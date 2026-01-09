Deportes

El ‘Blessd santandereano’ que llama la atención por su talento e historia de vida: “Voy a luchar con todo”

Joel García es la figura de Ruitoque, uno de los mejores equipos de la edición 2026 del BabyFútbol

García ha anotado en los partidos que ha disputado su equipo en el Festival de Festivales

Debido a que Colombia es uno de los países que más exporta futbolistas en el mundo, se llevan a cabo varios torneos a nivel juvenil, en los que menores de edad pueden mostrar su talento.

El más famoso es el Festival de Festivales o BabyFútbol, que se realiza en Medellín desde 1985 por la Corporación Deportiva Los Paisitas, que ha sido el escenario en el que figuras como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, David Ospina, Carlos Bacca y otros deportistas que han hecho parte de la selección Colombia, comenzaron su carrera.

En la edición de 2026, que comenzó el 5 de enero, veedores que han visitado la capital antioqueña han quedado deslumbrados con varios jugadores por su talento; además, hay un caso que ha llamado la atención en redes sociales por la historia de vida que tiene el menor.

El “Blessd santandereano” que llama la atención en el BabyFútbol

El niño se hizo viral tras exponer su historia de vida

En la primera fase del torneo, que recibió a cientos de niños de todo el país, entre las figuras más destacadas está Joel García, que es el delantero titular de Ruitoque, el representante de Santander en el campeonato.

García anotó en todos los partidos que disputó su equipo, además, llamó la atención de los espectadores por el color azul de su cabello, que en una entrevista con TeleMedellín reveló que se trata de un homenaje a su artista favorito, el cantante de reguetón Blessd.

En la conversación, el pequeño también sorprendió al revelar detalles de su historia de vida, comenzando con que es habitante de uno de los barrios más peligrosos de Girón, y que su familia es de escasos recursos.

“Ellos no pudieron venir porque eso era mucha plata”, indicó Joel García, que narró como su madre hicieron rifas, vendieron gallinas e “hicieron de todo” para que él pudiera viajar a Medellín y ser parte del BabyFútbol, que se ha convertido en una de las vitrinas más populares para nuevos talentos en Colombia.

García es el goleador de su equipo en el torneo del BabyFútbol

El joven delantero mencionó que su viaje a Medellín también fue gracias a los padres de los demás niños del club, a los que describió como los que han apoyado su proceso de formación.

“Gracias a Dios yo estoy acá en el BabyFútbol, yo vengo de un barrio vulnerable de Girón que se llama Paraíso, somos de escasos recursos, pero mi mamá hizo de todo para traerme acá, los papás (de los demás niños) también me apoyaron, ellos hacen todo lo posible para que yo este acá”, declaró Joel García.

Por último, García, que es uno de los jugadores a tener en cuenta para las finales del torneo que se juega en Medellín, le envió un mensaje a su familia en Santander: “Voy a luchar con todo y contra quien sea, si me toca enfrentar al que sea, yo voy a dar todo por mi equipo”.

El pequeño ha llamado la atención por su talento y color de pelo

En los comentarios de las publicaciones que han hecho los organizadores del torneo con entrevistas y goles del pequeño, usuarios han manifestado su apoyo a García, que aspira a convertirse en una de las próximas figuras del fútbol colombiano en algunos años.

En los comentarios resaltaron los de los padres de Joel García, que expresaron su amor por el pequeño delantero santandereano.

“Si mi amor, no estamos allá contigo, pero Dios está al lado suyo, te amamos hijo“, escribió Cindy Quintero, madre de Joel García, mientras que su padre, Luis Carlos García, redactó lo siguiente: ”Si hijo, tu mamá y papá te amamos y seguimos luchando por tus sueños, no estamos contigo, pero Dios está a tu lado, incondicional igual que tu mamá y papá, Dios te siga bendiciendo hijo, nos haces sentir muy orgullosos".

