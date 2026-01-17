América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, previo a su debut por Liga BetPlay

Los "Diablos Rojos" dieron a conocer su nueva indumentaria para la temporada 2026-crédito @AmericadeCali/X

La presentación de la nueva camiseta del América de Cali para la temporada 2026 ha generado una amplia repercusión entre los aficionados del club colombiano.

La prenda, que introduce un diseño renovado con detalles modernos, fue oficializada a través de los canales institucionales del América de Cali, marcando el inicio de una estrategia comercial orientada a ampliar la presencia de la institución en el mercado internacional.

La camiseta del cuadro escarlata se inspiró en las raíces del barrio obrero, uno de los lugares más populares de Cali-crédito @AmericadeCali/X

La expectativa en torno a la venta masiva de la nueva indumentaria refleja la ambición del club de fortalecer su posicionamiento y atraer una mayor base de seguidores, tanto a nivel local como en el contexto sudamericano.

En el tramo más reciente del anuncio, los voceros del equipo resaltaron que la camiseta incorpora tecnología textil de última generación, pensada para optimizar el rendimiento de los jugadores y maximizar la comodidad de los hinchas.

El cuadro rojo tendrá su debut ante Internacional de Bogotá, el antiguo La Equidad-crédito @AmericadeCali/X

La presentación oficial de la camiseta para 2026 llegó días después de los anuncios sobre la indumentaria de entrenamiento y la nueva vestimenta para los porteros del club. La novedad principal reside en la alianza entre el América de Cali y Reebok, marca que se encargará de vestir al conjunto caleño a partir de la próxima temporada. El diseño, según dio a conocer la institución, busca destacar el legado e identidad de la entidad. El club describió con énfasis:

“No es solo una camiseta, es un barrio latiendo en el pecho”. El fondo de la prenda se compone de un rojo intenso, realzado por líneas verticales en un matiz más oscuro.

Un elemento distintivo del diseño es la presencia de la fecha de fundación de América de Cali en 1927 grabada en el pecho, mientras que en la parte posterior la camiseta exhibe el lema “Son cosas del corazón”. Con estos detalles, la nueva equipación homenajea la historia y la pasión que une a millones de hinchas en Colombia y el extranjero.

América de Cali quiere dar el golpe con un excampeón del continente

Lucas Alario sonó para reforzar al América de Cali-crédito Ignacio Amiconi/Fotobaires

En medio de la presión por reforzar su delantera para la temporada 2026, América de Cali explora la incorporación de figuras internacionales y transita un proceso de transformación institucional tras la decisión del empresario Tulio Gómez de vender su participación en el club.

Los directivos enfrentan la necesidad de suplir a los delanteros Luis Ramos, quien dejó la institución, y Rodrigo Holgado, actualmente sancionado por la FIFA hasta septiembre, lo que obliga a actuar con rapidez en el mercado de fichajes y buscar futbolistas capaces de asumir el protagonismo ofensivo.

Mientras tanto, el club recurre a alternativas de peso para suplir sus bajas en ataque. El periodista Julián Capera de Espn Colombia informó que la institución consultó las condiciones de Lucas Alario, atacante argentino de 33 años con paso destacado por River Plate y experiencias en el Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Internacional de Porto Alegre y Estudiantes de La Plata.

“América de Cali consultó condiciones por el delantero Lucas Alario”.

Según Transfermarkt, el valor de Alario ronda los 350.000 euros, pero el jugador exigiría un salario elevado, comparable al que cobró Juan Fernando Quintero en la entidad caleña.

La urgencia por nuevas incorporaciones es compartida por el entrenador David González, quien en diálogo con Planeta Fútbol, de Deportes RCN, el 16 de enero de 2026, aseguró que el interés en Alario no excluye la posibilidad de fichar a más jugadores de área para fortalecer el frente de ataque. González indicó:

“Lamentablemente, la opción de José Neris se aleja cada vez más. Estamos trabajando en otras dos alternativas; la idea es traer dos centros delanteros adicionales”.

Actualmente, el plantel solo cuenta con Adrián Ramos como referencia ofensiva, por lo que la dirigencia busca sumar elementos jóvenes y en buena forma que puedan asumir el liderazgo en la ofensiva.

La operación por Alario, además de su complejidad deportiva, implicaría un esfuerzo económico relevante debido a su trayectoria internacional y la pretensión salarial derivada de su experiencia en Europa.