Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

La Selección Colombia se enfrenta este lunes 5 de enero a una prueba decisiva contra Países Bajos en la Kings World Cup Nations 2025, un torneo que se disputa en São Paulo, Brasil y transmite Disney+.

El equipo colombiano llega obligado a sumar en su segundo partido de la fase de grupos, después de una derrota inicial ante Marruecos que condiciona sus opciones de avanzar y coloca la clasificación en una situación crítica a falta de solo dos fechas para definir el Grupo A.

El encuentro entre Colombia y Países Bajos tendrá lugar a las 5:00 p. m. (hora colombiana); podrá verse en vivo a través de Disney+, además de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch. Juan Guarnizo y Mr. Steve son los dos streamers que capitanean a la selección Colombia y quienes reaccionan en vivo a los partidos. Entretanto, James Rodríguez, presidente de Atlético Parceros, también sigue el rendimiento de la Tricolor.

El revés ante Marruecos dejó en evidencia fragilidades defensivas y falta de acierto ofensivo en la Tricolor. El marcador final de 5-3 refleja no solo el resultado adverso, sino la dinámica del juego: el conjunto colombiano comenzó con un gol en contra tras un error del arquero Camilo Gaviria, incapaz de controlar un disparo de larga distancia, lo que permitió al rival abrir la cuenta en los minutos iniciales. Apenas cinco minutos después, los marroquíes aprovecharon el desconcierto para ampliar la ventaja a 2-0.

A partir de ese punto, Colombia buscó acortar la distancia en el marcador. Angellot Caro dispuso de una ocasión clara al rematar al palo con el arco vacío, evidenciando la falta de contundencia que caracterizó el primer tiempo. Marruecos capitalizó la confusión y se adelantó aún más, llegando al descanso con un 3-0 a favor y el control absoluto del desarrollo del partido.

Al inicio del segundo tiempo, Brihan Guti devolvió ilusión al marcar el primer gol colombiano. Marruecos respondió de inmediato estableciendo el 4-1, situación que apagó el impulso de la remontada colombiana. En ese contexto, la Tricolor apeló a la regla especial del torneo y utilizó la tarjeta de doble anotación: Denilson Lobón marcó en el área tras un tiro de esquina, y, por normativa, ese tanto se contabilizó como dos goles, dejando el resultado 4-3 y reabriendo el duelo durante los cuatro minutos estipulados.

Colombia, entonces, apretó en busca del empate, pero el tiempo resultó insuficiente para revertir la historia. En los instantes finales, Marruecos aseguró la victoria tras un penal tipo Shootout, situando la cuenta definitiva en 5-3 y dejando a los colombianos sin puntos al término de la primera jornada del grupo.

Consciente del escenario comprometido, el equipo colombiano prepara ajustes tácticos y busca corregir los errores exhibidos en el debut. La necesidad de un buen resultado ante Países Bajos se acentúa, ya que una nueva caída reduciría al mínimo las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

Así se juega la Kings World Cup Nations 2026

La Kings World Cup Nations 2026 reunirá a 20 selecciones de diferentes continentes, con figuras del fútbol y creadores de contenido al frente de cada equipo. El evento se desarrollará en Brasil, con la final programada para el sábado 17 de enero en el Allianz Parque, estadio del Palmeiras, ante más de 40.000 espectadores.

En esta edición, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, México, Francia, Alemania, Italia, Colombia, Chile, Perú, Países Bajos, Polonia, Argelia, Qatar, Arabia Saudita, Marruecos, Japón, India e Indonesia serán los protagonistas. Cada equipo contará con nombres destacados como Sergio Agüero, Arturo Vidal, James Rodríguez, Kaká, Paolo Guerrero y Miguel Layún.

La competencia estará organizada en cinco grupos de cuatro selecciones. Solo el primer puesto de cada grupo accederá directamente a cuartos de final; los cinco segundos y el mejor tercero disputarán una última instancia para buscar su lugar en la fase de eliminación directa. El certamen culminará con la gran final, donde se definirá el segundo campeón tras la consagración previa de Brasil sobre Colombia en Italia.

Los encuentros previos a la final tendrán lugar en el Trident Arena, estadio de la Kings League Brasil en San Pablo. Los grupos quedaron definidos de la siguiente forma: en el Grupo A competirán Marruecos, Colombia, Chile y Países Bajos; el Grupo B reunirá a Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón; en el Grupo C estarán Italia, Francia, Polonia y Argelia; en el Grupo D participarán Brasil, España, Qatar y Perú; el Grupo E será disputado por México, Arabia Saudita, India e Indonesia.