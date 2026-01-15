Deportes

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

El delantero llegó a un acuerdo con Orlando City y Junior de Barranquilla para hacer realidad su sueño de jugar en el equipo del cual es hincha, luego de más de 10 años en el fútbol internacional

Luis Fernando Muriel en Colombia
Luis Fernando Muriel en Colombia solamente ha jugado en el Deportivo Cali - crédito Junior FC

El fichaje de Luis Fernando Muriel por el Junior de Barranquilla se materializó oficialmente tras varios días de expectativa. La noticia, confirmada por el club rojiblanco la noche del miércoles 14 de enero a través de sus redes sociales, representa la concreción de un anhelo de larga data tanto para el delantero como para la afición.

El jugador nacido en Santo Tomás firmó un contrato hasta 2027 y, tras desvincularse de Orlando City de los Estados Unidos, será presentado ante el público este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, poco antes del partido por la Superliga frente a Independiente Santa Fe. La presentación del futbolista tendrá como host al panelista del Chiringuito.

Poster de la presentación de
Poster de la presentación de Luis Muriel durante la final de la Superliga de Colombia 2026 - crédito Junior FC

De acuerdo con cifras divulgadas por Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior, reveló a El Heraldo que hasta el mediodía del jueves 15 de enero se habían vendido únicamente 14.500 entradas para el duelo correspondiente a la ida de la Superliga.

La venta comenzó el 25 de diciembre, pero, pese al entusiasmo generado por la obtención de la “estrella 11” y la llegada de refuerzos como Muriel, la adquisición de boletería avanza a un ritmo bajo. La demanda no se ajustó a la fiesta vivida en los partidos decisivos del año anterior, donde las tribunas estuvieron colmadas.

Este compromiso, que comenzará a las 7:30 p. m. en el Metropolitano, será el penúltimo que el Junior dispute en ese recinto antes de que reciba una ampliación de aforo y una remodelación integral.

