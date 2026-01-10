Deportes

Christian González, el colombiano que jugará por primera vez los playoffs del fútbol americano con los New England Patriots

El esquinero de raíces colombianas llega a esta instancia tras una campaña sobresaliente en Estados Unidos y será una de las piezas clave de New England en el inicio de la postemporada

Christian González vivirá ante Los Angeles Chargers su primer partido de playoffs en la NFL, consolidado como una de las figuras defensivas de los New England Patriots - crédito Charles Krupa/AP

La expectativa crece en New England a medida que se acerca el duelo de ronda de comodines frente a Los Angeles Chargers, pero entre los múltiples focos que rodean el inicio de los playoffs de la NFL hay uno que despierta especial interés en Colombia: el debut en postemporada del esquinero Christian González, una de las figuras emergentes de la defensiva de los Patriots y uno de los pocos colombianos en llegar a esta instancia del fútbol americano profesional.

El partido, que se disputará en el Gillette Stadium el domingo 11 de enero, marcará la primera aparición en playoffs para González, que viene de firmar una temporada de consolidación total en la liga.

Tras un 2024 sobresaliente, el defensivo fue seleccionado por primera vez al Pro Bowl y se convirtió en una pieza clave para que New England se quedara con el título de la División Este de la Conferencia Americana, regresando así a la postemporada.

A pocos días del compromiso, González no ocultó su emoción por vivir el ambiente de playoffs en casa. El esquinero hijo de padres colombianos destacó la energía que espera sentir junto a la afición de los Patriots, una hinchada acostumbrada a competir al más alto nivel.

Más allá de la ilusión, el colombiano es consciente del enorme reto que tendrán enfrente. Del otro lado estará una ofensiva de los Chargers liderada por Justin Herbert, uno de los mariscales de campo más talentosos de la NFL.

Justin Herbert, mariscal de campo de Los Angeles Chargers, lidera una de las ofensivas más explosivas de la NFL - crédito Gary A. Vasquez/Reuters

González fue claro al identificar el principal desafío defensivo: frenar a un quarterback capaz de castigar en cualquier sector del campo.

“Herbert es un quarterback increíble. Puede lanzar cualquier pase o salir de la bolsa de protección. Tiene un grupo de receptores muy hábiles. Será todo un reto detenerlos, pero estamos listos”, explicó, según Rcn.

El crecimiento de González en la liga ha sido constante desde que los Patriots lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de 2023.

Su temporada de novato prometía grandes cosas, pero una fractura de hombro lo obligó a cerrar anticipadamente su año tras apenas cuatro partidos. Lejos de frenar su progresión, esa lesión se convirtió en un punto de partida para regresar más fuerte.

En la campaña 2024, el esquinero volvió al máximo nivel y se consolidó como uno de los profundos defensivos más confiables del equipo. Cerró la temporada con 10 pases defendidos y 69 tackleadas, números que respaldan su impacto dentro del esquema defensivo de New England y que lo llevaron a recibir su primera convocatoria al Pro Bowl, un reconocimiento reservado para los mejores de la liga.

Para González, este momento va más allá de lo individual. El colombiano destacó que el vestuario de los Patriots comparte la ilusión de competir en playoffs y disfrutar una instancia que muchos han soñado desde niños.

El esquinero de ascendencia colombiana fue seleccionado al Pro Bowl tras una temporada destacada en la que se convirtió en pieza clave del título divisional de New England - crédito Mitch Stringer/Reuters

“Muchos de nosotros hemos soñado con esto, así que estoy listo para disfrutarlo”, afirmó. Además, reconoció que enfrentarse a figuras ofensivas de alto nivel es parte de lo que hace especial esta etapa de la temporada. “Es genial poder enfrentarse a ellos y a un quarterback de excelencia. Sabemos que es un equipo que va a lanzar el balón, le gusta hacerlo, será divertido”, agregó.

La presencia latina en estos playoffs también tiene otros protagonistas. En los Patriots, el pateador venezolano Andy Borregales ha sido una de las revelaciones de la temporada como novato, acertando 27 de 32 goles de campo y 53 de 55 puntos extra, actuación que le valió ser nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC en la semana 12.

En la NFC, el brasileño Cairo Santos brilló con los Chicago Bears, convirtiéndose en el pateador más efectivo en la historia de la franquicia.

González será uno de los encargados de frenar a Justin Herbert y al juego aéreo de los Chargers en el duelo de comodines que se disputará en el Gillette Stadium - c rédito Reuters

En total, de los 14 equipos clasificados a la postemporada, al menos 12 cuentan con jugadores de ascendencia latina, una muestra clara del crecimiento y la diversidad en la NFL.

Entre todos ellos, Christian González destaca como uno de los jóvenes con mayor proyección y como el principal representante colombiano en esta instancia.

Con seis títulos de Super Bowl en su historia, récord que comparte con los Pittsburgh Steelers, los Patriots buscan volver a ser protagonistas en enero.

Christian GonzálezNew Engalnd PatriotsLos Angeles ChargersColombiano NFLColombia fútbol americanoColombia-Deportes

