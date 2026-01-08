Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules

Falcao volverá a jugar con Millonarios y siendo uno de los mejores pagados del fútbol colombiano, como lo fue entre 2024 y 2025 - crédito Millonarios FC

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios ha generado gran expectativa en Bogotá y en todo el país. El club confirmó la llegada del delantero el 7 de enero, como parte de la campaña “The Last Dance”, que superó los dos millones de visualizaciones en redes sociales y causó sensación en todo el país.

El delantero volvería a ganar un salario elevado en el fútbol colombiano, tal como se dio en su etapa entre 2024 y 2025, cuando dos empresas ayudaron a pagar dicha cifra, que incluso fue clave también para el impuesto al patrimonio, que fue un problema en la negociación de ese entonces.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que Falcao no juega un partido desde el 19 de junio de 2025, en la derrota 2-1 ante Santa Fe y marcando un golazo de tiro libre, pero cuyas declaraciones posteriores le costaron una sanción de cuatro fechas en la Liga BetPlay, a pagar cuando inicie el campeonato.

El salario de Falcao

El contrato inicial de Falcao con Millonarios es por seis meses, hasta junio de 2026 y con opción de extenderse a diciembre. De acuerdo con Semana, el salario bruto acordado ronda los 1,2 millones de dólares por ese periodo, lo que equivale aproximadamente a 4.000 millones de pesos.

El valor mensual del acuerdo se sitúa en torno a 200.000 dólares, equivalentes a poco más de 740 millones de pesos cada mes. Estas cifras se refieren al monto total antes de impuestos y otras deducciones, una de ellas es el impuesto al patrimonio, según el medio.

Falcao ganaría un salario base de 4.000 millones de pesos en Millonarios para 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Este nivel salarial pone a Falcao entre los futbolistas mejor pagados del fútbol colombiano en los últimos años. Las cifras mantienen el estándar de su etapa anterior en España, donde cobraba un monto similar en el Rayo Vallecano, durante el periodo 2021-2024.

El acuerdo entre el Tigre y Millonarios contempla una extensión automática si se logran objetivos como avanzar a fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para ello, será necesario superar a Atlético Nacional en la fase previa disputada en Medellín, el 4 de marzo.

Queda por saber si el salario de Falcao en Millonarios volverá a ser pagado por patrocinadores del club - crédito Luisa González/REUTERS

La confirmación del fichaje provocó una reacción inmediata en la afición azul, que ha expresado su entusiasmo por la vuelta del goleador. El directivo Gustavo Serpa desempeñó un papel fundamental en la operación, y ahora las expectativas del club incluyen un aumento en la venta de abonos y el objetivo deportivo de conquistar un título antes del Mundial 2026.

“Esos jugadores engrandecen la Liga”

Dentro del entorno futbolístico colombiano, figuras como Alberto Gamero, exentrenador de Falcao y actual director técnico del Deportivo Cali, manifestaron su aprobación al regreso del delantero. En rueda de prensa, el técnico resaltó la experiencia y jerarquía del atacante, y consideró que su presencia fortalece tanto a Millonarios como a la liga nacional.

“Me parece que es jugador ídolo, no solo en el fútbol colombiano, sino a nivel mundial. Esos jugadores engrandecen la Liga”, dijo el entrenador, que tuvo al samario en el segundo semestre de 2024, cuando marcó cinco goles y quedó a un paso de disputar la final de la Liga BetPlay.

Alberto Gamero con Falcao, cuando llegó a Millonarios en 2024 - crédito Millonarios FC

Además, Gamero resaltó que este tipo de futbolistas lleguen al campeonato: “Tenemos jugadores que vienen de jugar en grandes clubes y vienen a fortalecernos en la Liga. Para él es bueno, lo debe ser también para la hinchada de Millonarios y para el fútbol colombiano… que logre su objetivo. Bienvenido”.

Ahora queda en manos del técnico Hernán Torres para aprovechar la experiencia y talento del delantero, empezando con la pretemporada en Argentina y para el inicio de la temporada 2026, en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana.