Deportes

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Solo el primero de cada zona avanzará directamente a los cuartos de final, en tanto los cinco segundos de cada grupo y el mejor tercero ingresarán a una instancia de última chance

Guardar
La selección Colombia jugó la
La selección Colombia jugó la final de la primera edición de la Kings World Cup Nations - crédito Kings World Cup Nations

La Selección Colombia se enfrenta este lunes 5 de enero a una prueba decisiva contra Países Bajos en la Kings World Cup Nations 2025, un torneo que se disputa en São Paulo, Brasil y transmite Disney+.

El equipo colombiano llega obligado a sumar en su segundo partido de la fase de grupos, después de una derrota inicial ante Marruecos que condiciona sus opciones de avanzar y coloca la clasificación en una situación crítica a falta de solo dos fechas para definir el Grupo A.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro entre Colombia y Países Bajos tendrá lugar a las 5:00 p. m. (hora colombiana); podrá verse en vivo a través de Disney+, además de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch. Juan Guarnizo y Mr. Steve son los dos streamers que capitanean a la selección Colombia y quienes reaccionan en vivo a los partidos. Entretanto, James Rodríguez, presidente de Atlético Parceros, también sigue el rendimiento de la Tricolor.

Afiche del partido entre Colombia
Afiche del partido entre Colombia vs. Países Bajos en la Kings World Cup Nations - crédito Kings World Cup Nations

El revés ante Marruecos dejó en evidencia fragilidades defensivas y falta de acierto ofensivo en la Tricolor. El marcador final de 5-3 refleja no solo el resultado adverso, sino la dinámica del juego: el conjunto colombiano comenzó con un gol en contra tras un error del arquero Camilo Gaviria, incapaz de controlar un disparo de larga distancia, lo que permitió al rival abrir la cuenta en los minutos iniciales. Apenas cinco minutos después, los marroquíes aprovecharon el desconcierto para ampliar la ventaja a 2-0.

A partir de ese punto, Colombia buscó acortar la distancia en el marcador. Angellot Caro dispuso de una ocasión clara al rematar al palo con el arco vacío, evidenciando la falta de contundencia que caracterizó el primer tiempo. Marruecos capitalizó la confusión y se adelantó aún más, llegando al descanso con un 3-0 a favor y el control absoluto del desarrollo del partido.

Al inicio del segundo tiempo, Brihan Guti devolvió ilusión al marcar el primer gol colombiano. Marruecos respondió de inmediato estableciendo el 4-1, situación que apagó el impulso de la remontada colombiana. En ese contexto, la Tricolor apeló a la regla especial del torneo y utilizó la tarjeta de doble anotación: Denilson Lobón marcó en el área tras un tiro de esquina, y, por normativa, ese tanto se contabilizó como dos goles, dejando el resultado 4-3 y reabriendo el duelo durante los cuatro minutos estipulados.

Angellot Caro es el capitán
Angellot Caro es el capitán de la selección Colombia - crédito Kings World Cup Nations

Colombia, entonces, apretó en busca del empate, pero el tiempo resultó insuficiente para revertir la historia. En los instantes finales, Marruecos aseguró la victoria tras un penal tipo Shootout, situando la cuenta definitiva en 5-3 y dejando a los colombianos sin puntos al término de la primera jornada del grupo.

Consciente del escenario comprometido, el equipo colombiano prepara ajustes tácticos y busca corregir los errores exhibidos en el debut. La necesidad de un buen resultado ante Países Bajos se acentúa, ya que una nueva caída reduciría al mínimo las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

Así se juega la Kings World Cup Nations 2026

David Loaiza y Angellot Caro
David Loaiza y Angellot Caro son dos de los referentes de la selección Colombia en la Kings World Cup Nations - crédito Kings World Cup Nations

La Kings World Cup Nations 2026 reunirá a 20 selecciones de diferentes continentes, con figuras del fútbol y creadores de contenido al frente de cada equipo. El evento se desarrollará en Brasil, con la final programada para el sábado 17 de enero en el Allianz Parque, estadio del Palmeiras, ante más de 40.000 espectadores.

En esta edición, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, México, Francia, Alemania, Italia, Colombia, Chile, Perú, Países Bajos, Polonia, Argelia, Qatar, Arabia Saudita, Marruecos, Japón, India e Indonesia serán los protagonistas. Cada equipo contará con nombres destacados como Sergio Agüero, Arturo Vidal, James Rodríguez, Kaká, Paolo Guerrero y Miguel Layún.

La competencia estará organizada en cinco grupos de cuatro selecciones. Solo el primer puesto de cada grupo accederá directamente a cuartos de final; los cinco segundos y el mejor tercero disputarán una última instancia para buscar su lugar en la fase de eliminación directa. El certamen culminará con la gran final, donde se definirá el segundo campeón tras la consagración previa de Brasil sobre Colombia en Italia.

Los encuentros previos a la final tendrán lugar en el Trident Arena, estadio de la Kings League Brasil en San Pablo. Los grupos quedaron definidos de la siguiente forma: en el Grupo A competirán Marruecos, Colombia, Chile y Países Bajos; el Grupo B reunirá a Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón; en el Grupo C estarán Italia, Francia, Polonia y Argelia; en el Grupo D participarán Brasil, España, Qatar y Perú; el Grupo E será disputado por México, Arabia Saudita, India e Indonesia.

Temas Relacionados

Kings World Cup NationsSelección ColombiaColombia vs. Países BajosJames RodríguezJuan GuarnizoKings LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

EN VIVO - Mercado de

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

La continuidad del delantero estaría próxima ser confirmada por el Verdolaga, que jugará la Copa Sudamericana en 2026 y defiende el tricampeonato de la Copa Colombia

Así presiona Alfredo Morelos a

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano del 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes: altas, bajas

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte

El torneo, que se desarrollará en Argentina, otorgará dos cupos al Mundial Sub-17 que se jugará en Doha durante agosto del 2026

Colombia no participará en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio se pronunció sobre

Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano del 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC