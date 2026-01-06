Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

El actor Ryan Reynolds recibió un paquete del equipo de fútbol colombiano Inter Bogotá con una camiseta, una bufanda y una taza y su reacción es viral - crédito Ryan Reynolds

Ryan Reynolds fue el segundo actor de Hollywood que recibe la camiseta de Internacional de Bogotá, club colombiano que hasta hace poco operaba bajo el nombre La Equidad y que hoy afronta una profunda renovación institucional.

Tras la adquisición de la entidad capitalina por el Tylis-Porter Group, encabezado por Albert Tylis y Sam Porter, el actor canadiense, célebre por su interpretación de Deadpool, compartió en redes sociales un breve video viral en el que exhibió la camiseta, la bufanda y una taza del renovado equipo, lo que confirma al canadiense como parte del grupo de inversionistas.

La frase elegida para acompañar la publicación aportó un matiz humorístico y cercano, en sintonía con la personalidad de Reynolds: “Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”, palabras que lo posicionaron durante horas como tendencia en entornos digitales.

Camiseta de Internacional de Bogotá para el primer semestre de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Internacional de Bogotá

El impacto mediático del actor alimentó expectativas sobre la nueva proyección del club, que busca instalar su marca fuera de territorio colombiano tras años sin grandes resultados deportivos.

La nueva administración tomó la decisión de renovar completamente la identidad: escudo, nombre, colores y uniformes, apostando por una modernidad que refleje la ambición del proyecto y conecte con nuevas audiencias. En palabras de Noticias RCN, “el club capitalino está decidido a jugar un partido diferente: uno que se disputa también en el escenario global”.

El equipo ahora será dirigido por el técnico argentino Ricardo Valiño incorpora una plantilla reforzada con 11 fichajes de cara al debut en la primera Liga del 2026. Junto a Valiño, las nuevas altas incluyen a Emilio Gutiérrez, Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés y Johan Castro.

Facundo Boné ha jugado en Deportivo Pasto y Deportes Tolima en el fútbol colombiano - crédito Internacional de Bogotá

El estreno del Internacional de Bogotá se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero de Cali, enfrentando al América de Cali, la fecha y la hora están por confirmar.

La operación de compra por parte del grupo Tylis-Porter, cifrada por fuentes del sector en USD 30 millones por el 99% del club, favoreció la incorporación de experiencias internacionales en gestión deportiva, en línea con proyectos anteriores como Wrexham AFC en Reino Unido y Necaxa en México.

Maya puntualizó que ambos clubes mantienen “casi que una llamada semanal” en temas deportivos, financieros y comerciales. Además, han estrechado contactos con Wrexham para promover aprendizajes conjuntos.

Este es el objetivo a corto plazo de Internacional de Bogotá, según su presidente

Escudo de Internacional de Bogotá en la camiseta del naciente equipo capitalino - crédito Internacional de Bogotá

El Internacional de Bogotá presentó de manera oficial su nueva imagen institucional y reveló proyecciones ambiciosas para el año 2026, apostando por una transformación integral que va más allá de lo deportivo.

El presidente del club, Nicolás Maya, aseguró a Forbes que el equipo prepara una plantilla de mayor experiencia para la próxima temporada y que el fútbol femenino recibirá inversión específica. El club también anunció que será el “primer club deportivo en Bogotá que va a tener la marca ciudad para representarla alrededor del mundo”, con respaldo de la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá.

En la fase reciente de reestructuración, Maya reconoció que los resultados deportivos han sido “insuficientes”, aunque destacó avances en la estructura organizacional, financiera y comercial. “Este año ha sido una mezcla de logros positivos y de temas no tan positivos. Lo negativo ha sido el tema deportivo, que hemos tenido resultados insuficientes”, dijo el dirigente a Forbes. Explicó que el primer semestre transcurrió con una plantilla heredada y que los esfuerzos del segundo semestre tampoco ofrecieron los frutos esperados.

El directivo subrayó que el club logró fortalecer áreas clave como la comercial, logística, el cuerpo técnico y las fuerzas básicas. Añadió que el Internacional de Bogotá, que reemplazó a La Equidad tras la adquisición del grupo Tylis-Porter a inicios de 2025, “tiene una cara muy diferente a lo que era La Equidad hace un año”, aludiendo a mejoras en aspectos como la nutrición, psicología y alimentación de los jugadores jóvenes.