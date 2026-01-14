El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025

Se presentó el informe de los encuentros de fútbol con mayor audiencia en 2025, tanto locales como internacionales - crédito Millonarios FC

Una vez más, los colombianos mostraron su pasión por el fútbol, con el consumo de este deporte en los canales de televisión, no solo enfocado en el ámbito local, sino en los compromisos a nivel internacional y que sigue creciendo con el paso de los años.

Se conoció el reciente informe de los partidos más vistos en Colombia durante 2025, que destacó encuentros de la selección nacional, juegos en Europa y del campeonato profesional, en este último llamando la atención porque el encuentro con mayor audiencia no se lo llevó ninguna de las finales.

La Tricolor mandó en audiencia

El partido entre la selección Colombia y Paraguay se consolidó como el evento futbolístico con mayor audiencia televisiva en Colombia durante 2025, según datos del Centro Nacional de Consultoría y Claro Media. El estudio, con soporte en tecnología de decodificadores y cifras demográficas proyectadas, alcanzó una cobertura de más de 43 millones de personas, y posicionó a la eliminatoria al Mundial 2026 como el principal motor de sintonía en el país.

El informe reveló que los 10 partidos más vistos correspondieron exclusivamente a encuentros de la selección masculina. En la cima del ranking anual figuró el duelo Colombia vs. Paraguay, jugado el 25 de marzo y transmitido por Caracol, con un rating del 21,17%, lo que equivale a 9.158.014 espectadores.

Esta es la lista de los encuentros de mayor audiencia en Colombia durante 2025, así como los canales donde se vieron - crédito @TorresTavo/X

El segundo lugar fue para Venezuela vs. Colombia, el 9 de septiembre, con un 20,06% de rating. Otros encuentros destacados de la Tricolor incluyeron los choques frente a Argentina (19,57% y 8.465.029 espectadores), Bolivia (19,20% y 8.305.730), Brasil (18,00% y 7.786.812), Australia (15,24% y 6.591.977) y Canadá (14,73% y 6.371.656), todos transmitidos por Caracol.

Dentro de las competencias juveniles, sobresalió la semifinal del Mundial Sub-20 masculino entre Argentina y Colombia, también en Caracol, con un 14,31% de rating y una audiencia de 6.187.421 personas. En el caso de la selección femenina, el informe indicó que el partido de mayor audiencia fue la semifinal de la Copa América frente a la Albiceleste, ubicado en el puesto 16 del escalafón general, con un rating del 10,32% y 4.464.991 televidentes.

La clasificación de Colombia ante Argentina en la Copa América Femenina, de lo más visto en televisión durante 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El juego más visto no fue una final

En el fútbol profesional colombiano, el encuentro América vs. Nacional correspondiente a la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II, transmitido por Win Sports, lideró el segmento local con 2,19% de rating, que marcó la eliminación de los verdes de la final de aquel torneo.

El partido del fútbol colombiano más visto en 2025 fue el triunfo de América sobre Nacional por 3-2, en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II - crédito José Luis Guzmán / Colprensa

Le siguió la final de la Liga BetPlay I, entre Santa Fe y Medellín, que reunió 847.013 espectadores y registró un 1,96% de rating, que increíblemente no alcanzó a aquel duelo de verdes y escarlatas del 8 de diciembre.

Otros partidos destacados del torneo local, fueron Millonarios vs. Santa Fe (1,77% y 766.540 espectadores), Nacional vs. América en semifinal de Copa BetPlay (1,90% y 836.114), y la final de la Liga Femenina entre Cali y Santa Fe (1,52% y 659.163), emitidos a través de Win Sports y su señal Win+ Fútbol.

Partidos internacionales más vistos

El fútbol internacional tuvo también una presencia relevante en las preferencias del público. La Champions fue la competencia foránea más seguida, liderada por el partido Arsenal vs. Real Madrid, de los cuartos de final, que reunió a 1.559.411 televidentes por ESPN.

Casi 1,6 millones de colombianos vieron la eliminación del Real Madrid en cuartos de la Champions, a manos del Arsenal en el estadio Santiago Bernabéu - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El choque PSG vs. Inter de Milán marcó un rating de 3,19%, mientras que enfrentamientos como Real Madrid vs. Barcelona (3,18% y 1.378.022), Atlético Nacional vs. Nacional de Montevideo en Copa Libertadores (2,87% y 1.242.558), Portugal vs. España por la Nations League (2,87% y 1.241.736), y otros encuentros europeos estuvieron entre los más vistos en el segmento internacional.

La Libertadores se sostuvo como el torneo sudamericano más popular, superando a la Copa Sudamericana, impulsada por la calidad de sus clubes y los conjuntos colombianos participantes, dejando un elevado nivel de rating.