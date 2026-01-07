Deportes

Así jugaría Millonarios con Falcao García: nuevos compañeros, esquema y técnico para ‘el Tigre’

El delantero regresó al club después de seis meses como agente libre y se espera que inicie prácticas para que se acomode al estilo de juego de Hernán Torres

Falcao García se pondrá a
Falcao García se pondrá a las órdenes del técnico Hernán Torres desde el 9 de enero, cuando sería presentado en Argentina - crédito Millonarios FC

Millonarios sacudió el mercado de fichajes del fútbol colombiano con el arribo de Falcao García, que se encontraba libre y lo repatrió después de seis meses, en la que sería su última experiencia como jugador profesional y cumpliendo 40 años próximamente.

El delantero ahora se acomodará al esquema táctico de Hernán Torres, entrenador asumió las riendas del club desde agosto de 2025, en reemplazo de David González, y que para la temporada 2026 cuenta con varias fichas importantes para pelear la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Los azules ya viajan a Buenos Aires para iniciar prácticas y enfrentar a River Plate, en Uruguay, y Boca Juniors en La Bombonera, siendo los únicos encuentros de la pretemporada antes del debut en liga contra Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, que probablemente sea a mediados de enero.

¿Cómo jugaría Millonarios con Falcao?

El cuadro azul se prepara para la temporada 2026, con seis refuerzos confirmados y a la espera de confirmar un séptimo hombre, con el que se encontrarán en Buenos Aires y en donde se verá la primera prueba de la plantilla que Hernán Torres armó para salir campeón en el nuevo año.

Falcao García volverá a su puesto como delantero, posición en la que hizo 11 goles en 29 partidos entre 2024 y 2025, varias de esas anotaciones en cuadrangulares y dejando al equipo a un paso de una final, que fue su deuda con los aficionados porque su nivel en fases definitivas fue superior.

Falcao García debutaría con Millonarios
Falcao García debutaría con Millonarios en los amistosos frente a River Plate y Boca Juniors - crédito Millonarios FC

La primera opción que se contempla es que sea suplente de Leonardo Castro, que es el inicialista para Hernán Torres, sumado a que el equipo viene probando un esquema 4-2-3-1, con Carlos Darwin Quintero por un costado y David Macalister Silva como el creativo.

La segunda alternativa es que Falcao y Leonardo Castro jueguen juntos, como se dio en 2024 con el técnico Alberto Gamero, en un planteamiento 4-2-2-2, en el que se metería solo un extremo y un volante creativo, además de que serán valiosos los volantes de primera línea para dar salida.

Leonardo Casto y Falcao García
Leonardo Casto y Falcao García compartieron en la cancha durante el segundo semestre de 2024 - crédito Millonarios FC

De otro lado, se debe tener en cuenta que ‘el Tigre’ también competirá por la posición con los atacantes Jorge Hurtado y Rodrigo Contreras, este último sería la tercera contratación de los embajadores, solo restan detalles en el contrato para el anuncio, pues se unirá a la plantilla en Argentina.

El último baile

Desde la tarde del 6 de enero que comenzó la expectativa por la llegada de Falcao García, con una publicación en redes sociales con la frase “The Last Dance”, que en español se traduce “el último baile”, y al día siguiente se confirmó el regreso del Tigre al conjunto que le dio la oportunidad de debutar en la primera división del fútbol colombiano en su carrera.

Falcao regreso a Millonarios para su último baile
Falcao regreso a Millonarios para su último baile - crédito @Theo_Gonzalez/X

Se conoció que el contrato de Falcao García será de seis meses, hasta junio de 2026, con la opción de renovarse seis meses más, tal como era el vínculo de 2025, dependiendo de factores como su rendimiento y la parte física, pues lleva seis meses sin pisar una cancha.

La última vez que el samario jugó un partido fue el 19 de junio de 2025, en El Campín contra Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay y que quedó en derrota 2-1, marcando el gol del descuento y sufriendo la eliminación de la final, que posteriormente fue ganada por los cardenales, pero que también se recordó ese clásico por las explosivas declaraciones del atacante ante la prensa y significó su despedida de los azules.

