Deportes

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

Guardar
El atacante de Millonarios habló
El atacante de Millonarios habló sobre el arbitraje del clásico entre Millonarios y Santa Fe, en donde se mostró crítico por el actuar de Andrés Rojas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá enterarse de las noticias, rumores y oficializaciones de transferencias de los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay para la temporada 2026. Millonarios puede ser el equipo que de el golpe en la mesa con la llegada de Radamel Falcao.

13:29 hsHoy

Billy Arce, el reemplazo para Harold Santiago Mosquera en Santa Fe

Alexis Rodríguez anunció la llegada
Alexis Rodríguez anunció la llegada del ecuatoriano al campeón del primer semestre del 2025 - crédito X

El jugador escogido por la dirigencia de Independiente Santa Fe para reemplazar al extremo Harold Santiago Mosquera es Billy Arce, el exjugador de Atlético Nacional, con paso por Once Caldas, llega tras terminar su contrato con los ‘verdolagas’ y estará a disposiciones del cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto.

13:01 hsHoy

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Un post el 6 de enero desde las cuentas oficiales del equipo capitalino generó un revuelo en redes sociales por el posible regreso del máximo goleador de la selección Colombia

Radamel Falcao jugó en un
Radamel Falcao jugó en un año en Millonarios 29 partidos y marcó 10 goles - crédito Colprensa y X

Millonarios podría volver a sacudir la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano con el posible regreso de Radamel Falcao a la Liga BetPlay. En la tarde del 6 de enero, la cuenta de X del Embajador y los otros activos digitales del cuadro capitalino postearon el mensaje “The Last Dance” junto con un corazón azul.

Leer la nota completa
12:11 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Fichajes: Milton Casco.
  • Salidas: Joan Castro, Camilo Candido, Billy Arce, Facundo Bautista

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis, Jean Fernandes
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Franco Leys.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Florez.
  • Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT).
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Salidas: Andrés Ricaurte

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Yerson Candelo, Kilian Toscano, Franco Fagúndez
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Bladimir Angulo.
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

Temas Relacionados

EN VIVOMercado de jugadoresBolsa de JugadoresFichajes Liga ColombianaFichajesFPCMillonariosRadamel FalcaoDeportivo CaliAtlético NacionalIndependiente Santa FeColombia-Deportes

Últimas noticias

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Un post el 6 de enero desde las cuentas oficiales del equipo capitalino generó un revuelo en redes sociales por el posible regreso del máximo goleador de la selección Colombia

Millonarios sigue dando pistas a

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Clubes como Tolima, Deportivo Cali, Santa Fe y Atlético Nacional anunciaron refuerzos durante la jornada, a pocos días del inicio del campeonato

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Con menos de 18 jugadores, bajo sanciones de la FIFA y la salida de Fernando Uribe de la dirección deportiva, el cuadro Matecaña arrancó su pretemporada de cara al debut ante Llaneros en la Liga BetPlay

Deportivo Pereira inició pretemporada con

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

De cara a la nueva temporada, se anunciaron modificaciones a la estructura de estos vehículos para el ámbito deportivo, tanto en ruta como contrarreloj

Ciclistas colombianos correrán en una

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

El extremo no se ha presentado a la pretemporada de Atlético Nacional, a pesar de que no se ha oficializado ningún tipo de transferencia

Marino Hinestroza negó estar en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Realizan con éxito el primer

Realizan con éxito el primer bypass coronario mínimamente invasivo sin abrir el tórax

Brigitte Bardot tuvo una despedida musical, con Mirelle Matieu y los Gipsy Kings

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocia el dólar tras la confirmación del préstamo para pagar el vencimiento del viernes

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

INFOBAE AMÉRICA

Murió Aldrich Ames, el ex

Murió Aldrich Ames, el ex agente de la CIA condenado a cadena perpetua por espiar para Moscú

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

Yungblud sorprendió con confesiones sobre Ozzy Osbourne y reveló detalles de sus próximos álbumes

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

EEUU intenta incautar un petrolero con destino a Rusia tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

DEPORTES

Sebastián Báez dio otro golpe

Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Boca Juniors acordó la salida del club de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

Otra repentina muerte conmociona al mundo del fisicoculturismo: LaMarcus Morris falleció a los 29 años

El blooper del argentino Kitu Díaz en su presentación como refuerzo del Guayaquil City de Ecuador: quiso tirar una pelota a la tribuna, pero cometió un fallo viral