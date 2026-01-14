Alerta en la selección Colombia: Richard Ríos salió en camilla del partido del Benfica

El colombiano fue retirado en camilla del partido - crédito Reuters

En la tarde del 14 de enero, Benfica y Porto se enfrentaron por la Taca de Portugal, el segundo torneo de mayor importancia en el país europeo, en el que es el clásico más destacado en esa nación.

Se trata de un duelo entre los clubes con más títulos de Portugal, lo que quedó en evidencia durante los choques en las disputas por el balón entre los protagonistas.

Precisamente, en una acción de juego se registró la caída del mediocampista colombiano Richard Ríos, que de manera inmediata pidió asistencia médica y no se movió del lugar en el que cayó.

Con evidente dolor en uno de sus brazos, Ríos fue retirado en camilla hasta el camerino de Benfica, por lo que se prenden las alertas en la selección Colombia a falta de seis meses para la Copa del Mundo.

Se espera que el reporte médico sea informado después de que el colombiano sea sometido a exámenes médicos - crédito Reuters

