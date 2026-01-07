Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Deportivo Pereira busca asegurar su venta y armar un equipo dirigido por Arturo Reyes de cara a 2026, mientras lidia con sanciones gubernamentales y de la FIFA por impagos - crédito Colprensa

La incertidumbre domina el entorno del Deportivo Pereira mientras la directiva intenta sortear la grave crisis institucional que arrastró durante 2025 y amenazó con su continuidad en primera división ante las sanciones interpuestas por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Deporte, así como la prohibición por parte de la FIFA para registrar nuevos jugadores por no pagar los derechos de formación del volante Lucas Serna.

Entre deudas acumuladas a su plantel de jugadores y su planta administrativa que derivó en la salida de referentes del equipos como Samy Merheg, Carlos Darwin Quintero, Juan Sebastián Quintero y Juan David Ríos, el entrenador Rafael Dudamel, y la venta del equipo como solución a la crisis; el club intenta salir a flote para evitar quedar fuera de las competencias de la Dimayor.

Mientras avanza el proceso de venta de la institución, la dirigencia busca garantizar la viabilidad deportiva y financiera. En un mensaje dirigido a la afición Matecaña a través de sus cuentas oficiales, Deportivo Pereira enfatizó que, aunque la venta sigue en trámite, el plantel directivo continúa formando el equipo para la temporada que se avecina, con el objetivo de sostener la competitividad.

Pese a ello, no se reveló en la comunicación quiénes serían los compradores del club. Cabe señalar que en las semanas anteriores se dio a conocer que Luis Augusto ‘el Chiqui’ García estaba detrás del grupo inversor en adquirir la ficha del club, según confirmó en El VBar de Caracol Radio. Allí explicó que su labor era principalmente de “intermediario” y que los interesados formarían parte de un grupo inversionista similar al que adquirió al Deportivo Cali en 2025.

En cuanto a la posibilidad de sortear las sanciones que aquejan al Pereira, el comunicado advirtió que “El área jurídica avanza ante las autoridades competentes en las actuaciones necesarias para proceder en la inscripción de los jugadores”.

En medio del panorama complejo, la directiva presentó este martes 6 de enero a Arturo Reyes como nuevo director técnico.

El entrenador, que regresó tras una etapa en el fútbol peruano al mando del Sport Boys, expresó en rueda de prensa: “Muy ilusionado y comprometido con una institución tradicional del fútbol colombiano. Quiero que la afición esté con nosotros y nos acompañe, que sepan que daremos todo para devolver al Pereira al sitio donde merece estar”.

La institución destacó su confianza en el estratega con paso por Junior de Barranquilla para consolidar un proyecto competitivo para 2026, e informó que ya explora opciones en el mercado de jugadores para conformar una nómina acorde a las necesidades reales del equipo.

De este modo, Pereira inició la pretemporada con una plantilla reducida, de menos de 18 jugadores, y aguarda por su debut en la Liga ante Llaneros FC en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en fecha todavía pendiente por confirmar.

Fernando Uribe dejó su cargo como gerente deportivo

A estos desafíos se suma un golpe relevante: la salida de Fernando Uribe del cargo que asumió dentro de la estructura del Pereira una vez se retiró de la actividad profesional en 2024.

El exjugador confirmó la noticia en sus redes sociales, expresando: “Después de un año de una experiencia increíble, hoy quiero agradecer a Dios y a la institución en cabeza del presidente quien me tuvo en cuenta para asumir este reto maravilloso en el que fue el comienzo desde el otro lado del fútbol aprendiendo y entendiendo muchísimas situaciones que a veces como jugadores no somos enteramente conscientes”. Uribe agregó: “Hoy doy un paso al costado en este proyecto deseando todos los éxitos en un nuevo inicio y que pueda ser una senda de alegrías para jugadores, dirigencia e hinchada. Eternamente agradecido”.