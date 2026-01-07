EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá enterarse de las noticias, rumores y oficializaciones de transferencias de los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay para la temporada 2026. Millonarios puede ser el equipo que de el golpe en la mesa con la llegada de Radamel Falcao.

Millonarios podría volver a sacudir la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano con el posible regreso de Radamel Falcao a la Liga BetPlay. En la tarde del 6 de enero, la cuenta de X del Embajador y los otros activos digitales del cuadro capitalino postearon el mensaje “The Last Dance” junto con un corazón azul.

El jugador escogido por la dirigencia de Independiente Santa Fe para reemplazar al extremo Harold Santiago Mosquera es Billy Arce, el exjugador de Atlético Nacional, con paso por Once Caldas, llega tras terminar su contrato con los ‘verdolagas’ y estará a disposiciones del cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto.

Últimas noticias

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″ Un post el 6 de enero desde las cuentas oficiales del equipo capitalino generó un revuelo en redes sociales por el posible regreso del máximo goleador de la selección Colombia

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero Clubes como Tolima, Deportivo Cali, Santa Fe y Atlético Nacional anunciaron refuerzos durante la jornada, a pocos días del inicio del campeonato

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional Con menos de 18 jugadores, bajo sanciones de la FIFA y la salida de Fernando Uribe de la dirección deportiva, el cuadro Matecaña arrancó su pretemporada de cara al debut ante Llaneros en la Liga BetPlay

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI De cara a la nueva temporada, se anunciaron modificaciones a la estructura de estos vehículos para el ámbito deportivo, tanto en ruta como contrarreloj