Definen qué pasará con el debut de América de Cali ante Internacional de Bogotá

El partido se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito América de Cali

Tras el fracaso de 2025, en el que no logró sumar títulos, América de Cali se reforzó en todas sus líneas para cumplir el objetivo de tener una nueva estrella en su escudo.

De esa forma, tras varios juegos amistosos, el debut de la Mechita en la Liga BetPlay está programado para el sábado 17 de enero ante Internacional FC, club que reemplazará a La Equidad en la primera división.

Sin embargo, a falta de menos de 24 horas, se conoció un informe del Ministerio del Deporte sobre un posible impedimento para que los hinchas del rojo ingresaran al estadio Pascual Guerrero.

La cartera confirmó que el documento no fue emitido de manera oficial y que el partido se jugará - crédito Ministerio del Deporte

En el documento, se mencionaba que, por falta de actualización de protocolos de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, América de Cali no podría jugar en el inicio del torneo apertura en Colombia.

En el documento se afirmaba que el ministerio recordó la entrega de los protocolos el 6 de enero de 2026; sin embargo, el documento no fue presentado ante la cartera, lo que se habría prolongado a falta de un día para el debut del América de Cali en la capital del Valle del Cauca, por responsabilidad directa de la Alcaldía de Santiago de Cali.

“No obstante, y teniendo en cuenta que a la fecha persiste el incumplimiento por parte de la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Santiago de Cali, el Ministerio del Deporte decidió suspender, de manera inmediata, la habilitación del estadio Pascual Guerrero para la realización de partidos de fútbol profesional”.

En la parte final del documento se mencionó que también era una invitación para que la comisión entregara la actualización de los documentos solicitados, lo que finalmente se registró.

Tulio Gómez confirmó que América sí jugará ante Internacional en el Pascual Guerrero

Gómez confirmó que el partido ante Internacional de Bogotá se jugará en el horario estipulado - crédito @tulioagomez/X

A través de su cuenta de X, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali en la actualidad, confirmó que los problemas se habían solucionado y, por ende, su equipo debutará el sábado 17 de enero como estaba previsto.

El compromiso, que marcará el debut oficial de Internacional en la primera división, se jugará desde las 4:10 p. m. y será transmitido a través de WinSports+.

“Tema solucionado. El Partido America - Internacional de Bogotá se jugará normalmente con público“, escribió el excandidato a la Gobernación del Valle del Cauca en la publicación citada.

Así se armó América para pelear el título en Colombia

Guzmán fue la contratación principal de América para 2026 - crédito América de Cali

Con la continuidad del estratega David González en la Mechita, América confirmó la salida de los siguientes jugadores para el inicio del 2026: Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa, Jean Pestaña, Kener González, Manuel Caicedo, Franco Leys y Éder Álvarez Balanta.

El último en ser mencionado, Álvarez Balanta, terminó su contrato con América tras confirmarse que padece de una lesión crónica, lo que le impedirá seguir jugando fútbol profesional.

Con respecto a los refuerzos, América presentó a los siguientes deportistas como contrataciones para la Liga BetPlay-I: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán.

El mediocampista de 27 años, con pasado en Atlético Nacional y Deportes Tolima es la principal apuesta del equipo rojo, que invirtió una cifra importante en la llegada de Guzmán, cuyos derechos deportivos pertenecen a Fortaleza de Brasil.

Además del torneo local, América deberá afrontar la primera fase de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Atlético Bucaramanga para buscar un cupo en la fase de grupos del segundo torneo de mayor importancia en Conmebol.