conferencia Nacional con el vencedor entre San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks.