Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce

El delantero publicó un video durante el festejo de sus compañeros por ganar el trofeo en Turquía sobre el Galatasaray - crédito @jaderduran9/Instagram

Las celebraciones tras la reciente conquista de la Supercopa de Turquía han desencadenado una investigación disciplinaria contra el delantero colombiano Jhon Jáder Durán y su compañero Jayden Oosterwolde, ambos jugadores del Fenerbahçe, luego de que el club se impusiera 2-0 sobre el Galatasaray el sábado 10 de enero.

Aunque Durán logró su primer título con la escuadra de Estambul, la alegría del vestuario se transformó en preocupación ante la apertura de un expediente por conducta antideportiva, según reportes del medio local Aspor.

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol comunicó que la decisión se fundamenta en hechos posteriores al partido. La referida publicación en redes sociales, que tuvo lugar durante las celebraciones en los camerinos del estadio Olímpico Atatürk, habría infringido el Artículo 36 por ‘conducta antideportiva’ del estatuto del fútbol turco, lo que motivó la inmediata intervención del órgano disciplinario.

El equipo de Jhon Jader Durán se impuso 2-0 al Galatasaray en la Superliga de Turquía - crédito Fenerbahce

El festejo colectivo incluyó bailes, fotografías y cánticos, elementos habituales en este tipo de conquistas, pero uno de los actos cometidos en ese marco no está permitido conforme al reglamento vigente.

El caso no se limita solamente al delantero antioqueño. El Comité Disciplinario también abrió investigación contra Jayden Oosterwolde, “sin ninguna medida cautelar, de conformidad con el Artículo 41 del reglamento, por ‘comportamiento insultante’ en su publicación en redes sociales después del partido”, en referencia a sus actos durante la misma celebración.

Los organismos futbolísticos no han especificado con detalle el contenido concreto de las publicaciones como tampoco el plazo de resolución de las diligencias disciplinarias, aunque ambas determinaciones se produjeron poco tiempo después de los hechos, una vez que circularon las imágenes de los festejos del Fenerbahçe.

Este es el dinero que ganó Fenerbahce y Jhon Durán por el título de la Superliga

Jhon Jáder Durán celebrando con el título de la Supercopa de Turquía, aunque de mala presentación en el partido - crédito @jaderduran9/Instagram

Jhon Durán celebró el pasado sábado su primer título oficial como futbolista profesional tras consagrarse campeón de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce, que venció 2-0 al Galatasaray en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

De acuerdo con información filtrada por el diario turco Sporx, el club amarillo y azul ofreció a sus jugadores “un premio sustancial de 1,5 millones de euros (75,3 millones de libras turcas)” por superar a su máximo rival en la disputa por el trofeo. Esta suma se distribuirá entre una nómina de más de 30 futbolistas, lo que otorgará a cada uno entre 40.000 y 50.000 euros (equivalentes a 170 y 215 millones de pesos colombianos).

En la final hubo presencia colombiana por partida doble, con Jhon Durán del lado del Fenerbahce y Dávinson Sánchez en el Galatasaray, aunque el delantero antioqueño se quedó con la victoria y se hizo viral por sus festejos. Los goles que aseguraron el título fueron obra de Matteo Guendouzi y Jayden Oosterwolde.

El próximo partido para el club turco será ante el Beyoglu Yeni Carsi el miércoles 14 de enero, en la Copa de Turquía, y tres días después enfrentará al Alanyaspor en liga, donde ocupa actualmente el segundo puesto con 39 puntos, a tres del líder Galatasaray.

El colombiano en los planes del Fenerbahce

Mateo Cassierra es el máximo goleador de la Liga de Rusia con 12 goles en 14 partidos jugados - crédito Zenit FC

El club turco Fenerbahce evalúa incorporar a Mateo Cassierra, delantero colombiano del Zenit de San Petersburgo, durante la próxima ventana de transferencias de enero, según informó el medio turco Sporx. La directiva busca fortalecer la ofensiva del equipo, a pesar de contar actualmente con Jhon Durán, Talisca y En Nesyri.

De concretarse la transferencia, Cassierra llegaría procedente del Zenit, donde en la actual temporada ha jugado 16 partidos, anotando 7 goles y aportando 2 asistencias. Su desempeño en el fútbol ruso ha sido destacado, acumulando 49 goles y 23 asistencias en 127 encuentros con el equipo de San Petersburgo desde su llegada en 2022, operación que se realizó por 4,5 millones de euros.