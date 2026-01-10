Esto costará llenar el álbum del Mundial 2026 en Colombia: aliste el bolsillo con cada ficha

El mundial de 2026 contará con un álbum oficial, para que los aficionados conozcan a las 48 selecciones y sus jugadores - crédito Panini

Como cada cuatro años, los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA no solo esperan por el inicio del certamen, que en 2026 se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, sino que también hay una vieja tradición para conocer tanto a los jugadores, equipos, estadios y demás detalles del torneo.

Se trata del álbum del mundial, que trae todos los pormenores del campeonato en calcomanías para los hinchas, que desde 1970 se volvió una costumbre en los simpatizantes del fútbol en el mundo y que también se vive en Colombia, sobre todo ahora con la clasificación de la Tricolor.

Con respecto al combinado nacional, tiene todo listo para los amistosos de marzo, cuando no solo jugará dos partidos en Estados Unidos, sino que estrenará una nueva camiseta alternativa, que desde hace semanas genera expectativa por su inédito diseño, a cargo de la marca Adidas, que combinará azul con negro y amarillo en estilo minimalista y con toque clásico.

¿Cuánto costará llenar el álbum?

La fiebre por el álbum Panini Mundial 2026 crece entre coleccionistas y aficionados al fútbol. En esta edición, quienes busquen completar el ejemplar enfrentarán un nuevo reto: serán 980 láminas, repartidas en sobres que contienen siete calcomanías cada uno.

De acuerdo con un análisis del periódico El Tiempo, para llenar el álbum sin repetir ninguna lámina, se requerirían al menos 140 sobres y con un gasto estimado de 595.000 pesos, que en la práctica, exige abrir muchos de ellos y acumular un gran número de repetidas. Por ello, el valor real puede ser considerablemente mayor que la estimación inicial.

Colombia ha aparecido en cinco ediciones de este coleccionable - crédito Panini

El álbum Panini 2026 consta de 112 páginas. Se encuentran disponibles en versiones de tapa blanda y tapa dura. Esta edición marca un récord al incluir 48 selecciones nacionales, la mayor cifra en la historia de los Mundiales, además de los tres anfitriones, que son Estados Unidos, México y Canadá.

Para entender el aumento en la dimensión de la colección, resulta relevante hacer una comparación con la edición anterior. El álbum de Catar 2022 requería 638 láminas (de ellas, 50 ediciones especiales y 21 “fans”), con sobres que traían cinco calcomanías y costaban 3.500 pesos. El álbum valía 9.900 pesos en tapa blanda o 34.900 pesos en tapa dura, y la caja de 104 sobres tenía un precio de 364.000 pesos.

La edición 2026 del álbum del Mundial 2026 será la más grande en su historia - crédito Keren Torres/REUTERS

Con respecto a las láminas, se pueden encontrar imágenes de los estadios, así como de acciones de juego y ediciones de otras Copas del Mundo anteriores, lo que aumenta el interés y curiosidad de los hinchas al momento de llenar este tipo de ejemplares que cada cuatro a los toma mucha relevancia en el fútbol.

Precios para los aficionados

La campaña de preventa en Colombia arrancó en diciembre de 2025, con ejemplares ofrecidos en tiendas digitales y vendedores oficiales. Durante esta venta anticipada, la caja de sobres tiene un precio de 442.000 pesos. El álbum vale 14.900 pesos en tapa blanda y 49.900 pesos en tapa dura.

Por su parte, el precio estimado de cada sobre con láminas es de 4.250 pesos. Todos estos valores pueden fluctuar conforme avance la distribución y se oficialicen los precios por parte de la empresa italiana Panini o sus representantes, que desde 1970 realizan el álbum en todo el mundo.

El álbum del mundial cuenta con 112 páginas y 980 calcomanías de los jugadores y demás detalles de la Copa de la FIFA - crédito Panini

El intercambio con otros aficionados y la compra de láminas individuales se convierten en estrategias cruciales para acercarse al objetivo, es por eso que muchos establecimientos comerciales y vendedores ambulantes han realizado compras y ventas de estas láminas para que los aficionados llenen el álbum más rápido, consiguiendo incluso más de siete calcomanías.