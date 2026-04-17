“Se los llevaron en camionetas”: denuncian posible secuestro de cuatro menores en Jamundí, Valle del Cauca

Fotografía de archivo de un víctima de secuestro. (Crédito: Colprensa)

Momentos de tensión se vivieron en zona rural de Jamundí tras una incursión armada que habría terminado con el secuestro de cuatro menores. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Villa Paz, según información obtenida por Blu Radio.

Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas. Las autoridades aún no confirman oficialmente el hecho ni han entregado un balance detallado, según información obtenida.

El caso genera preocupación por el riesgo de reclutamiento forzado en zonas con presencia de grupos armados ilegales. La situación permanece en verificación por parte de las autoridades.

Versiones preliminares indican que hombres armados se llevaron a adolescentes entre 15 y 17 años en dos camionetas | crédito Colprensa - captura de pantalla redes sociales

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Incursión armada en zona rural de Jamundí

Los hechos se registraron en el corregimiento de Villa Paz, una zona rural ubicada aproximadamente a 35 minutos del casco urbano de Jamundí, donde se reportó el ingreso de hombres armados que se movilizaban en dos camionetas.

De acuerdo con los reportes iniciales, los sujetos portaban armas de largo alcance y realizaron grafitis en el sector, generando temor entre los habitantes.

En medio de la incursión, los hombres habrían interceptado a un grupo de menores de edad y los obligaron a subir a uno de los vehículos antes de huir con rumbo desconocido.

Aunque la información aún es preliminar, se habla de cuatro adolescentes que habrían sido retenidos en contra de su voluntad.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el secuestro ni han entregado detalles sobre posibles operativos de búsqueda, lo que mantiene la incertidumbre en la zona.

Riesgos por presencia de grupos armados

Villa Paz es uno de los corregimientos más extensos de Jamundí y, según reportes, en esta zona hay presencia de estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las Farc.

Este contexto aumenta la preocupación por posibles casos de reclutamiento forzado, una práctica que ha sido denunciada en distintas regiones del país.

- crédito Procuraduría

La comunidad teme que los menores hayan sido llevados por estos grupos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre los responsables.

La situación ha generado alerta entre los habitantes del sector, quienes piden una respuesta rápida de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la población.

Incertidumbre y llamado a las autoridades

Hasta ahora, las versiones disponibles apuntan a un posible secuestro, pero la falta de información oficial mantiene el caso en desarrollo.

Las autoridades continúan recopilando datos para establecer lo ocurrido, mientras crece la presión para que se adelanten acciones que permitan ubicar a los menores y determinar responsabilidades.

El caso se suma a otros hechos recientes que evidencian la complejidad de la seguridad en zonas rurales del suroccidente del país, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue representando un riesgo para las comunidades.

En este contexto, se espera que en las próximas horas se conozcan avances en las investigaciones y posibles operativos que permitan esclarecer la situación y garantizar la protección de los menores involucrados.