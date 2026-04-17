“En junio habría acuerdo”: Monómeros saldría de vigilancia tras pagar deudas por más de $100 mil millones

El superintendente Billy Escobar proyecta que el acuerdo se concrete en junio, con el pago de deudas superiores a $100 mil millones - crédito @SSociedades/X

Monómeros estaría cerca de alcanzar un acuerdo con sus acreedores que le permitiría superar su crisis financiera. La empresa podría salir del proceso de vigilancia estatal en los próximos meses, según información obtenida por Blu Radio.

El superintendente Billy Escobar proyecta que el acuerdo se concrete en junio, con el pago de deudas superiores a $100 mil millones. Esto marcaría el retorno a la normalidad operativa de la compañía, según información obtenida.

La compañía ya presenta estados financieros organizados y muestra señales de recuperación tras su proceso de reorganización. El panorama es considerado viable por las autoridades.

La compañía ya presenta estados financieros organizados y muestra señales de recuperación tras su proceso de reorganización - crédito Superintendencia de Sociedades

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Avanza acuerdo con acreedores

La empresa Monómeros, una de las más importantes en el sector de fertilizantes en Colombia, avanza en su proceso de reorganización con el objetivo de alcanzar un acuerdo con sus acreedores en los próximos meses.

Desde Barranquilla, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que la compañía se encuentra en una fase clave para consolidar este acuerdo, el cual permitiría estabilizar su situación financiera.

“Ellos están en la etapa de reorganización… en mis cuentas les quedan más o menos tres meses, es decir para el mes de junio se daría todo”, afirmó el funcionario, citado por Blu Radio.

De concretarse este proceso, la empresa podría salir de la vigilancia especial a la que fue sometida y retomar plenamente sus operaciones.

El acuerdo contemplaría el pago de obligaciones que superan los $100 mil millones, una cifra clave para restablecer la confianza en la compañía.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Recuperación financiera y proyección

El superintendente destacó que, a diferencia de su situación en 2024, cuando presentaba desorden en sus cuentas, actualmente Monómeros cuenta con estados financieros claros y organizados.

Esta transformación ha sido determinante para avanzar en el proceso de reorganización y proyectar un escenario de recuperación.

Escobar explicó que la viabilidad del acuerdo también está relacionada con la composición de los acreedores, ya que una parte importante corresponde a contratistas vinculados a la propia operación de la empresa.

“Es viable… porque el mayor acreedor son ellos mismos, o sea sus contratistas venezolanas”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Además, resaltó que la compañía ha comenzado a generar utilidades en el presente año, luego de un periodo prolongado de dificultades financieras.

Impacto en el sector y continuidad operativa

La posible salida de Monómeros del proceso de vigilancia tendría un impacto relevante en el sector agrícola, dado su papel en la producción y distribución de fertilizantes.

El superintendente calificó a la empresa como una “empresa salvada”, destacando su reputación, su participación en el mercado y su importancia social.

Monómeros

También señaló que la compañía se beneficia de la eliminación de restricciones internacionales que anteriormente afectaban su operación, lo que mejora su perspectiva a futuro.

Monómeros, que cuenta con miles de trabajadores directos, es considerada estratégica para la cadena productiva del país, especialmente en el suministro de insumos para el agro.

Aunque la posibilidad de una venta no se descarta en términos generales, las autoridades indican que actualmente la empresa está enfocada en consolidar su estabilidad financiera y operativa.

En este contexto, el acuerdo con acreedores se perfila como un paso determinante para garantizar su continuidad y fortalecer su rol dentro de la economía nacional.