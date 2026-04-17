Colombia

“Se los llevaron en camionetas”: denuncian posible secuestro de cuatro menores en Jamundí, Valle del Cauca

Hombres armados habrían ingresado a Villa Paz y se llevaron a cuatro menores en medio de una incursión violenta

Guardar
Fotografía de archivo de un víctima de secuestro. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo de un víctima de secuestro. (Crédito: Colprensa)

Momentos de tensión se vivieron en zona rural de Jamundí tras una incursión armada que habría terminado con el secuestro de cuatro menores. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Villa Paz, según información obtenida por Blu Radio.

Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas. Las autoridades aún no confirman oficialmente el hecho ni han entregado un balance detallado, según información obtenida.

El caso genera preocupación por el riesgo de reclutamiento forzado en zonas con presencia de grupos armados ilegales. La situación permanece en verificación por parte de las autoridades.

Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas | crédito Colprensa - captura de pantalla redes sociales
Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas | crédito Colprensa - captura de pantalla redes sociales

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Incursión armada en zona rural de Jamundí

Los hechos se registraron en el corregimiento de Villa Paz, una zona rural ubicada aproximadamente a 35 minutos del casco urbano de Jamundí, donde se reportó el ingreso de hombres armados que se movilizaban en dos camionetas.

De acuerdo con los reportes iniciales, los sujetos portaban armas de largo alcance y realizaron grafitis en el sector, generando temor entre los habitantes.

En medio de la incursión, los hombres habrían interceptado a un grupo de menores de edad y los obligaron a subir a uno de los vehículos antes de huir con rumbo desconocido.

Aunque la información aún es preliminar, se habla de cuatro adolescentes que habrían sido retenidos en contra de su voluntad.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el secuestro ni han entregado detalles sobre posibles operativos de búsqueda, lo que mantiene la incertidumbre en la zona.

Riesgos por presencia de grupos armados

Villa Paz es uno de los corregimientos más extensos de Jamundí y, según reportes, en esta zona hay presencia de estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las Farc.

Este contexto aumenta la preocupación por posibles casos de reclutamiento forzado, una práctica que ha sido denunciada en distintas regiones del país.

- crédito Procuraduría
- crédito Procuraduría

La comunidad teme que los menores hayan sido llevados por estos grupos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre los responsables.

La situación ha generado alerta entre los habitantes del sector, quienes piden una respuesta rápida de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la población.

Incertidumbre y llamado a las autoridades

Hasta ahora, las versiones disponibles apuntan a un posible secuestro, pero la falta de información oficial mantiene el caso en desarrollo.

Las autoridades continúan recopilando datos para establecer lo ocurrido, mientras crece la presión para que se adelanten acciones que permitan ubicar a los menores y determinar responsabilidades.

El caso se suma a otros hechos recientes que evidencian la complejidad de la seguridad en zonas rurales del suroccidente del país, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue representando un riesgo para las comunidades.

En este contexto, se espera que en las próximas horas se conozcan avances en las investigaciones y posibles operativos que permitan esclarecer la situación y garantizar la protección de los menores involucrados.

Temas Relacionados

Secuestro menoresJamundíValle del CaucaDisidencias de las FarcViolencia ColombiaColombia -Noticias

Más Noticias

“Nos están cobrando hasta $2 millones”: comerciantes de Buenaventura alertan por extorsiones

Negocios han cerrado por presiones criminales mientras crece el miedo a denunciar en el principal puerto del Pacífico

“Nos están cobrando hasta $2 millones”: comerciantes de Buenaventura alertan por extorsiones

Colombia: las predicciones del tiempo para Bogotá este 17 de abril

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Colombia: las predicciones del tiempo para Bogotá este 17 de abril

Clima en Barranquilla: el estado del tiempo para este 17 de abril

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: el estado del tiempo para este 17 de abril

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

Pronóstico del clima en Cali este viernes 17 de abril: temperatura, lluvias y viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Pronóstico del clima en Cali este viernes 17 de abril: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, aclaró rumores sobre su relación con Rata: “No estoy embarazada”

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

Erika Zapata recibió importante premio: “El verdadero poder de la mujer”

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Deportes

Medellín fue aplastado por Flamengo en la Copa Libertadores: goleada 4-1 en el estadio Maracaná

Medellín fue aplastado por Flamengo en la Copa Libertadores: goleada 4-1 en el estadio Maracaná

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores tras dos jornadas: ninguna victoria y abajo en las posiciones

Cuándo vuelve a jugar Medellín en la Copa Libertadores: obligado a ganar para no quedar eliminado

Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

Falcao seleccionó a los favoritos para la Copa del Mundo, y no incluyó a Colombia: “Viene creciendo”