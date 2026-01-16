James Rodríguez, reconocido como “el más creativo” con el que jugó un viejo conocido del colombiano en el AS Mónaco

El búlgaro destacó al colombiano James Rodríguez como "el mejor jugador creativo" con el que coincidió - crédito Premier League/Instagram

A inicios de 2014, James Rodríguez ya usaba la ‘10′ en la selección Colombia. Aunque no tenía todavía el alto perfil del que gozaría apenas un año después con su participación en el Mundial Brasil 2014, donde se convirtió en el máximo goleador de dicha edición, el volante creativo ya era clave en el esquema de José Néstor Pekerman gracias a su visión de juego, su técnica, su capacidad para encontrar constantemente a Falcao García y dejarlo en posición de gol, y su capacidad de marcar diferencia en las jugadas a balón parado.

Esa escena se repitió en años anteriores cuando ambos coincidieron tanto en el FC Porto de Portugal, como en el AS Mónaco francés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero el “Tigre” no fue el único en beneficiarse con los instintos de James. Cuando el propio Falcao se lesionó de gravedad a inicios de 2014 y se perdió el resto de la temporada (así como el mundial), el club del Principado movió fichas para conseguir un goleador de características similares a este, topándose con la oportunidad de sumar a sus filas al búlgaro Dimitar Berbatov.

Aunque solo coincidieron entre enero y mayo de 2014, pues el colombiano fue transferido al Real Madrid luego de su notable actuación en el mundial; la sociedad que formaron James y Berbatov se tradujo en ocho goles convertidos en 13 partidos para el ex Manchester United, de los cuales dos fueron asistencias de James.

En distintas oportunidades, Berbatov elogió el talento de James para asistirlo y colocarlo en situación de gol - REUTERS/David Klein

Durante una entrevista exclusiva para la cuenta oficial de la Premier League, Berbatov participó de una dinámica de preguntas rápidas en la que destacó distintos jugadores con los que coincidió a lo largo de su carrera deportiva. Destacó al argentino Lionel Messi como el mejor jugador al que enfrentó, y a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador con el que coincidió, destacando de este “la totalidad del éxito que alcanzó en el fútbol y lo que significa para la gente del fútbol”.

Luego, cuando le preguntaron por el jugador más creativo con el que coincidió, Berbatov no dudó: “Diría que, probablemente, James Rodríguez. Su zurda, los pases que me daba... ¡Ja!”, expresó, maravillado al pensar en su experiencia con el colombiano en el principado.

En cuanto al jugador más creativo que enfrentó, y pese a debatirse entre dos leyendas del FC Barcelona, Xavi y Andrés Iniesta, se decantó por el segundo. Por último, al elegir al que consideraba al mejor goleador de todos los tiempos, el búlgaro mencionó al brasileño Ronaldo.

Esta no es la primera vez que Berbatov elogia las habilidades del colombiano. En noviembre de 2025, durante su paso por el pódcast de Rio Ferdinand, el búlgaro hizo una selección de un equipo ideal en el que cuatro de ellos coincidieron con él durante sus años en el United (Nemanja Vidic, Paul Scholes, Wayne Rooney y el propio Rio). El único que no era de dicho club fue James Rodríguez, destacándolo como uno de los mejores jugadores con los que coincidió en el campo.

Durante su paso por el pódcast de Rio Ferdinand, el búlgaro eligió sus cinco jugadores para un partido de fútbol 5. El colombiano fue el único que no era del Manchester United que Berbatov eligió - crédito @RioMeets/X

“Jugué con él en Mónaco, su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué, la forma en la que veía el fútbol es increíble (...) Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente”, comentó el exjugador de 44 años.

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026

Elogios aparte, la situación del colombiano de cara al primer semestre del año previo a la disputa del mundial es de total misterio.

Pese a eso, un equipo que se arriesgaría con James sería Austin FC, conjunto de la MLS que, según el periodista Guillermo Arango de La FM, tiene interés en el ‘10’ y contaría con el dinero necesario para negociar una oferta y un contrato, del que no se tiene más información.

“Lo que pude averiguar la semana pasada es que para finales de enero ya va a tener equipo y que está muy adelantado en la MLS”, fueron las palabras de Arango, asegurando que James sí llegará al fútbol norteamericano, y recalaría a un equipo dispuesto a pelear por el título en 2026.