Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Transfermarkt, la plataforma especializada, publicó su informe anual sobre la variación del mercado futbolístico internacional, en el que identificó a los jugadores colombianos que registraron mayor pérdida de cotización durante 2025 - crédito Fenerbahçe - Reuters - AFP

Desde la actualización anual del mercado futbolístico internacional, Transfermarkt dio a conocer el informe sobre los jugadores colombianos que registraron mayor pérdida de valor durante 2025. El reporte, basado en cifras económicas y criterios de mercado, ubicó a varios futbolistas en una lista que reflejó la variación negativa de sus cotizaciones.

Dentro de ese balance apareció un dato que generó atención por el contraste entre rendimiento deportivo y valoración económica, ya que Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, encabezó el listado pese a su vigencia competitiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Transfermarkt, reconocida plataforma especializada en datos y estadísticas de fútbol, presentó el ranking centrado en la devaluación de jugadores colombianos a lo largo del año. En ese reporte se indicó que el mejor futbolista colombiano del momento fue quien más perdió valor durante el periodo evaluado.

Según el análisis de Transfermarkt, factores como la edad y la proyección futura influyeron de manera directa en la caída de valor de varios jugadores - crédito Golty

De esta manera, la plataforma explicó que el análisis se fundamentó en factores como edad, proyección y comportamiento del mercado, más allá de los resultados inmediatos en el campo.

Durante 2025, Luis Díaz experimentó una caída de 15 millones de euros en su valor de mercado, cifra equivalente a USD17,6 millones (66.200 millones de pesos aproximadamente). El extremo pasó de estar tasado en 85 millones de euros a mitad de año a un registro inferior al cierre del ejercicio.

El descenso representó una disminución del 17,6%, porcentaje que contrastó con su presencia constante en competiciones de primer nivel y con su continuidad en clubes de alto impacto económico.

Durante 2025, Luis Díaz registró una disminución de 15 millones de euros en su valor de mercado - crédito cortesía

El informe recordó que el jugador guajiro consiguió el título de la Premier League con el Liverpool y que su posterior transferencia al Bayern Múnich dejó alrededor de 70 millones de euros en las arcas del club inglés. Esa operación se ubicó como la tercera compra más alta en la historia del equipo alemán, a pesar de ese antecedente, la plataforma señaló que la pérdida de valor respondió principalmente a su edad y no a su desempeño deportivo durante la temporada.

En cuanto a su rendimiento, Díaz sostuvo cifras que respaldaron su importancia dentro del plantel alemán. En 22 partidos oficiales con el Bayern Múnich, el extremo marcó 13 goles y entregó siete asistencias. Estos registros reflejaron su participación directa en acciones ofensivas y su regularidad dentro del esquema del equipo.

Tras el caso del extremo colombiano, el listado incluyó a dos jugadores jóvenes que ocuparon la segunda y tercera posición. Jhon Durán apareció en el segundo lugar luego de una pérdida de 8 millones de euros, equivalente a USD9,36 millones. Según la plataforma, esta disminución se relacionó con su rendimiento posterior a la salida del Aston Villa y su paso al Fenerbahçe; el tercer puesto correspondió a Yaser Asprilla, mediocampista que también registró una caída significativa en su cotización.

Jhon Durán ocupó el segundo lugar entre los colombianos devaluados; el delantero registró una caída de ocho millones de euros en su valor de mercado - crédito Craig Brough/Action Images vía Reuters

El informe indicó que Asprilla atravesó un periodo marcado por lesiones y por el rendimiento colectivo del Girona durante la temporada. Como resultado, su valor de mercado disminuyó en 6 millones de euros, cifra cercana a los USD7,02 millones. En el cuarto lugar se ubicó Jefferson Lerma, jugador del Crystal Palace y habitual en las convocatorias de la selección Colombia, que presentó una pérdida equivalente.

El top cinco lo completó Luis Sinisterra, que dejó el fútbol inglés para incorporarse al Cruzeiro de Brasil. El atacante nacido en Santander de Quilichao registró una disminución de 5 millones de euros, alrededor de USD5,85 millones, durante 2025. Con ese dato, el listado cerró el grupo de futbolistas colombianos con mayor devaluación anual.

Luis Díaz entre los 100 jugadores más valiosos del mundo

Además del ranking nacional, Transfermarkt ubicó a Luis Díaz dentro de la lista de los 100 jugadores más valiosos del mundo. En ese registro global, el colombiano ocupó el puesto 61. Por delante apareció Dayot Upamecano, defensor del Bayern Múnich, mientras que detrás quedó Nico Paz, jugador del Como. La misma clasificación presentó a los cinco futbolistas con mayor valor de mercado a nivel internacional.

Además del ranking nacional, el colombiano Luis Díaz apareció en la lista global de los jugadores más valiosos, en la que ocupó el puesto 61 - crédito FCF

En ese apartado figuraron Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé, cada uno con una valoración de 200 millones de euros. Jude Bellingham apareció con un registro de 160 millones de euros, seguido por Vinícius Júnior con 150 millones. La presencia de Díaz en esa lista reflejó su posición dentro del panorama mundial, aun en un año marcado por ajustes económicos.