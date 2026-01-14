Así va la venta de boletería para la Superliga entre Junior y Santa Fe: falta de interés o de plata en Barranquilla

Preocupación en el Junior de Barranquilla por la venta de boletería para la Superliga ante Santa Fe - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se prepara para afrontar la Superliga, el primer reto de la temporada 2026 y esperando que consiga el título frente a Santa Fe, un rival complicado y que es el máximo campeón del certamen con cuatro trofeos, junto a Atlético Nacional, y que iniciará en casa del Tiburón.

Sin embargo, la hinchada de los rojiblancos no responde de la mejor manera con la boletería, pues el club quiere ver el estadio Metropolitano a reventar para el duelo del jueves 15 de enero, tal como se dio en las finales de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima, al que venció por 4-0 en el marcador global.

Pese a eso, el club se armó de la mejor manera para la temporada 2026, con fichajes como el de Luis Fernando Muriel y recientemente Cristian Barrios, a quienes espera presentar en los próximos días y que jueguen en la vuelta de la Superliga el 21 de enero en El Campín.

Baja boletería para Junior vs. Santa Fe

Al ser el primer encuentro de la temporada 2026 y que será para conseguir un título, se esperaba que los aficionados respondieran de la mejor manera para llenar los estadios en los dos encuentros, sobre todo los del Tiburón, porque hace un mes fue campeón de la estrella 11 en el fútbol colombiano.

Según datos del Junior de Barranquilla, hasta el mediodía del 14 de enero iban 14.500 boletas vendidas para la Superliga en el estadio Metropolitano, información dada por el gerente de mercadeo, Juan Carlos Murillo al periódico El Heraldo y que causa preocupación.

El estadio Metropolitano pasará a 60.000 espectadores y uno de sus últimos partidos antes de las obras será la Superliga - crédito @AlejandroChar/X

Por un lado, se definió que dicho encuentro no haría parte del plan de abonos para el primer semestre de 2026, que tiene 10 partidos de Liga BetPlay en el estadio Romelio Martínez y tres de la Copa Libertadores en el Jaime Morón de Cartagena, pues el Metro iniciará obras de ampliación.

Para la ida de la Superliga, los precios de las entradas no son muy altos para los hinchas: pues los precios van desde los 50.000 pesos para las tribunas norte y sur, 80.000 pesos en oriental y hasta los $150.000 en occidental, pero es probable que el tema económico o por ser temporada de vacaciones no llame la atención el encuentro.

Estos son los precios para la ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe, en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Junior FC

Se espera que, en las próximas horas, la venta aumente para que, previo al inicio del juego, se supere la cantidad de 20.000 boletas, pues en cuestión de abonos tampoco va bien el proceso, pues el gerente de Junior también informó que van menos de 1.000 lugares asegurados.

“Somos de los equipos más pobres de Sudamérica”

Con respecto al tema económico, es claro que los clubes colombianos no cuentan con un presupuesto amplio para armarse de cara a las competiciones internacionales, en comparación a conjuntos de Brasil o Argentina, y eso fue explicado por el máximo accionista de Junior, Fuad Char.

Durante la presentación de la plantilla, una de las críticas del empresario es por el tema del calendario, que le dejó poco tiempo al club para armarse: “Jugar el campeonato, jugar la Copa Libertadores, es bastante difícil, pero eso fue lo que se aprobó y así vamos a enfrentar”.

Junior de Barranquilla ha tenido bajas sensibles, pero con buenos reemplazos para 2026 - crédito Junior FC

“Nosotros somos de los equipos más pobres de Sudamérica, los equipos colombianos, pero esperamos dar la pelea. Hemos armado un equipo que tiene todas las condiciones para hacer una presentación bastante interesante”, señaló Char.

Por los lados de la plantilla, el entrenador Alfredo Arias fue claro al decir que “tenemos que volver a competir por un título y la obligación acá siempre es ganar (...) Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento de ser los actuales campeones, para eso tienen que esforzarse mucho, entrenar fuerte y entonces veremos cuánto nos aportan”.