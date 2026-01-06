América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

América de Cali jugará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias nacionales - crédito América de Cali

América de Cali atraviesa un difícil momento en el inicio del 2026, a raíz de la deuda salarial que tiene con algunos de sus jugadores del plantel profesional. Aunque la denuncia de la falta de pagos se traslada a diciembre del 2025, la situación se extiende al inicio de año y se hace más grave la molestia entre los futbolistas por la llegada de algunos refuerzos, cuyos salarios no serían fáciles de cubrir.

El periodista Felipe Sierra en su cuenta de X aseguró que algunos se les debe diciembre, mientras que otros la deuda sería hasta de dos meses. A esto se suma bonos por firma y otros conceptos que se pagan no solo a los jugadores, sino a los representantes de los mismos:

“En el inicio de la pretemporada hay molestia por parte de varios jugadores de América porque el club contrata, pero no ha pagado salarios de diciembre y hay otros a los que les deben desde hace varios meses: convenios, bonos a la firma y cargos de intermediación”, dice el posteo.

Contrario a cuando Deportivo Cali y Deportivo Pereira se retrasaron con el pago de los salarios, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesional (Acolfutpro) no se ha pronunciado al respecto.

A finales de diciembre, la información había sido difundida por el periodista Jaime Dinas a través de sus redes sociales, los futbolistas del club recurrieron a la prensa tras varios intentos fallidos de obtener respuestas de la dirigencia.

La situación, que coloca a la entidad “endeudada hasta el fondo” como relatan los propios implicados, trasciende el mero conflicto salarial y compromete la planificación del equipo para la temporada 2026, ya que la inestabilidad administrativa pone en riesgo los preparativos, las renovaciones y la moral del vestuario en un periodo clave para la institución.

En la publicación realizada en la mañana del 15 de diciembre, Dinas expuso detalles precisos: “Al día de HOY: 15/Dic y siendo 6:25 a.m. el América de Cali le adeuda tres (3) Quincenas y múltiples premios a su plantilla”, especificó el periodista, que asegura haber recibido la información directamente de miembros del plantel. Esta denuncia, manifestada fuera de los canales oficiales del club, revela una desesperación creciente entre los jugadores, que han optado por hacer pública la deuda acumulada ante el aparente desinterés de las autoridades responsables.

Dinas subrayó que los datos difundidos no se basan en rumores, sino en comunicaciones directas con los protagonistas. “Mi información NO es chisme”, afirmó el periodista, destacando que su fuente son “llamadas del plantel” y dotando de legitimidad a la denuncia, según su publicación en redes sociales. Al mismo tiempo, el comunicador manifestó su sorpresa por la “inacción de los entes de control”.

El escándalo actual también expone las contradicciones de la directiva que encabeza Tulio Gómez. El periodista rememoró que el máximo accionista del América ha proclamado en medios que pronto el club “tendrá un equipo o filial en el Exterior, mientras que en la casa NO pagan”. Este señalamiento evidencia una aparente desconexión entre las ambiciones de expansión internacional y la incapacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas hacia el plantel, profundizando la crítica sobre la gestión financiera.

América de Cali sigue armando su nómina para la temporada 2026, en la que tendrá varias bajas - crédito Colprensa

A la fecha, Darwin Machis y Carlos Sierra son los únicos jugadores confirmados como refuerzos del América para la temporada 2026. A ellos se sumó la renovación de Jan Lucumí y en días se confirmaría el fichaje del defensor central Marlon Torres. Entretanto, confirmó el fin de la cesión de Kener González y Manuel Caicedo y la finalización del contrato de Andrés Roa.

Los Diablos Rojos debutarán en 2026 ante Internacional de Bogotá, con la mirada puesto en el primer gran reto del 2026, la Copa Sudamericana. En el torneo internacional se medirán a Atlético Bucaramanga en el Play-off por un cupo a la fase de grupos.