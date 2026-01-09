Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Millonarios adelanta su plan de fichajes para la temporada 2026, buscando que se termine de armar la plantilla con anticipación - crédito Millonarios FC

La transferencia internacional de Juan Esteban Carvajal marca un nuevo capítulo tanto para el delantero bogotano como para Millonarios FC. Mientras el club capitalino fortalece su plantel con la llegada de Falcao García, tomó la decisión de prescindir del atacante para la temporada 2026, lo que refleja el dinamismo y las exigencias del plantel dirigido desde la dirigencia y el cuerpo técnico.

Según la información difundida por los canales oficiales de los azules, el futbolista fue transferido al Phoenix Rising FC, equipo que compite en la USL Championship, la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos.

El delantero Juan Carvajal tendrá nueva oportunidad en el fútbol exterior - crédito @Millosfcoficial / X

En el anuncio, Millonarios expresó: “Juan Esteban Carvajal ha sido transferido al Club Phoenix Rising de la USL Championship de Estados Unidos. A Juan Esteban Carvajal le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos”.

Este mensaje selló formalmente la partida del delantero que, a lo largo de su período en el club embajador, disfrutó de momentos destacados, pero también enfrentó desafíos que limitaron su consolidación en la titularidad.

Desde la perspectiva de su nuevo equipo, el recibimiento fue inmediato. Desde la cuenta oficial de Phoenix Rising en la red social X, el club subrayó que Carvajal se convirtió en “la segunda adquisición ofensiva durante la pretemporada”. Esta incorporación se presenta como parte de una estrategia para potenciar la estructura atacante de la plantilla bajo la dirección del entrenador Pa-Modou Kah.

El elenco estadounidense anunció a Juan Carvajal como nuevo delantero proveniente de Millonarios - crédito @PHXRisingFC / X

En declaraciones atribuidas por el Phoenix Rising, el técnico Kah sostuvo que Carvajal “es un jugador con un potencial sin explotar”, y enfatizó la expectativa que la institución tiene sobre su capacidad goleadora en el fútbol estadounidense.

Kah definió la llegada del delantero como la adquisición de un “delantero con hambre de gol”. El deportista también manifestó su entusiasmo frente al nuevo reto profesional, dejando un mensaje a la hinchada de su nuevo club: “Espero aportar todo lo que pueda en la cancha, pero lo más importante es marcar muchos goles”.

El delantero jugará la temporada 2026 en Phoenix Rising FC - crédito @jcarvajal_9 / Instagram

Carvajal se despide de la institución bogotana con un palmarés que incluye la consecución de la Superliga BetPlay 2024 frente a Junior de Barranquilla, partido disputado en el Estadio El Campín. Durante su estadía en el equipo azul, participó en diferentes torneos nacionales e internacionales, adquiriendo una experiencia invaluable para su futuro inmediato.

Además, el atacante recordó en el comunicado de su presentación en Phoenix Rising que tuvo “la oportunidad de jugar en algunos de los torneos más importantes de Sudamérica, incluyendo la Copa Libertadores, donde incluso marqué un gol”, en referencia al tanto conseguido el 14 de mayo de 2024 ante Palestino de Chile en el empate 1-1 como local por la fecha cinco de la fase de grupos.

El recorrido de Juan Carvajal en el fútbol profesional colombiano está estrechamente vinculado a la cantera de Millonarios, a la que se unió formalmente en 2015 desde las categorías inferiores, con el desarrollo constante hasta debutar en el primer equipo en julio de 2023 frente al extinto Alianza Petrolera. En ese mismo semestre, anotó su primer gol oficial como profesional en los cuartos de final de la Copa Colombia, también contra Alianza, en octubre de 2023.

Los números del delantero reflejan una etapa de consolidación pendiente: registró 30 partidos disputados en el azul, con un aporte de cuatro goles y tres asistencias. Tras esa experiencia, vivió un breve paso por el Inter de Bogotá en calidad de préstamo, donde sumó nueve encuentros y un gol antes de reincorporarse a Millonarios.

La transferencia de Carvajal al Phoenix Rising responde tanto a las necesidades del club embajador de ajustar su nómina para afrontar nuevos retos tras la llegada de otros refuerzos como a la búsqueda de continuidad y minutos por parte del delantero, un factor crucial para su desarrollo profesional.

Ahora, el jugador colombiano debe ganarse un puesto en el onceno titular del conjunto estadounidense, compitiendo con futbolistas como Ihsan Sacko, Kelvin Arase, Darius Johnson, Damian Rivera, Charlie Dennis y Gunnar Studenhofft.

El Phoenix Rising aspira a lograr el ascenso a la Major League Soccer (MLS). Este contexto supone para Carvajal un escenario inédito, en el que su rendimiento individual podría abrirle las puertas hacia la liga principal del país o hacia otras competencias internacionales.