Luis Díaz marcó gol en la goleada Bayern Múnich ante Wolfsburgo y es colíder de la tabla de anotadores en la Bundesliga

Luis Díaz marcó el 2-1, parcial, en la victoria del Bayern Múnich contra el Wolfsburgo. El colombiano fue asistido por Michael Olise, que al minuto 29 centró el balón desde la banda derecha para encontrar al colombiano en la mitad del área chica y de cabeza marcar su decimocuarto tanto en la temporada 2025/2026.

El primer gol del partido llegó a los cuatro minutos, cuando el jugador de la selección Colombia lanzó un centro desde la banda izquierda, que antes de terminar en el fondo de la red fue desviado por dos defensores del Wolfsburgo y terminó en anotación, 1-0 parcial a favor del Bayern Múnich.

Al minuto 12, Wolfsburgo igualó las acciones tras una mala salida del Bayern Múnich, Luis Díaz perdió el balón en el centro del campo y en una perfecta transición, el cuadro visitante llegó al área del conjunto Bávaro en solo tres toques y el encargado de marcar el 1-1 parcial fue Dženan Pejčinović.

La balanza se inclinó a favor del cuadro rojo de Alemania con el tanto de Luis Díaz, que no le bastó con su primer gol y amplió su ventaja al minuto 52 con un tanto en donde solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red. La jugada empezó con un pase largo de Harry Kane a Michael Olise en la banda derecha, el francés regateó al único defensor que llegó a la marca y asistió al colombiano que marcó el 4-1, parcial. Sin embargo, la transmisión oficial le dio el gol en contra a Moritz Jenz.

El 3-1 que antecedió el gol del referente de la selección Colombia llegó pocos minutos después de iniciado el segundo tiempo en los pies de Olise. El francés emprendió una acción individual desde la banda derecha y recortando jugadores hacia el centro, para cuando encontró ángulo de disparo, acomodar el balón al palo de la mano derecha del portero.

Raphael Guerreiro también aportó en la producción ofensiva del Bayern Múnich con el 5-1 tras un paso de Harry Kane. El inglés marcó el 6-1 con asistencia de Luis Díaz, la cual terminó en gol después de enganchar para acomodar el balón a su pierna derecha y rematar. El tanto entró al fondo de la red, luego de pegar en el horizontal.

Luis Díaz tendría un último aporte en la goleada ante el Wolfsburgo, luego de asistir a Michael Olise en el 7-1 en el estadio Allianz Arena. El colombiano tirado hacia el centro del campo, puso un pase profundo a Olise que remató cruzado para ampliar aun más la ventaja.

La participación de Díaz en los goles del Bayern Múnich llega a 23, sumando las nueve asistencias. Además, lo acerca a su mejor temporada en producción goleadora, alcanzada con el Liverpool en la temporada 2024-2025 (17).

Luis Díaz, con 9 goles en la temporada 2025-2026 de la Bundesliga, es el segundo máximo goleador del campeonato, solamente superado por su compañero de equipo Harry Kane con 20 goles.

Noticia en desarrollo...