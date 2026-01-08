Este es el salario de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: el delantero tiene varios equipos interesados

Jhon Jáder Durán no la ha pasado bien en el Fenerbahce y empieza a escuchar rumores de un reemplazo en el equipo - crédito Umit Bektas/REUTERS

El reciente avance del Fenerbahce a la final de la Supercopa de Turquía ha puesto nuevamente en el centro de la escena a Jhon Jáder Durán, quien marcó el segundo gol de la victoria 2-0 frente al Samsunspor y suma así su quinto festejo de la temporada.

Por el nivel de inversión en su ficha y salario, así como por su rendimiento en el capítulo decisivo del certamen, el colombiano acapara la atención en Turquía. Más allá de la expectativa deportiva, resalta el singular esquema financiero que sostiene su salario: el club de Estambul cubre la mayor parte de los 21 millones de euros anuales que percibe el delantero, mientras que el club árabe Al Nassr, propietario de su pase, aporta el resto, tal como reveló Serdar Ali Çelikler

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La trascendencia del caso Durán no reside únicamente en lo deportivo: la estructura financiera en torno a su fichaje representa una rareza, con dos clubes de diferentes continentes colaborando activamente para costear el salario de un futbolista que aún busca alcanzar la regularidad esperada. Como expuso Serdar Ali Çelikler: “El Fenerbahce le paga a Jhon Durán 12,8 millones de euros, no los 21 millones de euros totales. El importe restante lo cubre Al Nassr”.

El acuerdo entre los clubes estableció que el Fenerbahce paga 12,8 millones de euros por temporada, mientras que Al Nassr asume el restante del ingreso, un arreglo excepcional en el fútbol turco donde pocos clubes destinan cifras similares para mantener a un jugador en condición de préstamo. Esta dinámica se potencia porque Durán llegó al plantel como la principal apuesta del último mercado de verano y fue presentado como uno de los refuerzos estrella. Su condición de suplente destacado en el Aston Villa, previa a esta transferencia, ya lo había posicionado como una figura en ascenso en Europa.

En lo deportivo, el impacto de Durán en la semifinal fue inmediato. El atacante de 22 años jugó la totalidad del partido en el New Adana Stadium y fue protagonista en el frente de ataque desde el inicio, asociándose con Marco Asensio y Kerem Aktürkoğlu. El marcador se abrió temprano con gol de Aktürkoğlu al minuto 4.

Jhon Jáder Durán celebrando su gol con el Fenerbahce en la Supercopa de Turquía, para llegar a la final - crédito Fenerbahce SK

Luego, en el complemento, el colombiano amplió la ventaja tras un contragolpe, conectando de primera un centro de Anthony Musaba en el minuto 67. Con este tanto cerró el partido y permitió a su equipo enfrentar al Galatasaray en la definición por el título el 10 de enero.

La actuación de Durán no quedó circunscripta solo a la anotación. Durante los 90 minutos generó dos oportunidades de gol, remató cinco veces, completó 16 de 24 pases y mantuvo una presencia constante que exigió a la defensa rival. El colombiano ya suma goles en encuentros contra Besiktas, Galatasaray y Eyüpspor en la liga turca, además de haber convertido frente al Feyenoord en las fases de clasificación de la Liga de Campeones.

Jhon Jáder Durán celebrando su gol para el empate del Fenerbahce ante el Galatasaray, que terminó 1-1 - crédito Murad Sezer/REUTERS

Pese a que las lesiones recientes han dificultado que Durán muestre su mejor rendimiento, su actualidad presenta una oportunidad crucial: de coronarse campeón, levantaría su primer título profesional y consolidaría su posición en el fútbol turco. Además, este semestre el colombiano busca mantener regularidad y nivel para regresar a la Selección de Colombia —dirigida por Néstor Lorenzo— con miras al Mundial de mitad de año.

Fenerbahce planea reforzar su delantera en el próximo mercado de fichajes, según la prensa turca, ante el bajo rendimiento goleador de Jhon Jader Durán en la presente temporada.

Jhon Jáder Durán fue titular con el Fenerbahce para vencer al Samsunspor por 2-0 - crédito Fenerbahce SK

La información publicada por el periodista Berk Göl indica que el club priorizaría la llegada de un delantero por encima de otras posiciones. “Aunque el Fenerbahce necesita urgentemente un mediapunta, priorizaría fichar a un delantero. Porque Durán no crea ocasiones claras ni siquiera cuando el delantero juega bien. Necesitamos ver un Jhon Durán que llegue a posiciones más goleadoras”, afirmó en la red social X.