Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Marino Hinestroza volverá al fútbol internacional, después de un año y medio con Atlético Nacional, entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

Atlético Nacional y Boca Juniors por fin destrabaron una negociación que llevaba varias semanas y tuvo momentos en el que se congeló, debido a las diferencias económicas, y llegaron a un acuerdo para el traspaso de Marino Hinestroza, que estaba ilusionado con el cuadro Xeneize.

La venta de Hinestroza será por los cinco millones de dólares, que fue la cifra que los argentinos ofrecieron inicialmente y que los verdes rechazaron, pero después de una serie de conversaciones para definir quién cedía, fueron los antioqueños los que aceptaron el valor.

Sin embargo, todo ese dinero no entrará al conjunto del técnico Diego Arias, pues habría otros equipos involucrados y que tenían derecho en ese dinero, así que Nacional ahora tendría que repartirlo, esperando para ver cuánto le quedará para sus finanzas y reforzar el plantel para la temporada 2026.

El dinero por Marino Hinestroza

Era claro que los verdolagas pedirían una fuerte cantidad de dinero por el extremo, sea quien sea el interesado, pues el equipo llevaba un tiempo a la espera de una oferta importante, desde junio de 2025, pero en ese momento no concretó nada y esperó seis meses para una negociación.

Atlético Nacional logró la venta por cinco millones de dólares, pero recortando más de 200.000 dólares, debido a que algunos clubes exigen una parte por derecho, debido a acuerdos previos por el porcentaje del futbolista y también integraron las conversaciones con Boca Juniors.

Marino Hinestroza tiene un pie afuera de Atlético Nacional, debido a su deseo de jugar en el exterior para 2026 - crédito Colprensa

El periodista Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, explicó que esa cantidad de dinero deberá repartirse, bajo el mecanismo de solidaridad, con cinco clubes por los que el extremo pasó en su carrera, dos de ellos son colombianos, uno norteamericano, uno brasileño y un mexicano.

Columbus Crew, Pachuca, Palmeiras, América de Cali y Orsomarso tomarán parte por la venta de Marino Hinestroza, aunque con porcentajes pequeños y que dan un total de 225.000 dólares, mientras que Atlético Nacional se queda con el resto de la millonada que Boca desembolsará.

El dinero de Boca a Nacional por Marino Hinestroza también pasaría a manos de América, Orsomarso, Columbus Crew, Pachuca y Palmeiras - crédito @PSierraR/X

Queda por saber cómo serán los pagos por parte de los argentinos, si desembolsarán la totalidad del dinero a los verdes o por cuotas, como se ha dado en los últimos años y generó polémicas porque algunas escuadras se retrasaban en sus obligaciones y debía resolverse ante la FIFA.

Tres refuerzos en el verde

De otro lado, la plantilla sigue con su pretemporada y alistándose para el debut en la Liga BetPlay, pues el objetivo para el técnico Diego Arias es salir campeón porque fracasó en los cuadrangulares de 2025 y la institución no quiere más errores en la campaña de los antioqueños.

Por el momento, Atlético Nacional confirmó a Milton Casco, Nicolás Rodríguez y el portero Kevin Cataño, a la espera de definir si trae un delantero, por la salida de Facundo Batista y posiblemente Alfredo Morelos, además de otro extremo que tome el puesto de Marino Hinestroza, además de Billy Arce.

El club hizo oficial la llegada del guardameta, proveniente de Real Cundinamarca, de la segunda división - crédito Atlético Nacional

Casualmente, Rodríguez vendría siendo uno de los atacantes por los costados para tomar ese lugar vacío, por su experiencia en Estados Unidos y que fue figura de Fortaleza hasta la temporada 2024, e incluso estuvo a punto de firmar con Millonarios y la negociación se cayó en enero de 2025.

De otro lado, la cuestión con el delantero tiene que ver conque Morelos aún no resuelve sus problemas en Santos, argumentando incumplimientos salariales, y quiere usar ese tema para quedar en condición de agente libre y firmar un nuevo contrato con los verdolagas, con quienes juega desde julio de 2024 y salió campeón de Liga BetPlay, Superliga y la Copa Colombia dos veces.