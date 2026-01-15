Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Los aficionados colombianos ahora lidian con la compra de boletas para los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y la suspensión de visas por parte de Estados Unidos - crédito Reuters / AP / Colprensa

Siguen los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, que están a un poco más de dos años, y el país organizador quiere lucirse con las sedes, logística y estructura para los atletas, pues quiere hacer la mejor edición en toda su historia, que también será la tercera en esa ciudad.

Uno de los pasos que dieron los organizadores fue con los precios de la boletería para los juegos, pues serán los más bajos posibles y beneficiará a millones de aficionados, sobre todo de Colombia, que quieren viajar a Estados Unidos para ver a la delegación nacional por las medallas.

Sin embargo, un problema para las personas que viajen desde territorio cafetero es que el Gobierno de Donald Trump incluyó al país en el grupo de naciones a las que suspendió el trámite de visas, lo que afecta no solo la llegada a los olímpicos, sino para el mundial de la FIFA.

Precios para los olímpicos

Un millón de entradas estarán disponibles a 28 dólares (102.263 pesos colombianos), y más de cuatro millones costarán 100 dólares (365.226 pesos colombianos) o menos cada una. El comité organizador anunció este martes los detalles del plan de precios y acceso para los Olímpicos y Paralímpicos, abriendo también el registro global a una lotería que repartirá oportunidades de compra a aficionados de todo el mundo.

Casey Wasserman, presidente de LA28, subrayó el compromiso con la asequibilidad: “Desde el principio hemos sido claros: acceso a estos Juegos, porque estos Juegos pertenecen a todos”, declaró durante la presentación en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Bajo este enfoque, un millón de boletos tendrán el precio mínimo anunciado. Además, alrededor de un tercio del total se mantendrá en la franja de precios accesibles.

La organización sorteará un millón de boletas para los aficionados que quieran asistir a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 - crédito Daniel Cole/REUTERS

El sistema de compra de entradas se organizará mediante una lotería. Desde el miércoles 14 de enero, los interesados podrán inscribirse para acceder a este sorteo internacional que distribuirá franjas horarias para la adquisición de entradas a partir de abril. Esta modalidad está diseñada para evitar congestiones y garantizar un acceso global y más equitativo.

La visión social de los organizadores va más allá del costo. Wasserman insistió ante los medios en que los Juegos “tienen que ser asequibles e inclusivos”. El objetivo declarado es facilitar la presencia del mayor número posible de personas en un evento considerado inspirador y global, en contraste con otras citas deportivas internacionales que han recibido críticas por sus precios elevados, como ocurrió recientemente con la Copa Mundial de la FIFA.

La exnadadora olímpica Janet Evans fue aficionada durante la edición de 1984 y ahora hace parte del comité organizador de 2028 - crédito Daniel Cole/REUTERS

La historia de los Juegos sirve de inspiración local. Janet Evans, directora de atletas de LA28 y figura destacada de la natación, evocó su experiencia de asistir como joven aficionada en 1984 y defendió que precios razonables pueden motivar a nuevas generaciones a acercarse al deporte y la experiencia olímpica.

Colombia, sin trámite de visas a Estados Unidos

El ambiente de expectativa internacional se ve matizado por recientes decisiones de política migratoria en Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países a partir del 21 de enero. Figuran en la lista Brasil, Colombia, Guatemala, Uruguay y Cuba, además de países de África, Asia y Europa del Este.

El gobierno de Donald Trump suspendió las visas para inmigrantes a Colombia y otros 74 países en el mundo - crédito Jesús Aviles/Infobae

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, señaló el comunicado. La suspensión permanecerá sin fecha definida, pues depende de una reevaluación interna de los procedimientos de control migratorio.

Esta situación genera dudas sobre el acceso de aficionados internacionales a los Juegos y para el mundial de la FIFA, en especial para quienes residen en América Latina, España y otras naciones incluidas en la suspensión, que buscarían viajar pese a haber conseguido entradas por los canales oficiales.