EN VIVO - Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: siga aquí el primer partido oficial Luis Díaz en el 2026 durante la fecha 16 de la Bundesliga

13:08 hs

Luis Díaz dio doblete de asistencias en partido amistoso de Bayern Múnich

Bayern Múnich cerró la goleada ante RB Salzburg con una brillante asistencia de Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

La victoria por 5-0 contra el RB Salzburg en el Red Bull Arena de Austria sirvió de antesala al calendario oficial, donde el Bayern enfrentará al Wolfsburg el 11 de enero en el Allianz Arena. El conjunto bávaro abrió el marcador en el primer tiempo con gol de Hiroki Itō, pero fue en la segunda parte, tras la entrada de Díaz, cuando el equipo desplegó su festival ofensivo.

En el minuto 65, Luis Díaz protagonizó una jugada que arrancó desde la banda izquierda, dejó fuera de acción a seis defensores y provocó la ovación del público, aunque el gol no llegó por una intervención defensiva en el último instante.

El momento decisivo se produjo cerca del final, cuando al minuto 87 el colombiano superó al guardameta y, desde una posición sin ángulo, ejecutó un centro elevado que habilitó a Lennart Karl para el segundo de sus goles en la noche. La crónica oficial del club resaltó la calidad de la jugada: “Luchito se mandó un centro que dejó sin opción al portero rival y Karl quedó en posición para cabecear y marcar su segundo tanto del partido”, según la narración oficial reproducida en las redes de Bayern Múnich.