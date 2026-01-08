Independiente Medellín apuntó al regreso de Germán Cano, su goleador histórico para el 2026: esta fue la respuesta

El argentino es el goleador histórico de Independiente Medellín con 129 goles - crédito Colprensa

El interés renovado de Independiente Medellín por el regreso de Germán Ezequiel Cano ha chocado con una respuesta firme por parte de Fluminense. Aunque la dirigencia del club colombiano consultó sobre las condiciones para recuperar a su máximo artillero histórico, la postura del equipo brasileño fue inequívoca: el delantero argentino permanecerá en el club hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que expira su contrato.

Según informó Juan Felipe Cadavid en La FM, Cano sigue en los planes de Fluminense como parte de su proyecto deportivo a mediano plazo. La expectativa por un posible cambio en la situación del delantero surgió tras conocerse rumores en la prensa brasileña sobre la probable llegada de Hulk, del Atlético Mineiro, a Fluminense.

Este movimiento motivó la llamada del club antioqueño a las oficinas cariocas. Sin embargo, el periodista Cadavid aclaró que la salida que Fluminense contempla en caso de fichar a Hulk sería la de otro delantero, no la de Cano. Incluso con la pérdida de protagonismo del argentino —la pasada temporada solo anotó cinco goles en 22 partidos del Brasileirao—, el club brasileño opta por mantenerlo como revulsivo ofensivo.

En diálogo con la prensa, Cano se ha mostrado fiel al compromiso adquirido con Fluminense: “Siempre lo he dicho, sería un sueño terminar mi carrera acá en Medellín, poder devolverle a la gente esas palabras que salieron de mi boca, que me encantaría retirarme en el equipo del pueblo”, expresó el atacante en una entrevista concedida tras conquistar la Copa Libertadores en 2023.

Así, el ídolo del Medellín ha reiterado su deseo de cumplir el actual contrato antes de valorar su regreso a Colombia, una opción que podría concretarse recién en 2027, cuando el jugador cumpla 39 años.

Mientras la solicitud para anticipar el retorno de Cano fue rechazada, el equipo paisa avanza en la búsqueda de un reemplazo en el ataque. La salida de Brayan León, quien parte al fútbol de Sudáfrica a cambio de USD 3,5 millones, ha intensificado la necesidad del club de incorporar un delantero extranjero, operación que estaría a punto de concretarse, según Cadavid.

La posibilidad de que Hulk recale en Fluminense depende en gran parte de que el jugador consiga la rescisión de su contrato con Atlético Mineiro y quede como agente libre, una estrategia que el club tricolor prefiere para evitar desembolsos elevados. Entretanto, el futuro inmediato de Cano seguirá vinculado a Fluminense, dejando a la afición de Independiente Medellín a la espera de un “último baile” con su gran goleador.

Cano, con 196 partidos y 129 goles en sus anteriores etapas en el club —de 2012 a 2014 y entre 2018 y 2019—, ostenta el registro histórico como máximo goleador del Medellín.

Directivo de Independiente Medellín denunciaron amenazas en su contra

El Independiente Medellín ha elevado su voz en rechazo a las amenazas de muerte dirigidas hacia sus principales dirigentes, una situación que genera inquietud tanto en el club como en el ámbito del fútbol colombiano. Las intimidaciones han alcanzado a José Raúl Giraldo, máximo accionista, y a Federico Spada, gerente deportivo, junto a otros directivos y jugadores del equipo.

En respuesta, el club ha trasladado tanto los nombres como los números telefónicos involucrados a la Fiscalía General de la Nación, en busca de que las autoridades actúen de acuerdo con la ley, según informó el Independiente Medellín en un comunicado oficial.

La institución enfatizó en el mismo documento la urgencia de enfrentar estas acciones ilícitas: “Condenamos firmemente todo acto que atente contra la integridad y seguridad de quienes hacen parte de nuestra organización y sus familias. Estas conductas son inadmisibles, contrarias a los valores del deporte y serán enfrentadas con todo el rigor de la ley”, afirmó el club, reiterando que cooperará plenamente en las investigaciones y continuará su labor hasta que se impongan las sanciones legales pertinentes.

Envigado FC avanzó hasta la semifinal de la Copa Colombia pese a confirmarse su descenso a la segunda división para el 2026 - crédito Colprensa

Uno de los apartados del comunicado subrayó el crecimiento experimentado por el Independiente Medellín durante la gestión de Giraldo y Spada, calificándolo como un periodo de avance sostenido en desempeño deportivo, consolidación de sus fuerzas básicas y una presencia constante en torneos internacionales.

El DIM expresó también un llamado a la reflexión y la paz para permitir que la pretemporada transcurra en armonía con los aficionados y en búsqueda de mejores resultados para 2026. Asimismo, la directiva reiteró el apoyo y la solidaridad a los funcionarios amenazados por su trabajo en el proyecto institucional, deportivo y administrativo.

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, se sumó al rechazo con un pronunciamiento enfático frente a la situación que afecta tanto al Independiente Medellín como a otros clubes de la liga. Mediante un comunicado, la Dimayor manifestó: “La Dimayor rechaza categóricamente las amenazas dirigidas contra dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, así como cualquier forma de violencia, intimidación o presión que atente contra las personas y las instituciones”.