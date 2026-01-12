Deportes

Brasil, el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos: sueldos europeos y liga competitiva

Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Jose Enamorado son tres de los 27 colombianos en la primera división del gigante sudamericano

Jorge Carrascal es uno de
Jorge Carrascal es uno de los colombianos que volvieron de Europa al fútbol de Brasil - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Brasil ha desplazado a México y Argentina como el principal destino para los futbolistas colombianos, gracias a la robustez financiera de sus clubes, que ofrecen sueldos comparables con Europa. Esta transformación en el mercado de pases suramericano no solo reconfiguró el flujo de talento, sino que consolidó al Brasileirão como la liga extranjera con mayor presencia de jugadores colombianos, un fenómeno sustentado en el poderoso atractivo salarial y en la proyección internacional inmediata que brinda el fútbol brasileño.

De acuerdo con registros de Transfermarkt, el Brasileirão y sus dos principales divisiones concentran actualmente más de 40 futbolistas colombianos. Esa cifra duplica la presencia en la liga argentina y rebasa ampliamente la de México, que ronda los 25 a 28 jugadores.

Esta tendencia, que se consolidó para 2025, refleja un viraje estructural en la economía del fútbol sudamericano y marca una diferencia notable respecto a la década pasada, cuando Argentina era el escenario predilecto.

Jhon Arias fue campeón de
Jhon Arias fue campeón de la Copa Libertadores con Fluminense y uno de los mejores jugadores del Mundial de Clubes con el equipo carioca - crédito Susana Vera/REUTERS

Los flujos de llegada a Brasil no solo responden a lo deportivo. El impulso económico es central: los clubes brasileños pagan salarios en dólares, ofrecen contratos extensos y afrontan trasferencias millonarias, condiciones que antes resultaban inusuales en Sudamérica. Jhon Arias, por ejemplo, arribó a Fluminense en una operación que sumó USD 6 millones incluyendo variables, mientras Yerry Mina fue fichado por Palmeiras con un salario anual cercano a los USD 2,5 millones.

En contraste, las ligas históricas perdieron competitividad financiera. Según los datos de la Asociación del Fútbol Argentino mencionados por el mismo medio, el presupuesto promedio de un club grande argentino quedó por debajo de un club medio del Brasileirão, tras la devaluación del peso, restricciones cambiarias y límites presupuestarios.

La presencia de colombianos en la liga argentina se redujo a menos de 15, provenientes mayoritariamente de cesiones de bajo costo o apuestas juveniles, frente a las más de 30 que se contabilizaban a comienzos de la década pasada. Casos célebres como el de Miguel Borja, quien emigró de River Plate a Palmeiras en una transferencia cercana a los USD 8 millones, muestran el cambio de escala: River ya no compite en ese rango.

En el caso mexicano, la inversión en futbolistas colombianos ha mostrado una disminución. La Liga MX llegó a concentrar más de 60 colombianos activos, pero ahora ese número bajó de forma sostenida.

James Rodríguez salió del Club
James Rodríguez salió del Club León y busca equipo para el 2026 - crédito Club León

Si bien la liga mantiene fichajes costosos como el de Roger Martínez en 2018, superando los USD 8 millones, y la reciente llegada de James Rodríguez al Club León, la tendencia apunta hacia contratos más cortos, reducción de cupos y una política de control salarial que priorizó los ajustes económicos sobre las operaciones masivas. Además, la eliminación del ascenso y descenso restringió la dinámica habitual.

Brasil, en paralelo, consolidó un modelo atractivo: mantiene una demanda sostenida y permite una rápida integración de extranjeros, sin cupos restrictivos, en entidades como Palmeiras, Flamengo, Internacional, Athletico Paranaense y Gremio. La dimensión económica de la liga se apoya en factores robustos.

Cifras divulgadas por medios como Globo y ESPN Brasil, indica que los derechos de televisión del Brasileirão superan los USD 600 millones anuales, a lo que se suma la entrada de capital privado y patrocinios regionales sólidos, así como premios internacionales elevados por participación en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Rafael Santos Borré es jugador
Rafael Santos Borré es jugador de la selección Colombia y milita en el Internacional de Portoalegre - crédito Diego Vara/REUTERS

Esa capacidad permitió pagar transferencias que igualan los valores de ligas de Portugal, Bélgica o Países Bajos. Casos recientes lo confirman: Richard Ríos fue adquirido por Palmeiras en una negociación próxima a USD 2 millones, mientras Johan Carbonero llegó a Internacional tras una operación superior a USD 4 millones. Asimismo, Rafael Santos Borré optó por el mercado brasileño, encontrando en Internacional un contrato que le garantiza estabilidad deportiva y un salario competitivo a nivel continental.

El atractivo internacional también marca diferencias. A nivel de proyección, un futbolista colombiano que brilla en Brasil obtiene visibilidad inmediata ante ojeadores europeos, lo que hoy pesa incluso más que el salario de inicio en territorio mexicano o argentino. Jóvenes argentinos también deciden cruzar la frontera en busca de mejores condiciones, restando poder de negociación a los equipos tradicionales de su propio país.

