EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá enterarse de las noticias, rumores y oficializaciones de transferencias de los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay para la temporada 2026. Millonarios puede ser el equipo que de el golpe en la mesa con la llegada de Radamel Falcao.
El jugador escogido por la dirigencia de Independiente Santa Fe para reemplazar al extremo Harold Santiago Mosquera es Billy Arce, el exjugador de Atlético Nacional, con paso por Once Caldas, llega tras terminar su contrato con los ‘verdolagas’ y estará a disposiciones del cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto.
Millonarios podría volver a sacudir la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano con el posible regreso de Radamel Falcao a la Liga BetPlay. En la tarde del 6 de enero, la cuenta de X del Embajador y los otros activos digitales del cuadro capitalino postearon el mensaje “The Last Dance” junto con un corazón azul.