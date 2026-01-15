Junior apuesta por la continuidad: las renovaciones clave para la liga y Copa Libertadores

Junior de Barranquilla anuncia la continuidad de dos de sus referentes - crédito Junior FC

Durante la noche del martes 13 de enero de 2026, Junior de Barranquilla realizó la presentación oficial de su plantilla para las competencias de la temporada, con el objetivo de afrontar la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Arias, el equipo ha fortalecido varias posiciones, aunque la intención principal es conservar la base que logró el título en el segundo semestre de 2025.

A través de los canales oficiales del club, se confirmó la continuidad de uno de los mediocampistas más destacados, quien seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca al menos durante el primer semestre del año. Yimmy Chará, recordado por su aporte en la obtención de la Copa Colombia en 2017 y el campeonato de 2025, ha sido pieza clave en las aspiraciones del plantel atlanticense.

En una publicación en la red social X, la institución no solo aseguró la presencia del mencionado centrocampista, sino que también dio a conocer que otro de los jugadores experimentados permanecerá como parte fundamental del grupo.

Las estadísticas de Yimmi Chará en sus dos temporadas con Junior

En su primer paso por el combinado barranquillero, el jugador nacido en Santiago de Cali llegó con 26 años desde el fútbol mexicano. Durante esa etapa, acumuló 52 encuentros disputados entre certámenes nacionales e internacionales, logrando 18 anotaciones y convirtiéndose en una de las figuras determinantes del equipo.

Después de seis años fuera de la institución, el volante regresó para un nuevo ciclo, siendo anunciado oficialmente a inicios de 2024. Desde su retorno, ha sumado 112 apariciones y nueve goles, consolidándose como uno de los elementos de mayor regularidad en la plantilla.

La dirección técnica ha manifestado su interés en que el grupo mantenga el ritmo mostrado en el cierre de 2025, especialmente en la primera competencia de la temporada que será el partido de ida de la Superliga BetPlay Dimayor el 15 de enero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El compromiso de vuelta está programado para el miércoles 21 del mismo mes, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde su rival, Independiente Santa Fe, oficiará como local.

Por otra parte, la situación contractual de uno de los delanteros más representativos, como lo es Teófilo Gutiérrez, quedó despejada tras su salida de las oficinas del club, donde declaró ante los medios de comunicación locales la renovación de su vínculo. Por el momento, la institución no ha especificado si el acuerdo abarca únicamente el primer semestre o la totalidad de la temporada.

Además de la continuidad de ellos dos, se sumó como refuerzo un atacante con experiencia internacional, proveniente del fútbol estadounidense, quien despierta gran expectativa entre la hinchada debido a su capacidad goleadora: Luis Fernando Muriel.

La afición mantiene la esperanza de que su llegada fortalezca el ataque, especialmente de cara a la Copa Libertadores, torneo en el que el equipo tiene como objetivo alcanzar las fases decisivas y conquistar su primer título fuera del país.

El grupo técnico, consciente de los retos que implica la participación en múltiples certámenes durante el año, ha trabajado en la integración de los nuevos refuerzos y en la consolidación de la plantilla.

La directiva ha reiterado la importancia de mantener la estabilidad del grupo campeón, apostando por la continuidad y la incorporación selectiva de jugadores para potenciar las opciones en ataque, medio campo y defensa.

El inicio de la temporada representa una nueva oportunidad para el cuadro de la costa, que buscará revalidar sus logros recientes y avanzar en la competición internacional como es el trofeo más importante de Sudamérica como es la Libertadores Conmebol.