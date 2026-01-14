Deportes

El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025

La Tricolor tuvo la mayor cantidad de audiencia por sus encuentros de las eliminatorias, mientras que los torneos europeos se consolidaron y hubo una sorpresa en la Liga BetPlay

Guardar
Se presentó el informe de
Se presentó el informe de los encuentros de fútbol con mayor audiencia en 2025, tanto locales como internacionales - crédito Millonarios FC

Una vez más, los colombianos mostraron su pasión por el fútbol, con el consumo de este deporte en los canales de televisión, no solo enfocado en el ámbito local, sino en los compromisos a nivel internacional y que sigue creciendo con el paso de los años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se conoció el reciente informe de los partidos más vistos en Colombia durante 2025, que destacó encuentros de la selección nacional, juegos en Europa y del campeonato profesional, en este último llamando la atención porque el encuentro con mayor audiencia no se lo llevó ninguna de las finales.

La Tricolor mandó en audiencia

El partido entre la selección Colombia y Paraguay se consolidó como el evento futbolístico con mayor audiencia televisiva en Colombia durante 2025, según datos del Centro Nacional de Consultoría y Claro Media. El estudio, con soporte en tecnología de decodificadores y cifras demográficas proyectadas, alcanzó una cobertura de más de 43 millones de personas, y posicionó a la eliminatoria al Mundial 2026 como el principal motor de sintonía en el país.

El informe reveló que los 10 partidos más vistos correspondieron exclusivamente a encuentros de la selección masculina. En la cima del ranking anual figuró el duelo Colombia vs. Paraguay, jugado el 25 de marzo y transmitido por Caracol, con un rating del 21,17%, lo que equivale a 9.158.014 espectadores.

Esta es la lista de
Esta es la lista de los encuentros de mayor audiencia en Colombia durante 2025, así como los canales donde se vieron - crédito @TorresTavo/X

El segundo lugar fue para Venezuela vs. Colombia, el 9 de septiembre, con un 20,06% de rating. Otros encuentros destacados de la Tricolor incluyeron los choques frente a Argentina (19,57% y 8.465.029 espectadores), Bolivia (19,20% y 8.305.730), Brasil (18,00% y 7.786.812), Australia (15,24% y 6.591.977) y Canadá (14,73% y 6.371.656), todos transmitidos por Caracol.

Dentro de las competencias juveniles, sobresalió la semifinal del Mundial Sub-20 masculino entre Argentina y Colombia, también en Caracol, con un 14,31% de rating y una audiencia de 6.187.421 personas. En el caso de la selección femenina, el informe indicó que el partido de mayor audiencia fue la semifinal de la Copa América frente a la Albiceleste, ubicado en el puesto 16 del escalafón general, con un rating del 10,32% y 4.464.991 televidentes.

La clasificación de Colombia ante
La clasificación de Colombia ante Argentina en la Copa América Femenina, de lo más visto en televisión durante 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El juego más visto no fue una final

En el fútbol profesional colombiano, el encuentro América vs. Nacional correspondiente a la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II, transmitido por Win Sports, lideró el segmento local con 2,19% de rating, que marcó la eliminación de los verdes de la final de aquel torneo.

El partido del fútbol colombiano
El partido del fútbol colombiano más visto en 2025 fue el triunfo de América sobre Nacional por 3-2, en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II - crédito José Luis Guzmán / Colprensa

Le siguió la final de la Liga BetPlay I, entre Santa Fe y Medellín, que reunió 847.013 espectadores y registró un 1,96% de rating, que increíblemente no alcanzó a aquel duelo de verdes y escarlatas del 8 de diciembre.

Otros partidos destacados del torneo local, fueron Millonarios vs. Santa Fe (1,77% y 766.540 espectadores), Nacional vs. América en semifinal de Copa BetPlay (1,90% y 836.114), y la final de la Liga Femenina entre Cali y Santa Fe (1,52% y 659.163), emitidos a través de Win Sports y su señal Win+ Fútbol.

Partidos internacionales más vistos

El fútbol internacional tuvo también una presencia relevante en las preferencias del público. La Champions fue la competencia foránea más seguida, liderada por el partido Arsenal vs. Real Madrid, de los cuartos de final, que reunió a 1.559.411 televidentes por ESPN.

Casi 1,6 millones de colombianos
Casi 1,6 millones de colombianos vieron la eliminación del Real Madrid en cuartos de la Champions, a manos del Arsenal en el estadio Santiago Bernabéu - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El choque PSG vs. Inter de Milán marcó un rating de 3,19%, mientras que enfrentamientos como Real Madrid vs. Barcelona (3,18% y 1.378.022), Atlético Nacional vs. Nacional de Montevideo en Copa Libertadores (2,87% y 1.242.558), Portugal vs. España por la Nations League (2,87% y 1.241.736), y otros encuentros europeos estuvieron entre los más vistos en el segmento internacional.

La Libertadores se sostuvo como el torneo sudamericano más popular, superando a la Copa Sudamericana, impulsada por la calidad de sus clubes y los conjuntos colombianos participantes, dejando un elevado nivel de rating.

Temas Relacionados

Selección ColombiaEliminatorias Mundial 2026Liga BetPlayChampions LeagueFútbol colombianoPartidos más vistos en ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

El atacante tuvo su paso por Europa, donde jugó en Francia, Escocia y España, ahora buscará ganarse un puesto en el once titular de su nuevo equipo

Óscar Cortés vuelve al fútbol

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

Algunos equipos están cerrando su libro de pases, a pocos días de la Liga BetPlay, y otros como Millonarios quieren dar un último golpe para terminar de reforzarse

Altas y bajas Liga BetPlay:

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

Ambos equipos realizaron cambios para probar los jugadores que estarán afrontando las competencias de la temporada 2026

América de Cali y Once

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

El equipo rojo tuvo problemas con la plantilla en el duelo amistoso en el estadio Pascual Guerrero, pues las molestias físicas afectaron a dos jugadores y otro ni siquiera inició el encuentro

América de Cali prendió las

Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano

Pese a solo llevar seis meses en Inglaterra, el atacante es buscado por el conjunto brasileño, pero los Wolves dejarían claro que la operación no es sencilla

Jhon Arias valdría una millonada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Fredy Guarín denunció asalto violento a su finca de Rionegro mientras estaba de vacaciones: “Se siente uno impotente”

Ayda Valencia reveló cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios

En ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

Deportes

Óscar Cortés vuelve al fútbol

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano